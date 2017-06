Tüdőgyulladása után is nyerne a Tour de Hongrie-n Lovassy Krisztián

Az összetett győzelemre esélyes magyarok közül Lovassy Krisztián egészségügyi problémákkal küzd, ám a Team Differdange-Losch kerékpárosa ettől függetlenül sokat vár magától a Tour de Hongrie-n. Minden idők egyik legszínvonalasabb magyar körversenye június 27-én kezdődik Szombathelyen.

Lovassy Krisztián elárulta, kezdődő tüdőgyulladást diagnosztizáltak nála, de ez nem zavarta, az edzéseit elvégezte, jó erőben érzi magát.

„Először azt hitték az orvosok, hogy egyszerű megfázásról van szó. Bő két héttel ezelőtt kezdődött a betegség az esős luxemburgi körversenyen. Több, mint egy hétig nagyon csúnyán köhögtem, a hangja sem volt szép a tüdőmnek, ráadásul a torkom is begyulladt.

Ezt kezelték antibiotikummal öt napig, de ugye nem az volt a bajom, amit megállapított a háziorvos. Tegnap derült ki a vérvizsgálatból, hogy bakteriális fertőzésem van, amely az atípusos tüdőgyulladás egyik fő okozója, illetve előjele. "Emiatt levegőt elég nehezen kapok, a hőség meg rátesz erre még egy lapáttal. Az állóképességem ettől függetlenül nem rossz, úgy érzem, hogy az erőmmel nincs baj. Az edzéseimet nagyjából ugyanúgy el tudtam végezni, mint teljesen egészséges állapotban".

„Valamilyen szintem biztosan befolyásolja a teljesítményemet ez a betegség. Gyógyszert szedtem egy hétig, és jelen állás szerint még fogok is, csak már más fajtát. Viszont ez nem vett ki annyit belőlem, hogy nagy hatással legyen rám. Igazából magas terhelésnél érzem az oxigénhiányos állapotot, amikor a pulzusom kicsit feljebb megy" – tette hozzá a magyar kerékpáros.

Lovassy kihagyhatja a hétvégi magyar bajnokságot

„Hétvégén magyar bajnokság lesz, de ha addig nem jövök rendbe, akkor azt inkább kihagyom, a Tour de Hongrie fontosabb. A lényeg, hogy jövő hét szerdára minden jó legyen, akkor van az első szakasz. A prológot nem számítom annak, mivel mindössze egy kilométer. Az sok vizet nem fog zavarni, igazából olyan sok levegő nem is kell hozzá. Ha szerdára minden egyenesbe jön, akkor az eredménnyel nem lesz gond".

A magyaroknak, illetve az itthon kerékpározóknak a Tour de Hongrie a fő versenyük, mert elég komoly nemzetközi mezőnyben lehet indulni."

Nekem, mint külföldi csapat kerekesének is ez a fő megmérettetés. A luxemburgi 2.HC besorolású körversenyen nagyon erős a mezőny, idén például az olimpiai bajnok Greg Van Avermaet nyert. A csapatomnak az a fő versenye, de én mégis a felkészülés részeként indultam el ott, hogy minél jobb formába kerüljek a Tour de Hongrie-ra". Mivel magyar vagyok, nekem értelemszerűen ez a legfontosabb".

Már az első szakaszon eldőlhet a Tour de Hongrie

„Ahogy az elmúlt években, idén is az első szakaszon eldőlhet az összetett verseny nagy része. A kerékpár papíron ugyan egyéni sport, de sokkal inkább csapatok küzdelme, attól függetlenül, hogy én haladok-e át elsőként a célvonalon vagy sem. Hat fővel állunk a rajthoz, abból öten képesek vagyunk arra, hogy megnyerjük az összetett versenyt." Ezért ha például tízszer próbálok megszökni, de csak a tizenegyedik lesz a sikeres, amelyben nekem ott van a csapattársam – mint ahogy tavaly is történt –, akkor nem dolgozhatok ellene. Ugyanezt én is elvárnám tőle, ha én vagyok elől, akkor ne dolgozzon ellenem hátul. Remélem, hogy idén szerencsésebb leszek és tagja leszek a szökevények csapatának.

Ha így lesz, akkor jó esélyem van az összetett győzelemre is".

Minden eddiginél erősebb lesz a Tour de Hongrie A Tour de Hongrie kerékpáros körverseny jövő kedden a szombathelyi prológgal veszi kezdetét. Eisenkrammer Károly főszervező elmondta, a több mint 30 országból érkező versenyzők körpályákon érnek majd célba a 38. Tour de Hongrie szakaszain. Hozzátette, a rajtok és a befutók helyszínein is kísérőprogramok várják a nézőket.

A jövő keddi, szombathelyi időfutam rajtjától vasárnapig, a budapesti, városligeti befutóig 751 kilométer vár a mezőnyre.

A Tour de Hongrie programja:

június 27., kedd - prológ, egyéni időfutam, Szombathely, 1 km

június 28., szerda - 1. szakasz, Keszthely-Zalaegerszeg, 145 km

június 29., csütörtök - 2. szakasz, Velence-Siófok, 138 km

június 30., péntek - 3. szakasz, Paks-Cegléd, 178 km

július 1., szombat - 4. szakasz, Karcag-Miskolc, 177 km

július 2., vasárnap - 5. szakasz, Jászberény-Budapest, 112 km