Tour de Hongrie: már a prológ napja meglepetéseket hozott

A kerékpársport szerelmesei számára elérkezett a nagy nap: fantasztikus pályán, Szombathely belvárosában a prológgal vette kezdetét június 27-én a legnagyobb magyar kerékpárverseny, a 38. Tour de Hongrie. A verseny 16.30-kor a szlovák Zimány Krisztián rajtjával indult, viszont a családi programok már jóval korábban megkezdődtek. Szombathelyen csak mosolygós arcokat lehetett látni, amely nem is csoda. Kiváló programok, szép magyar sikerek.

Képtelenség lenne minden versenyt megelőző programról részletesen beszámolni, de többek között a Szív nagykövete, Beck Mónika szervezésében Szombathelyen voltak a kis bajnokok, akik szívbetegek vagy a betegségéből már kigyógyultak. A gyerekek sétával vagy kerékpározással igyekeztek felhívni arra a figyelmet, hogy a „szívbetegség után is van élet." Az egy kilométeres pályát kipróbálták a kerekesszékesek, de a lelkes amatőrök is teljesítették a távot, fantasztikus élményt szerezve maguknak.

Ott volt a 38. Tour de Hongrie-n a magyar labdarúgó-válogatott rekorder kapusa, Király Gábor is, aki szombathelyiként nem hagyhatta ki az eseményt. A Haladás labdarúgója már órákkal a rajt előtt alig tudta kivárni a kezdést.

Az indulás előtt a jó hangulat mellett azért már lehetett érezni a feszültséget is a versenyzőkön. Bár a leggyorsabb magyarnak, Szalontay Sándornak így is maradt ideje pár szót váltani a nagy rivális lengyel Adrian Teklinskivel, aki a scratch versenyszám aktuális világbajnoka. Viszont nem mindenki jelent meg az előzetesen nevezett csapatok közül a Tour de Hongrie-n. A bolgár Unieuro Trevigiani-Hemus1896 menői közül ketten is a kórházi ágyat nyomják, így lemondtak a szereplésről, míg az Astana Track Team a szervetőknek küldtek levelet, amelyben anyagi okokra hivatkoztak mondták le a versenyt. Egészen pontosan a kazah pályaversenyzők az utolsó pillanatig bíztak abban, hogy meg tudja szerezni a repülőjegy árát, de nem járt sikerrel.

A prológra sokan látogattak el, így jó hangulatban sprintelhettek a versenyzők. Bár sokaknak még szokniuk kellett a sportág varázsát, ugyanis a helyi hangosbemondó sokszor kérte, hogy húzódjanak közelebb a szurkolók a kordonokhoz és tapsoljanak az indulóknak.

A pálya felett köröző közvetítő helikopter látványa is szokatlan volt magyar kerékpáros körverseny követőinek, de szerencsére rohamléptekkel fejlődik a Tour de Hongrie, így a versenyt az origo.hu élő közvetítésében, vagy a televízión követő drukkerek biztosan felejthetetlen képsorokkal lettek gazdagabbak. Itt azért érdemes megjegyezni, hogy élőben azért sokkal nagyobb élményt ad a verseny, így érdemes lesz a helyszínen követni vasárnapig a kiváló kerékpárosokat.

A prológ felhős időben, de nagy melegben és szélben kezdődött, utóbbi nagyon megnehezítette a versenyzők dolgát. Szemmel láthatóan küzdöttek a résztvevők a pályának azon szakaszain, amikor szembeszél fújt, így az elején nem is volt érdemes menet közben számolgatni, figyelni a tavalyi eredményeket, mert teljesen mások voltak ezúttal a pályaviszonyok. Ennek ellenére a kolumbiai Daniel Alexander Jaramillo korán megdöntötte Szalontay Sándor tavalyi idejét, így a magyar versenyzőnek fel kellett kötnie a gatyáját.

Az indulók felénél azonban már látszódott, hogy a szél többet segítette a versenyzőket, mint amennyit hátráltatta. Az idők láthatóan jobbak voltak, mint tavaly, gyorsabb volt a pálya. Már ekkor lehetett tudni, hogy még közel sincs vége a legjobb idő döntögetésének, mivel a csapatok a végére hagyták az esélyeseiket.

Nem sokkal 18 óra után végre elindult a prológ legnagyobb magyar esélyese, Szalontay Sándor is. Még hogy elindult, fantasztikus űridőt ment és 1:03.69-es idővel átvette a vezetést a versenyen. Ezt követően minden magyar szurkoló a körmét rágta, és jöttek a kérdések, hogy vajon elég lesz-e a végső sikerhez is az idő? Sajnos utóbb kiderült, hogy válasz nem volt: az ausztrál Scott Sunderland – aki utólag került a nevezési listára – hét tizeddel ment gyorsabb időt a magyar bringásnál. (1:02.99).

„Nagyon izgatott vagyok a sárga trikó megszerzése miatt." Különleges győzelmet arattam. A jó teljesítményben bíztam, de a sikerre azért nem számítottam."

"Kiváló volt a pálya, nehéz technikás kanyarral. Sok érdekes szakasz áll még előttünk, remélem jó helyezésért tudok majd harcolni" – árulta el Scott Sunderland.

Persze ettől még kalapot kell emelni Szalontay Sándor előtt is, akiben idén sem kellett csalódniuk a magyar szurkolóknak.

„Elégedett vagyok a teljesítményemmel. A pályán még soha nem mentem ilyen 1000 métert, ráadásul a végére maradt levegő, amely ritka nálam. Jött egy ausztrál, aki jobb volt nálam."

"Számítottam rá, hogy valaki a sarkamban lesz, de ennyire jó időre nem gondoltam a riválisomtól" – mondta Szalontay Sándor a verseny végén.

A legnagyobb meglepetést Peák Barna okozta, aki 1:04.16-es eredményével felállhatott a dobogóra.

„Jó eredményre számítottam, de dobogóra azért nem. Komoly nagyon a mezőny, így külön örülök a teljesítményemnek." Nagy fegyvertény a fehér trikó megszerzése is nagy szó, remélem meg tudom tartani. Az időkülönbségek nem nagyok a szerdai szakasz előtt, így nagy versengésre számítok" – árulta el a fehér trikós bringás.

A prológot Lovassy Krisztián zárta, akinek az elsődleges célja az volt, hogy ne maradjon le a szerdai Keszthely-Zalaegerszeg szakasz előtt. A Team Differdange-Losch kerékpárosa pedig is hozta is a "kötelezőt", a magyar bajnok is betekert a Top10-be.

Magyar szempontból tehát kiválóan indult a Tour de Hongrie. Nem csak a versenyzők teljesítménye miatt állíthatjuk, de fantasztikus napot tölthetett el az Szombathelyen, aki kilátogatott a Fő térre. A nap éremátadással zárult, folytatás holnap már az első szakasszal Keszthelyen, ahol a mai napnál is nagyobb izgalmakra van kilátás.

Eredmény:

Prológ, Szombathely, egyéni időfutam, 1 km:

1. Scott Sunderland (ausztrál, IsoWhey Sports SwissWellness) 1:02.99 perc

2. Szalontay Sándor (Bátorfi-Trek Team) 1:03.69

3. Peák Barnabás (KONTENT-DKSI Cycling Team) 1:04.16

A 751 kilométeres viadalon szerdán a Keszthely és Zalaegerszeg közötti 145 kilométer megtétele vár a 18 csapat 106 versenyzőjére, akik 25 országból érkeztek.