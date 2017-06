A norvég világbajnok győzelemmel kezdte a párizsi sakktornát

Párizsban a norvég világbajnok Magnus Carlsen elsőségével ért véget a Grand Chess Tour 2017 öt versenyből álló sorozatának első tornája. A tíz résztvevő rapid viadalán a háromszoros világbajnok diadalmaskodott, egypontos előnnyel várhatta a kétfordulós villámversenyt. Az első játéknapon Carlsen megőrizte vezetését, az ellenkező színelosztással vívott partikban eltékozolta már két és fél pontra is nőtt előnyét, sorozatban három játszmát is vesztett. A francia Maxime Vachier-Lagrave beérte a világelsőt, az első helyet eldöntő rájátszást Carlsen 1,5-0,5-re megnyerte. A sakkvilág elitje június 28-tól Leuvenben játssza a következő tornát.

A sakkozás tizenharmadik világbajnoka, Garri Kaszparov ötletére 2015-ben rendezték meg először a Grand Chess Tour sorozatot.

Három nagy versenyszervező csatlakozott a kezdeményezéshez, Stavanger, St. Louis és London rendezett GCT tornát, az összetett pontversenyt a norvég világbajnok Magnus Carlsen nyerte meg. Tavaly a világelső csak a párizsi és a leuveni kombinált rapid-és villámversenyt vállalta, a norvégok kiléptek a sorozatból, St. Louis és London emlékezetes klasszikus viadalokat szervezett meg. Az amerikai Wesley So a két klasszikus tornán elért szenzációs első helyezésével a sorozat győztese lett.

A GCT 2017-es sorozatában öt versenyt rendeznek meg, St. Louisban és Londonban klasszikus tornát, Párizsban, Leuvenben és St. Louisban rapid-és villámversenyt. A 2016-os sorozat első három helyezettje, az amerikai Wesley So, Hikaru Nakamura és Fabiano Caruana mellett hárman Élő-pontszámuk alapján kaptak meghívást, a norvég világbajnok Magnus Carlsen, az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik és a francia Maxime Vachier-Lagrave. Többek között szabadkártyával játszhat az orosz Jan Nepomnjacsij és Szergej Karjakin, az indiai exvilágbajnok Viswanathan Anand. A rendezők valamennyi viadalra egy-egy résztvevőt jelölhetnek. A sorozat díjalapja 1 millió 200 ezer dollár. A nagymestereknek négy tornán kell részt venniük, a sorozat győztese 100 ezer, a második helyezett 50 ezer dollár jutalomban is részesül.

A francia fővárosban Magnus Carlsen meggyőző játékkal, veretlenül nyerte meg a rapidversenyt. A 25-25 perces és lépésenként 10-10 másodperc gondolkodási idejű partikban egyszer sem került bajba, esélyeit tökéletesen használta ki. A tavalyi viadal győztese, az amerikai Hikaru Nakamura ezúttal gyengébben muzsikált. A győzelem 2, a döntetlen 1 pontot ért.

A rapidverseny végeredménye:

1.Magnus Carlsen (norvég, 2832) 14 pont

2. Alekszandr Griscsuk (orosz, 2761) 13

3. Hikaru Nakamura (amerikai, 2785) 12

4-5. Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2796) és Sahriyar Mamedgyarov (azerbajdzsáni, 2800) 11

6. Wesley So (amerikai, 2812) 9

7. Szergej Karjakin (orosz, 2781) 8

8. Veszelin Topalov (bolgár, 2749) 5

9. Etienne Bacrot (francia, 2708) 4

10. Fabiano Caruana (amerikai, 2808) 3

Szenzációs csatákat, jelentős fordulatokat, szerencsés győzelmeket, váratlan mentéseket, nagy elnézéseket is láttunk a kétfordulós villámversenyen. A háromnapos rapidverseny után még nagyobb sebességre kapcsoltak a sakkvilág ászai, játszmánként 5-5 perc és 3-3 másodperc gondolkodási idővel mindkét színnel megmérkőztek egymással.

