Fucsovics Márton: irány Wimbledon!

Pályafutása eddigi legnagyobb győzelme után, irány London felkiáltással, két és fél órás vonatozás várt Fucsovics Mártonra. Útközben sikerült őt elérni és kicsit fáradtan, de érezhetően boldogan nyilatkozott az Origónak. Úgy fogalmazott, hogy élete talán egyik legjobb napja június 25-e, és reméli, hogy ez a siker lendületet, önbizalmat ad neki a folytatásban. Edzője, Sávolt Attila szerint ez a hét áttörést jelent Fucsovics Márton teniszkarrierjében.

Néhány hét híján pontosan hét éve történt, hogy Fucsovics Márton, a junioroknál megnyerte az All England Club bajnokságát. Az elmúlt hónapokban is többször írtunk arról, mennyire nehéz a korosztályos versenyek világából betörni a felnőtteknél, a profiknál a mérföldkőnek számító legjobb száz közé. Szinte lehetetlen megmondani, hogy kinek mennyi idő kell ehhez, ráadásul a többségnek soha nem sikerül. Fucsovics Márton soha nem gyűjtött még egy versenyen 110 pontot, márpedig anélkül nagyon nehéz a valódi ugrás, előrelépés. Miért pont most és mit is jelenthet, érhet ez, erről is beszélgettünk.

Sávolt Attila elmondta, hogy a döntőben szerencsére az ausztrál ellenfele ijedt meg jobban a lehetőségtől, a téttől. Marcival mentálisan nagyon jól felkészültünk a mérkőzésre – kezdte az értékelést az edző, aki 25 évesen lett először tagja a legjobb száznak a teniszben. – Az első szett megadta a találkozó alaphangját, Marci abszolút uralta a meccset. A balkezes, hatalmasakat adogató ausztrál egészen más stílusban teniszezik, mint Marci korábbi ellenfelei, de a szervái ezúttal nem voltak hatékonyak. A második szett vége felé éreztem egy kis idegességet Marcin, de ez szinte természetes. Egész héten közel tudtam ülni hozzá a pályán, szinte olyan volt, mintha Davis kupa meccsen lennénk, és ez sokat segített. Természetesen igyekeztünk a szabályok adta kereteken belül maradni, nem is kaptam figyelmeztetést egyszer sem"- árult el egy apró titkot Sávolt Attila, akit aztán a sikerhez vezető útról és várható pozitív hatásairól kérdeztünk.

Nem gondolom, hogy Marci játékának a füves pálya fekszik a legjobban. Ő salakon és keménypályán is képes nagyszerű teljesítményre, de van benne egy pozitív élmény a wimbledoni junior bajnoki cím miatt és ez segíti – magyarázta a mester, majd a lényegre tért.

Meggyőződésem, hogy Marci pályafutásában ez a hét jelenti az áttörést, az igazi fordulópontot.

Sőt, kicsit visszamennék Stuttgartig, ahol két mérkőzést nyert már füvön, a selejtezőben, de a főtáblán kikapott az első fordulóban. Az elvesztett meccs után nagyon sokat beszélgettünk, csak a mentális dolgokra koncentráltunk. Arra, hogyan lehet a pozitívumokra összpontosítani, elkerülni a negatív gondolatokat. Az embernek, úgy általában sokkal könnyebb a negatív dolgokra koncentrálni és erre ő is hajlamos. De, ami fontos, hogy ne megijedjen, vagy féljen bizonyos szituációkban. Amikor észreveszi, hogy negatív, akkor legyen ereje, technikája átváltani pozitívra. Az ő korában már nem könnyű ezeken változtatni, még úgy sem, hogy ezek nem bonyolult dolgok és most már látja is, mit kell tennie és valóban elhiszi, meg tudja csinálni. Korábban gyakran éreztem, hogy nem hitte el, hogy ott a helye a ranglistán a legjobb százban és ehhez a játéktudása is adott"- vélekedett Sávolt Attila, aki elmondta, hogy a selejtező nélküli wimbledoni főtábla híre alaposan átírta a programjukat, de ez kellemes gond.

Kihasználva a kapcsolataimat, mindent megfogok tenni azért, hogy nagy játékosokkal, a legjobbakkal tudjon edzeni egész héten. A mostani sikerből nehéz Wimbledonra következtetni. Ha három nap múlva kezdődne a bajnokság, akkor vinné a lendület, megmaradna az a gondolkodás nélküli állapot, amikor a teniszező benne van a zónában. Sok múlik majd a sorsoláson, de nagyon fontos, hogy ez a mostani mentalitás megmaradjon"- mondta Sávolt Attila.

„Erőt és önbizalmat adott, hogy az első fordulóban legyőztem az első kiemeltet. Ráadásul egyre jobban ment a játék, a szerva. Mondhatom, hogy a fűre és a teniszre is ráéreztem, sokat segített, hogy Stuttgartban már játszottam három meccset. Tudatos döntés volt, hogy az idén sokkal többet edzem és versenyzem füvön, mint tavaly, amikor csak a wimbledoni selejtezőben indultam – emlékezett a fordulat elejére Fucsovics Márton. – Mindig úgy gondoltam, hogy egyszer majd nekem is kijön a lépés, meglesz a sok edzés, a sok versenyzés eredménye. Most értem meg rá fejben. Nagyon akartam már, illetve még mindig nagyon akarom, mert a top100-hoz kell még néhány meccset nyerni.

Egyetértek Attilával, hogy ez a hét áttörés a pályafutásomban. Érzem, hogy egyre jobb teniszt játszom, érettebben, profibban viselkedem, gondolkodom a pályán és azon kívül is. Sok apróságból most állt össze a kép. Nyugodtan mondhatom, hogy fejben történt a legnagyobb változás. Korábban nem volt jellemző, a régebbi edzőimmel nem csináltuk, hogy a mérkőzések után annyit beszélgessünk, elemezünk. Nem kérdés, minden tekintetben ez az eddigi legnagyobb sikerem" - jelentette ki határozottan Fucsovics Márton, majd a fűről, Wimbledonról kezdett beszélni.

„Megterhelő füvön teniszezni, de mégsem vesz ki annyit a játékosból, mint például a salak. Nekem azért fekszik, mert fonákból szeretek nyesni, nagy szervám, nagy tenyeresem van, rövidebbek a labdamenetek és könnyebb megnyerni egy pontot. Önbizalom szempontjából persze segít, hogy tudtam nyerni Wimbledonban, a junioroknál. A szívemhez nőtt.