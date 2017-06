Pásztory: Elegem van Hosszú Katinka nyílt leveleiből

Nyílt levelet írt Hosszú Katinkának a kétszeres paralimpiai bajnok úszónő, Pásztory Dóri a WMN magazinban.

Pásztory Hosszú Katinka legutóbbi nyílt levelére válaszolt, amelyben a riói bajnoknő a FINA (nemzetközi szövetség) Világkupa-sorozattal kapcsolatos döntéseire reagált, határozott hangnemben. Pásztory kíváncsi "hányan mélyedtek el a részletekben azok közül (több mint 19 ezren csak Katinka oldalán), akik lájkolták a bejegyzését. Egyáltalán, hányan értik azt, hogy miről szól a világkupa-sorozat változásai kapcsán kialakult diskurzus?"

Az úszónő a kollégája módszereit is kifogásolja, amennyiben "sajtótájékoztatót tart, nyílt levelet ír, Instagramon posztol. Egyirányúan kommunikál még akkor is, ha pont a kétirányú kommunikációt hiányolja. (...) Így információ és tudás híján sokak számára nincs más lehetőség, mint ezt a történetet is beletuszkolni a 'magányos hős sportoló vs. gonosz, rosszindulatú (nemzetközi) szervezet' ádáz csatájának skatulyájába, aminek bizony remek közege a mostani magyar közbeszéd."

Nem Hosszúval akar kitolni a FINA

Pásztory ezek után hosszan részletezi a vk-sorozat felépítését, majd megállapítja: nem egyedül Hosszú látta meg ebben a piaci lehetőséget, tehát "szó sincs róla, hogy kizárólag miatta/ellene dolgoztak volna ki új szabályrendszert".

"Még egy háromszoros olimpiai bajnok – indulattól és érzelemtől túlfűtött – levelében is lehetnek pontatlanságok, csúsztatások, félinformációk és további magyarázatot igénylő felvetések" - folytatja, majd felteszi a kérdést, hogy ha Hosszú egyenlőséget akar, az vonatkozik-e "saját magára is, akinek az egyesületével kapcsolatban már többször felvetődött, hogy olyan előnyökhöz jut más klubokkal szemben, amelyek feltételei nem tisztázottak. Persze ezeket lehet(ne) cáfolni, vitatkozni vele, de nem ez történik. Még egyetlen, átkozott nyílt levél sem született emiatt."

A paralimpiai bajnok hangsúlyozza, hogy szurkol majd Hosszú Katinkának a vizes vébén, tiszteli és becsüli az eredményeit, de elege van a nyílt levelekből, és abból, hogy "soha nem láthatok vele élő interjút, lassan már tévés interjút sem, csak nyomtatott sajtóban megjelent cikket, ahol le lehet ellenőrizni a kérdéseket, és többszörösen át lehet írni a válaszokat."

"Elegem van, hogy összefogásra szólít fel, amikor neki szüksége van rá, de hallgat, amikor más érdekében kellene felszólalnia. Elegem van abból az elvakult imádatból, ami őt övezi, és amiért nem lehet beszélni az esetleges hibáiról, nem lehet kritizálni még akkor sem, ha azt nem bántó szándékkal teszi az ember, hanem azért, mert valami birizgálja az igazságérzetét - írja, majd zárja sorait: - Nyíltságot szeretnék már, nem levelet. Amúgy meg: hajrá, Katinka!"