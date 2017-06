Hosszú Katinka: Nem én kezdtem

Hosszú Katinka nem fogja bojkottálni a budapesti vizes vb-t, a szerda esti közleményének célja az volt, hogy a leginkább érintettek, az úszók is rákérdezhetnének a nemzetközi szövetségnél (FINA), hogy mi hogyan működik a sportágunkban és miért.

Hosszú már akkor hallatta a hangját, amikor a FINA kihirdette a – számára kedvezőtlen – új világkupa-szabályokat, ám közleményt csak szerda este írt. "Most állt össze a mondanivalóm úgy, hogy minden benne legyen, amit szeretnék, amit fontosnak tartok – nyilatkozta az NSO.hu-nak. – Sok mindenről van itt szó: nemcsak a világkupa-szabályokról, hanem arról, hogy jó volna, ha az úszókat is képviselné valaki, és feltehetnénk a kérdéseinket arról, hogy mi hogyan működik a sportágunkban és miért."

Hosszú azt mondja, már szerdán érkeztek hozzá pozitív visszajelzések külföldi úszótársaitól. Reméli, hogy kialakul az összefogás a sportágában, elkezdődik egy előremutató párbeszéd, és választ kapnak majd a FINA-tól a felmerülő kérdéseikre.

A közleményében a teniszezők 70-es évekbeli, Wimbledon elleni bokjottját is emlegette, ám sietve tisztázta: "Első körben nem mennék el abba az irányba, hogy nekünk bojkottálnunk kell a vébét. (...) De nem is magán a bojkotton volt a hangsúly, hanem azon, hogy hogyan fordult a kocka abban a sportágban, és hogy mi kellett hozzá, hogy maguk a játékosok ráébredjenek, mennyire fontosak a teniszben és mekkora szerepük van. Számomra az volt ennek a történetnek a tanulsága, hogy nekik van a legnagyobb hatalmuk. És meg lehet nézni, hová jutottak: ha most, 2017-ben összemérném a tenisz profizmusát az úszáséval, mindenki kiröhögne, de ha visszamegyünk a hatvanas évek végére, látni a hasonlóságot."

Azt monjda, egy hónnappal a vb előtt neki sem hiányzott ez, "de nem én kezdtem – hiába volt, aki azt írta, Hosszú Katinka megint támad."