Tour de Hongrie: Első tengerentúli győztes, Peáké a fehér trikó!

A 38. Tour de Hongrie mezőnye a tegnapi Karcag-Miskolc szakasz után ezúttal Jászberényből indult el, hogy megtegye Budapestig a 112 kilométeres távot, amely lezárta az idei viadalt. Nem is akármilyen városligeti befutóval, amelyet végül Scott Sunderland nyert, de az összetett győzelemnek a kolumbiai Daniel Alexander Jaramillo örülhetett. Peák Barnabás pedig a második helyen zárt, így övé a fehér trikó!

Ahogy a korábbiakban, a negyedik szakasz előtt is családi programok színesítették a napot. Ezúttal nyoma sem volt esőfelhőknek, a gyönyörű napsütésben pedig nagyon sokan látogattak ki Leher vezér térre.

Ezúttal sem maradhatott el a már jól ismert verseny a kerékpársport legifjabb szerelmesei számára, amely Jászberényben is tartogatott izgalmakat.

Ezúttal azonban nem csak a kerékpároké volt a főszerep, a labda is előkerült.

A Tour de Hongrie versenyzői pedig a már jó megszokott kerékvágásban kèszültek az utolsó nagy megmérettetésre.

A bringások többsége még árnyékos helyen pihent és beszélte át utoljára a taktikát. Persze voltak, akik már melegítettek, próbálgatták a kerékpárt, hogy minden rendben legyen a rajtra.

A mezőny 14.45-kor lassú rajttal indult el Jászberényből, hogy hat kilométer megtétele után elkezdődjön az éles csata.

Amelynek az elején kisebb csoportok több alkalommal is szökést kíséreltek meg - 50 másodperc volt ekkor a legnagyobb különbség -, ám ahogy az a verseny elején várható volt, a mezőny senkit nem akart elengedni.

Az első gyorsasági részhajrához, a turai Schossberger kastélyhoz érve a belga Jelle Donders (Differdange), Lovassy Krisztián (Differdange), és az argentin Facundo Gabriel Lezica (Tusnad) volt a sorrend.

Újabb szökési kísérlet volt a részhajrá után, hét fő ment el a többiektől - két szlovák, két cseh, egy luxemburgi, egy norvég és egy szerb bringás -, míg hátrébb egy ausztrál és egy belga bringás akadt össze, de a bukás után mindketten utolértek a mezőnyt.

A szökés meglepetésre egyre jobban elhúzott az üldözőktől és szépen lassan már két perc fölé is nőtt a különbség 14 kilométerre az utolsó hegyi hajrától, amely tetemesnek mondható. A vácegresi emelkedőnél a szökés és a mezőny is szétszakadt.

A hegyi hajránál elsőként a szlovák Patrik Tybor (Dukla) ért át a mérési ponton, őt a luxemburgi Tom Thill (Differdange), a szerb Marko Danilovics (Szerbia) és a lengyel Wojciech Pszczolarski (Tufo) követte.

Ezzel pedig el is dőlt, hogy a Tour de Hongrie piros trikóját az eritreai Amanuel Ghebreigzabhier szerezte meg.

Tom Thill meglépett a mezőnytől, de kérész életű volt a magánya, mert Marko Danilovics utolérte, amelyet utolért a mezőny. Olyannyira, hogy a második részhajrát a Diffedange magyarja, Lovassy Krisztián nyerte! A szökési kísérletek után a Városligetben kezdődött meg az igazi harc. Az utolsó gyorsasági részhajránál az ausztrál Chris Harper (IsoWhey) volt a leggyorsabb, de harmadikként a magyar Pályi Csaba (Bátorfi Trek) is kapott pontokat.

Az városligeti négy kör végén az ausztrál Scott Sunderland nyerte a budapesti befutót. Ám az összetett győztese, így a sárga trikó tulajdonosa a kolumbiai Daniel Alexander Jaramillo szerezte meg.

Lovassy Krisztián ötödik lett. Ami a magyar szurkolók számára még fontosabb, hogy Peák Barna megőrizte a fehér trikót, az összetettben pedig a második helyet.

Daniel Alexander Jaramillo az első tengerentúli Tour de Hongrie győztes.

Az 5. szakasz eredménye:

1. SUNDERLAND Scott - IsoWhey Sports SwissWellness 02:33:45

2. TESHOME Meron - BIKE AID 02:33:45

3. ALZATE ESCOBAR Carlos Eduardo - United Healthcare Pro Cycling Team 02:33:45

4. HUCKER Robbie - IsoWhey Sports SwissWellness 02:33:45

5. LOVASSY Krisztián - Team Differdange-Losch 02:33:45

6. JARAMILLO DIEZ Daniel Alexander - United Healthcare Pro Cycling Team 02:33:45

7. KALABA DušAn - SERBIA, National Team 02:33:45

8. GHEBREIGZABHIER Amanuel - DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 02:33:45

9. POGAČAR Tadej - ROG LJUBLJANA 02:33:45

10. DLAMINI Nicholas - DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 02:33:45

11. HAEDO Lucas Sebastian - United Healthcare Pro Cycling Team 02:33:45

12. RAILEANU Cristian - Team Differdange-Losch 02:33:45

13. DE CLERCQ Angelo - Marlux-Napoleon Games 02:33:45

14 PEÁK Barnabás - Kontent-DKSI Cycling Team 02:33:45

Az összetett eredménye:

1. JARAMILLO DIEZ Daniel Alexander - United Healthcare Pro Cycling Team 13:53:43

2. PEÁK Barnabás - Kontent-DKSI Cycling Team 13:53:45

3. POGAČAR Tadej - ROG LJUBLJANA 13:53:50

4. HUCKER Robbie - IsoWhey Sports SwissWellness 13:53:51

5. DLAMINI Nicholas - DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 13:53:52

6. GHEBREIGZABHIER Amanuel - DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 13:53:52

7. RAILEANU Cristian - Team Differdange-Losch 13:53:53

8. TYBOR Patrik - Dukla Banska Bystrica 13:53:55

9. EYOB Metkel - DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 13:53:57

10. RAMOS Ruben Gabriel - Tusnad Cycling Team 13:53:58