A villámverseny első játéknapja, kilenc forduló után az összetett pontversenyben Carlsen egypontos előnnyel vezetett Hikaru Nakamura előtt. Carlsennek 20, Nakamurának 19 pontja volt, a harmadik helyezett Alekszandr Griscsuk 17,5, a negyedik francia Maxime Vachier-Lagrave 17 pontot gyűjtött.

A második játéknapot a világelső váratlan vereséggel kezdte, Fabiano Caruana ellen már láthattuk, hogy lelassult, nehezebben hozott döntéseket, de aligha gondolhattuk, hogy elsőségét a botladozó riválisok közül bárki is fenyegetheti, tizenötödik partija előtt is 2 pont volt az előnye, Szergej Karjakin elleni derbi várt rá. A kitűnő internetes közvetítés jól mutatta, hogy mekkora küzdelem zajlott kettőjük között. A másodpercekkel vívott versenyfutásban Karjakin presztízsgyőzelmet aratott, ismét nyílttá vált az első hely sorsa. Magnus előnye egy pontra csökkent Maxime Vachier-Lagrave előtt, a vereség után a francia nagymesterrel szemben kellett megküzdenie.

Nehéz jelzőket találni összecsapásuk hevességére, izgalmaira.



MVL természetesen a szicíliai védelem Najdorf-változatára voksolt. Taktikai motívumok okoztak nehézséget a világbajnoknak miután Vachier-Lagrave leáldozta vezérét, időhátrányban játszott. Magnus számos lépését akkor húzta meg, amikor csak 1 másodpercet mutatott a digitális óra, kihagyta az esélyeket, majd vesztőt lépett. Vachier-Lagrave a nyeréssel beérte Carlsent.

A befejező fordulóra Magnus összeszedte magát, legyőzte So-t, míg francia riválisa remizett Griscsukkal. Az első helyen előállt holtversenyt rájátszás döntötte el. Carlsen a két 10-10 perces és lépésenként 5-5 másodperces partikban már dominált, 1,5-0,5-re nyert, győztesként ünnepelhették.

A villámversenyen Vachier-Lagrave remeket, 2 pontos előnnyel nyert Nakamura és Caruana előtt, három pontot vert Carlsenre.

A résztvevők között 150 ezer dollárt osztottak szét, Carlsen és Vachier-Lagrave egyaránt 31.250 dollárt nyert.

Az összetett pontverseny végeredménye:

1.Magnus Carlsen 24 (14, 10) pont

2. Maxime Vachier-Lagrave 24 (11, 13)

3. Hikaru Nakamura 23 (12, 11)

4. Alekszandr Griscsuk 22 (13, 9)

5. Sahriyar Mamedgyarov 20 (11, 9)

6. Szergej Karjakin 18 (8, 10)

7. Wesley So 15 (9, 6)

8. Fabiano Caruana 14 (3, 11)

9. Veszelin Topalov 11,5 (5, 6,5)

10. Etienne Bacrot 8,5 (3, 5,5)

A Grand Chess Tour második versenyét a belga egyetemi városban, Leuvenben június 28. és július 2. között rendezik meg. Először a tíz résztvevő a rapidversenyen vesz részt, majd a kétfordulós villámversenyre kerül sor. A Your Next Move elnevezésű viadalon címvédőként Magnus Carlsen játszik. A 42. születésnapját ma ünnepelt orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik és az indiai exvilágbajnok Viswanathan Anand is harcba száll a GTC pontokért és a jelentős díjakért.

A résztvevők a rapid Élő-pontszámok sorrendjében:

Magnus Carlsen (norvég, 2896)

Vaszilij Ivancsuk b(ukrán, 2827)

Jan Nepomnjacsij (orosz, 2919)

Vlagyimir Kramnyik (orosz, 2798)

Levon Aronjan (örmény, 2797)

Viswanathan Anand (indiai, 2789)

Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2770)

Wesley So (amerikai, 2759)

Anish Giri (holland, 2750)

Baadur Dzsobava (grúz, 2649)