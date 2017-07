Újabb fontos bejelentést tett Hosszú Katinka

Együttműködési megállapodást kötött Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszónő és a MOL-csoport. Hernádi Zsolt a megállapodás alkalmából arról beszélt, hisznek abban, hogy érdemes egy olyan sportolót támogatni, aki a jobbítás érdekében konfliktusokat vállal. Hosszú Katinka a FINA-val való konfliktusáról is beszélt, valamint közölte, hogy válaszolni fog Pásztory Dóra nyílt levelére.

Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok is csatlakozott a MOL-csapathoz. Az együttműködési megállapodás értelmében ezentúl a MOL-csoport támogatja a világ egyik legjobb úszóját.

„Örülök neki, hogy Hosszú Katinkát is a csapatunkban köszönthetjük – mondta Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója. – Katinka eredményeiért az egész ország szurkol, ő minden nap bizonyítja, hogy kitartással és kemény munkával a világ legjobbjává lehet válni” – tette hozzá, kiegészítve azzal, hogy a MOL-csoportnál ők maguk is így gondolkodnak, és eszerint dolgoznak.

Érdemes egy ilyen sportolót támogatni

Hernádi arról is beszélt, hogy Katinkával sem személyesen, sem a MOL-csoport szintjén nem volt korábban kapcsolatuk.

A közös kapcsolat közöttünk, hogy mindnyájan győztesek vagyunk –mondta a vállalat elnöke. Mi hiszünk abban, hogy tudunk együtt dolgozni olyan emberekkel, akikkel hasonló értékeket képviselünk. A MOL-csoport nemcsak Magyarországon, hanem a régióban is a legsikeresebb vállalat.

Nem a rövidtávú célok a legfontosabbak

"Közöttünk van egyfajta értékrendbeli azonosság is, nekünk Közép-Európából kétszer-háromszor annyit kellett teljesíteni, mint más régiókból, mi is sok nehéz helyzetből álltunk föl, hasonlóan Hosszú Katinkához – tette hozzá az üzletember. A MOL vezérigazgatója arról is beszélt, hogy a mostani megállapodással a 30 ezer kollégájának is üzennek, hogy így kell küzdeni, és ilyennek kell lenni.

Kérdésre válaszolva Hernádi Zsolt elmondta, teljesen természetes, hogy folyamatosan változik a sportolók névsora, akikkel együttműködnek. Mint egy falat kenyér, úgy kellett most nekünk a Hosszú Katinkával a megállapodás.

Határok feszegetése

Hosszú Katinka elmondta, a MOL-csoport kiemelten támogatja a magyar sportot és óriási öröm a számára, hogy ez alól az úszás sem kivétel. A MOL-csoport ugyanazokat az értékeket tartja fontosnak, amelyek az ő mindennapjait is meghatározzák – tette hozzá. A háromszoros olimpiai bajnok arról is beszélt, a kemény munka és az önmagunkba vetett hit, a professzionalizmusra való törekvés kiváló alapot jelent a jövőbeli közös munkához.

"Mindig olyan együttműködésre törekszem, amiben a cég filozófiája megegyezik az enyémmel."

És hogy ez mit jelent? Hosszú Katinka szerint a MOL-hoz hasonlóan ő is mindig a határait feszegeti, és bízik benne, hogy a jövőben is így lesz. Elmondta, nem volt kérdés, hogy sikerül-e megkötni a megállapodást, mivel a közös értékrend megteremtette az együttműködés alapját.

Hosszú: Ez kényelmesebb lett volna

A FINA-val való konfliktusról azt mondta, hogy biztosan kényelmesebb lett volna nem beleállni a konfliktusba. Mint elmondta, hosszú távú problémákról van szó, sokszor tárgyaltak arról, hogyan lehetne versenyképesebbé tenni a Világkupa-sorozatot, de ezek nem jártak sikerrel, és úgy látja, a mostani szabályváltoztatások csak rontották a helyzetet. Hosszú Katinka elmondta, a versenyek során kizárja magából ezeket a konfliktusokat.

Ez a mostani vita, nem egy negatív harc, mivel idővel pozitív lépések lesznek ebből – jelentette ki az olimpiai bajnok úszónő. – Minden eshetőségre fel kell készülni egy-egy verseny előtt. Korábban, például a londoni olimpián nem voltam felkészülve a győzelmre, és amikor odaértem, akkor a hátsó gondolatok teljesen eluraltak – mondta a háromszoros olimpiai bajnok úszónő.

Mindig konkrét időeredményeket kell kitűzni egy-egy verseny előtt, mivel önmagában a győzelemre nem lehet felkészülni – tette hozzá.

Válaszolni fog Pásztorynak

„Láttam Pásztory Dóra nyílt levelét, még dolgozom a válaszon. Meglepő, hogy külföldről is jöttek megkeresések a korábbi levelemmel kapcsolatban” – mondta Hosszú Katinka. – Nem úgy látom, hogy nekem kellene diktálni a FINA-va való megállapodás kidolgozásában. Egyelőre mindig sikerült jól betartanom azokat a határokat, amiket a konfliktusok felvállalása és a sportolói mivoltom jelent. A konfliktusok felvállalása nem ment az úszás kárára – mondta a világklasszis úszónő.

Hosszú Katinka felajánlott egy aláírásával ellátott válogatott úszósapkát a MOL-csoportnak. Az arról készített képet a MOL-csoport kiteszi a Facebook-oldalára, és ha 25 ezer lájk érkezik a posztra, akkor a MOL 3 millió forinttal támogatja a Gézengúz Alapítvány kisgyermekeken segítő hidroterápiás módszerét.