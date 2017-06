Hívnak a haverok? Nem fér bele, teniszeznem kell!

A kétszeres junior Grand Slam-győztes Piros Zsombor pontosan tudja, mit kell tennie ahhoz, hogy ne vesszen el a teniszben, és a felnőttek között is le tudja majd tenni a névjegyét. A DIGI Sport híradójának elmesélte, hogyan tervezi az átmenetet.

"A legfontosabb, hogy az alázat ne vesszen el belőlem. Mert most jó úton vagyunk" - mondta a Sport 24-nek Piros Zsombor, aki az év elején Ausztráliában, majd legutóbb a Roland Garroson is junior Grand Slam-sikernek örülhetett.

Ezt reméltük a juniorban többet között wimbledoni bajnokságot is nyert Fucsovics Mártontól is, hogy a felnőttek között is sikeres marad. De valami történt az átmenetnél. Hiába játszik kiválóan a Davis-kupában, a világranglistán a top 100 közelébe sem került.

Lehet-e a 17 éves Piros Zsomborból a magyar tenisz új talizmánja? "Mindent fel kell áldoznom a teniszért, minden erőmmel azon vagyok, hogy ez ne vesszen el, és az akaraterőm is megmaradjon" - jegyezte meg a reménység.

Tizenhét évesen még Fucsovics is a csúcson volt, aztán egy-két év múlva a bulizások miatt kikerült a Davis-kupa válogatottból. "Nálam az a veszély nem áll fenn, hogy buliznék, és le kellene róla mondanom. Életemben először akkor mentem el szórakozni az ünneplés miatt, amikor megnyertem az Australian Opent. Azon vagyok, hogy napi 6-7 órában csak a teniszről szóljon a napom, ami nagyon nehéz, mert nagyon fárasztó. Ha elhívnak a haverok, hogy találkozzunk 3-4 órára, az nekem nem fér bele, mert más dolgom van."

Piros Zsombor az év végére a top 500-ba kerülést álmodta meg magának, éppen ezért már felnőtt versenyeken is szeretne elindulni. „A juniornak szeretnénk az év közepén véget vetni, és csak a felnőttre koncentrálni. Ez a legnagyobb átmenet, és sokan itt buknak el, a magabiztosságot és az önbizalmukat is elvesztik. Úgy látom, hogy ha ilyen marad a hozzáállásom, és így fogok dolgozni, akkor nincs olyan nagy veszély, hogy eltűnjek az átmenetben."