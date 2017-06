Hamarosan zárul a nevezés az EYOF-ra

A résztvevő országoknak július 7-éig kell leadniuk végleges nevezésüket a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (EYOF).

Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság megbízott főtitkára, a magyar csapat vezetője az M1 aktuális csatornán csütörtökön reggel elmondta: az úgynevezett "long listek" leadási határideje csütörtök (ma) este, ezen minden lehetséges versenyző, edző, szakember neve szerepel, ezt szűkítik majd július elején.

"Magyarország már június 30-án szűkíti listáját, ez alól csak a kajak-kenusok kivételek, ők kértek még egy kis időt" - fogalmazott a sportvezető.

Magyarország házigazdaként minden sportágban maximális létszámot indíthat, így a hazai csapat 152 tagú lesz, ami rekordnak számít. Az indulók a korábbi EYOF-szereplések, az európai ranglisták és a különböző válogatóversenyek alapján szereznek részvételi jogot.

Fábián László hangsúlyozta: azért is lesz különleges a győri verseny a fiatal sportolók számára, mert nemcsak saját sportáguk képviselőivel találkozhatnak, hanem már most megérezhetik azt a hangulatot, amely később az ifjúsági vagy a felnőtt olimpián vár majd rájuk. "Ezért irigylem is őket, nekünk ennyi idős korunkban nem volt lehetőségünk ilyen eseményen versenyezni" - mondta Szöul öttusázó olimpiai bajnoka.

A július 23. és 29. között sorra kerülő EYOF a 14 és 18 év közötti fiatalok versenye, amelyen tíz sportágban 130 versenyszámot rendeznek. A győri eseményre ötven országból 2500 sportolót és 1100 kísérőt várnak.