Tour de Hongrie: Nagy szökések, magyar dobogós Siófokon

A 38. Tour de Hongrie a szerdai viharosra sikeredett és törölt szakasza után ma Velencéről indult el a mezőny, hogy végül megtegye Siófokig a 138 kilométeres távot. Ezúttal az időjárás nem szólt közbe, a futam kisebb bakit leszámítva rendben végigment, ráadásul a végén magyar dobogósnak is örülhettek a magyar szurkolók.

A verseny előtt impozáns környezetben készültek rá a csapatok a versenyre. A Velence Korzónál a tó közvetlen szomszédságában a bringások az utolsó pillanatokat még pihenésre használták ki a gyönyörű napsütésben. A viadal előtt húsz perccel azonban az időjárás megint megijesztett mindenkit, de szerencsére nem tartott sokáig.

Velencén sokan álltak az utak mellett telefonokkal, fényképezőgépekkel a kezükben, várva a versenyzőket.

A kerékpárosok annak rendje és módja szerint 15 órakor lassú rajttal elindultak. A mezőnyt a magyar világjáró hajós, Fa Nándor és Velence polgármestere, Koszti András indította útjára. A lassú rajt 8 kilométeren keresztül tartott, majd Gárdony után immár teljes erőbedobással elindult a küzdelem.

Az első öt kilométeren teljesen együtt ment a mezőny, senki nem tudott megszökni. Ezt követően voltak szökési kísérletek, de nem voltak számottevő előnyök.

Pákozdon nagyon sokan várták a bringásokat, mindenhol a mezőnyre váró embereket lehetett látni. Valószínűleg a buszmegállóban ülök se a buszt várták ezúttal.

Az első gyorsasági részhajrához érve a szerb Dusan Kalaba (Szerbia válogatott) volt az élen, mögötte az argentin Hugo Angel Velázquez (Tusnad) és az eritreai Amanuel Ghebreigzabhier (Dimension Data) tekert.

A három sprinter meg is lógott a mezőnytől, volt 40 másodperc is az előnyük. Azonban a hegyi hajrára majdnem sikerült beérni a szökevényeket, de így is az eritreai Amanuel Ghebreigzabhier (Dimension Data) érkezett elsőként. A második a belga Jelle Donders (Differdange), a harmadik pedig a kolumbiai Alex Acevedo (United Healthcare) lett.

A hegyi hajrát követően öten másfél percny előnyt kerekeztek ki az üldözőkkel szemben, a szökevények között volt a Cube-Csömörből Dina Márton is. Majd már két perc fölött is volt már ez az előny.

Székesfehérvárra érkezve elképesztő tömeg várta a kerékpárosokat. Szinte nem volt a városnak olyan pontja - már ami a versenyútvonalat illeti - amelynél az út mentén ne álltak volna mindenhol tömötten egymás mellett az emberek.

A második gyorsasági részhajrára így jó hangulatban érkezhettek meg a versenyzők, akik közül ezúttal a szerb Marko Danilovics (Szerbia válogatott) örülhetett a legjobban. Mögötte a szlovén Tilen Finkst (Rog Ljubljana) és a norvég Elias Spikseth (FixIT) érkezett.

A szökevények még rá tudtak tenni egy lapáttal, két és fél percre növelték az előnyt. A harmadik, nádasladányi gyorsasági hajrára nem is változott a székesfehérvárihoz képest az állás.

A szökevények azonban nem nyugodhattak meg, ugyanis fokozatosan csökkentették az üldözők a hátrányukat: Berhida kezdeténél, 86 kilométernél 1:10-re csökkent Dina Mártonék előnye, majd Berhidát elhagyva már csak fél perc volt. Nagyjàból fél órára a siófoki körítéstől pedig össze is zárt a mezőny.

Itt azonban még nem volt vége a szökéseknek: két szerb, Dusan Kalaba és Stefan Stefanovics ment el a mezőnytől, Siófok előtt 45 másodperc volt az előnyük.

A siófoki körpályára nem talált be a mezőny, így a célvonalnál megállították a három kör előtt. Az újraindításnál a szerbek visszakapták az előnyüket, de az egyik kanyarban történt bukás megkeverte a sorokat. Végül az első helyen a szlovén Ziga Jerman (Rob Ljubljana) ért be, a második az ausztrál Scott Sunderland (IsoWhey), míg a harmadik a magyar Peák Barnabás (Kontent-DKSI) lett.

Eredmény:

2. szakasz, Velence-Siófok 138 km

1. Ziga Jerman (Rog Ljubljana) 03:22:37

2. Scott Sunderland (IsoWhey Sports SwissWellness) 03:22:373 31

3. PEÁK Barnabás (Kontent-DKSI Cycling Team) 03:22:38

Pénteken a Paks-Cegléd 178 kilométeres szakasszal folytatódik a Tour de Hongrie.