Az elképesztő bukásokkal is tarkított harmadik szakasz után szombaton Karcag és Miskolc között 177 kilométer vár a mezőnyre a Tour de Hongrie-n. A magyar kerékpáros körverseny negyedik szakaszán egy első kategóriás emelkedőt is megmásznak a bringások. A szakasz során három gyorsasági (Poroszló, Mezőcsát és Miskolc) és egy hegyi (Bükkszentkereszt) részhajrára is sor kerül. Kövesse velünk élőben!