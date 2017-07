Szereti a száguldozást a torna magyar királya

Az Európa-bajnoki ezüstérme ellenére sem csalódott, a célja a montreali világbajnokságon aranyat szerezni. Olimpiai bajnok tornászunk, Berki Krisztián egy óvodába járt Talmácsi Gáborral, nem véletlen, hogy a torna után az autóversenyzés a másik gyerekkori álma. A BMW nagyköveteként fontos számára a minőség és az is, hogy családja biztonságban legyen az autóban is. Előfordult már vele, hogy túllépte a megengedett sebességet.

A német túraautó-bajnokság, a DTM magyarországi hétvégéjén Berki Krisztián is megnézte testközelből az öt-hatszáz lóerős autókat, és nem is titkolta, hogy időnként őt is elcsábítja a motorerő. "Gyerekkorom óta nagyon szeretem az autókat és a sebességet, ezért is nagy öröm számomra, hogy egy ilyen prémium márka nagykövete lehetek. Egy sportoló életében olyan szint ez, amit az olimpiához tudnék hasonlítani. A vezetés az életem része, sok időt töltök az autóban, ezért fontos, hogy reggelente már mosolyogva szálljak be, máshogy megyek edzésre, máshogy telik a napom úgy, hogy jól érzem magam a kocsiban, amit vezetek" - mondta a háromszoros világbajnok az Origónak.

Felelős apaként nemcsak saját komfortérzete, hanem családja biztonsága is elsődleges szempont számára. Vezetési stílusában is nagyban befolyásolja, hogy egyedül ül-e az autóban vagy sem. "A feleségem is rendszeresen vezet, ő megfontoltabb, én gyorsabban szeretek menni, de ez attól is függ, hogy velem van-e a lányom. Igaz, ő is gyorsan megszerette a sebességet: amikor egy X4 M40I volt nálam, Lia nagyon hozzászokott az erőhöz, azóta is mondogatja, hogy a kék autót szeretné, a gyors autót szeretné."

A sebesség szerelmeseként olykor nem tud ellenállni a lába alatt duruzsuló lóerőknek, és bizony van, hogy kiélvezi a száguldást. "Egyetlen egy gyorshajtásos csekket kaptam az elmúlt két hónapban, korábban viszont havi szinten előfordult, hogy átléptem a sebességhatárokat. Azóta viszont talán lenyugodtam, és még felelősebben vezetek."

Sportemberként rendszeresen nézi a különböző sorozatokat. A Forma-1-ben Michael Schumacher volt a nagy kedvence, de egy ideje a DTM-et is figyeli, és persze a magyar versenyzőknek is szívből drukkol. "Talmácsi Gáborra egy óvodába jártunk, Michelisz Norbertet és a kamion Európa-bajnokságban szereplő Kiss Norbertet is ismerem személyesen, nagyon szurkolok nekik. Minden magyar sikernek örülök, mert olimpiai bajnokként tudom, hogy nemcsak az olimpiai arany számít, hanem az ember személyisége és a célok is, amiket kitűznek maguk elé, hogy aztán elérjék. Az, hogy ezek a versenyzők elindulhatnak egy-egy rangos sorozatban, hogy a dobogón lehetnek, hatalmas dolog."

Miköbzen megenged magának kikapcsolódásként egy-egy versenyhétvégét, kőkeményen dolgozik a tornacsarnokban, hogy minél jobb teljesítményre legyen képes. "Mondhatom, hogy az álmaimat élem újra. A tavalyi évem nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna, de az idei első félév nagyon jól lett felépítve. Visszatértem arra a szintre, ahol a londoni olimpia környékén voltam: vezetem a világkupa-ranglistát, az Európa-bajnokságra mondhatom, hogy egy csalás miatt lett csak ezüst. Nincs is rossz szájízem emiatt, hiszen két éve indultam Eb-n utoljára, és jó volt újra versenyezni. A célom, hogy a montreali világbajnokságot megnyerjem."

És hogy a visszavonulása után jöhet-e egy másik sportág? Berki Krisztián válasza erre meglehetősen önkritikus: "Ha meg akarnám valósítani a gyerekkori álmaimat, akkor torna után belekóstolnék az autóversenyzésbe, de attól tartok, hogy lennének nálam jobb sofőrjelöltek."