A kétszeres olimpiai ezüstérmes, Kamuti Jenő lett a nemzet sportolója

A kormány, a nemzet sportolóinak egyhangú javaslata alapján, a Nemzet Sportolója címet adományozza Kamuti Jenőnek, kétszeres olimpiai ezüstérmes, világbajnok vívónak, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnökének.

A sportállamtitkárság szerdai közleménye emlékeztet, hogy a Nemzet Sportolója címet egyidejűleg 12 ember viselheti, ezért Földi Imre olimpiai bajnok súlyemelő április 23-i halálával új tag választása vált szükségessé.

A május 30-i ülésen a nemzet sportolói Kamuti Jenőt javasolták a megtisztelő címre. A vonatkozó jogszabály alapján a nemzet sportolói személyes szavazás útján vagy elektronikus úton maguk tesznek javaslatot az új tag személyére, akit a sportpolitikáért felelős miniszter képviseletében, Szabó Tünde államtitkár terjeszt a kormány elé.

A kormány a Nemzet Sportolója címet és az ezzel járó életjáradékot tizenkettő, hatvanadik életévét betöltött, kimagasló eredményt elért magyar sportolónak biztosítja, akik aktív sportpályafutásukat követően is fontos szerepet töltöttek be vagy töltenek be jelenleg is a magyar és a nemzetközi sportéletben.

A kormány elfogadta a nemzet sportolóinak javaslatát és döntött arról, hogy Kamuti Jenő legyen a nemzet sportolóinak 12. tagja. Kamuti Jenő kétszeres olimpiai ezüstérmes- és egyszeres csapatvilágbajnok tőrvívó, 17. éve a Nemzetközi Fair-Play Bizottság elnöke, a Hallhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagja. 1977-ben UNESCO Fair Play-díjat, 2014-ben Budapestért díjat kapott és bekerült a Nemzetközi Vívó Szövetség hírességek csarnokába. 2015-ben átvehette a Csik Ferenc díjat és a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét is. 2013-tól a Nemzetközi Vívószövetség örökös tiszteletbeli tagja" - áll a sportállamtitkárság tájékoztatásában.

A 79 éves Kamuti Jenő tőrvívásban és párbajtőrvívásban egyaránt versenyzett, de kiugró sikereit tőrözőként érte el: egyéniben kétszer, 1968-ban és 1972-ben nyert olimpiai ezüstérmet, világbajnokságon 1957-ben tagja volt a győztes válogatottnak, emellett hatszor - kétszer egyéniben, négyszer csapatban - végzett a második helyen. Ötszörös Universiade-győztes.

1960 és 1976 között sportolóként öt alkalommal szerepelt ötkarikás versenyen, a következő évtizedekben pedig sportvezetőként, sportdiplomataként és orvosként volt részese az olimpiai játékokkal kapcsolatos szervezeteknek, eseményeknek.

1989 és 1996 között elnöke volt a Magyar Vívó Szövetségnek, miközben 1992-től 1996-ig betöltötte a Nemzetközi Vívó Szövetség (FIE) főtitkári tisztségét is, majd 1996-tól a FIE orvosi bizottságát vezette. 1996-tól 2005-ig elnöke volt az Európai Vívó Szövetségnek (CEE), s tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) orvosi bizottságának.

Kamuti Jenő 1989 óta vesz részt a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnökségének munkájában, 2005 decemberében a MOB főtitkárának választották meg.

1976 óta irányítja a Magyar Fair Play Bizottságot. 1997-től a Nemzetközi Fair Play Bizottság alelnöke volt, 2000 óta pedig ennek a bizottságnak az elnöke. 2009 óta Kamuti Jenő az Európai Vívó Szövetség (CEE) örökös tiszteletbeli elnöke, s ugyanebben az évben lett a nemzetközi szövetség örökös tiszteletbeli alelnöke.

2012-ben beválasztották Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagjai közé.

Jelenleg a hazai vívószövetség általános alelnöke.