Két magyar az Európai Tekvondó Szövetség vezetésében

A szombaton kezdődő világbajnokság helyszínén, a dél-koreai Mujuban tartotta tisztújító közgyűlését a Nemzetközi (WTF) és az Európai Tekvondó Szövetség (ETU) pénteken, utóbbiban Patakfalvy Miklós és Márton Zsolt Krisztián is fontos szerepet kapott.

Az ETU-ban újabb négy évig elnökségi tagként tevékenykedik a magyar szövetség alapító elnöke, Patakfalvy Miklós, míg Márton Zsolt Krisztián a kéttagú ellenőrző bizottságban kapott bizalmat.

A nemzetközi közgyűlés napirendi pontjai közül kiemelkedik, hogy Francia Guyana 208. országként csatlakozott a WTF-hez. Formagyakorlatban több szabálymódosítás is történt, de egyebek mellett döntöttek arról is, hogy a töréstechnika is versenyszám lesz. A WTF új logót vezet be a jövőben, aminek mintájára a nemzeti szövetségeknek is át kell alakítaniuk saját logójukat.