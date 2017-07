Carlsen nagy fölénnyel győzött Leuvenben

Leuvenben a norvég világbajnok Magnus Carlsen elsőségével ért véget a Grand Chess Tour 2017 öt versenyből álló sorozatának második tornája. A tíz résztvevő rapid viadalát az amerikai Wesley So kétpontos előnnyel nyerte meg a francia Maxime Vachier-Lagrave előtt, Carlsennel szemben hárommal vezetett. A villámverseny első napján a norvég világelső ledolgozta hátrányát, ellenkező színelosztásban lejátszott második körben megállíthatatlan volt, igazi Carlsen-showt láttunk, hárompontos előnnyel végzett az élen. So és Vachier-Lagrave csak a második helyért csatázhatott, az amerikai sakkozó fél pontot megőrzött előnyéből. A tornán 150 ezer dollár volt a díjalap, Carlsen 37 ezer 500 dollárt kasszírozott. A sorozat következő versenyét július 31-től St. Louisban klasszikus időbeosztással rendezik meg.

A sakkozás tizenharmadik világbajnoka, Garri Kaszparov a Grand Chess Tour ötletgazdája nagyon elégedetten értékelte a leuveni viadalt, amelyet már másodszor rendeztek meg. Garri a szervezésben is szerepet játszott, de a partikat is nagy örömmel kommentálta, s nem győzte dicsérni pártfogoltját, Magnus Carlsent. A számára balul sikerült rapidverseny után nagyon összeszedte magát és a villámversenyen „leiskolázta" riválisait, meglepő nyitásait követően a középjátékban és a végjátékban jobban, s főleg gyorsabban tájékozódott.

A GCT 2017-es sorozatában öt versenyt rendeznek meg, St. Louisban és Londonban klasszikus tornát, Párizs és Leuven után még St. Louisban is lesz rapid-és villámverseny. A sorozat díjalapja 1 millió 200 ezer dollár. A nagymestereknek négy tornán kell részt venniük, a sorozat győztese 100 ezer, a második helyezett 50 ezer dollár jutalomban is részesül.

A francia fővárosban megrendezett első viadalon Magnus Carlsen meggyőző játékkal, veretlenül nyerte meg a rapidversenyt. A 25-25 perces és lépésenként 10-10 másodperc gondolkodási idejű partikban egyszer sem került bajba, esélyeit tökéletesen használta ki. A belga egyetemi városban egy bizonytalan, meglepő hibákat vétő világbajnokot láttunk. A harmadik fordulóban sokat kockáztatott Wesley So elleni partijában, vereségével lépéshátrányba került, míg a tavalyi GCT sorozat győztese magabiztosan játszott. A győzelem két, a döntetlen egy pontot ért, So kétpontos előnnyel várhatta a kétfordulós villámversenyt.



A rapidverseny végeredménye:

1.Wesley So (amerikai, 2812) 14

2. Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2796) 12

3. Magnus Carlsen (norvég, 2832) 11

4. Anish Giri (holland, 2772) 10

5-7. Jan Nepomnjacsij (orosz, 2732), Levon Aronjan (örmény, 2793) és Vlagyimir Kramnyik (orosz, 2808) 9

8. Viswanathan Anand (indiai, 2786) 8

9. Vaszilij Ivancsuk (ukrán, 2738) 7

10. Baadur Dzsobava (grúz, 2707) 1 pont

Izgalmas csaták a villámversenyeken

Szenzációs csatákat, jelentős fordulatokat, szerencsés győzelmeket, váratlan mentéseket, nagy elnézéseket is láttunk a villámversenyen. A háromnapos rapidverseny után még nagyobb sebességre kapcsoltak a sakkvilág ászai, játszmánként 5-5 perc és 3-3 másodperc gondolkodási idővel mindkét színnel megmérkőztek egymással.

Jól kezdett Wesley So, de a negyedik fordulóban hiába állt nyerésre Maxime Vachier-Lagrave ellen, őt is utolérte az elnézés átka, snellben minden előfordulhat. Sokak arcára varázsolt mosolyt Vishy Anand és Vlagyimir Kramnyik hihetetlen remije, a két nagy rivális is jót nevetett a történteken. Anandnak négy gyaloggal volt többje, aztán a kapkodásban sok minden történt, végül Vishy gyalogja huszárrá avanzsálta magát, hogy elkerülje másodszor is a kettős támadást.

Garri Kaszparov megérezte a kínálkozó lehetőséget, rövid interjújában emlékeztetett arra, hogy Párizsban Magnus Carlsen hárompontos vezetése mellett sorozatban három játszmában szenvedett vereséget. Dicsérte Magnust, aki egyre jobban játszott, míg So láthatóan megtorpant. A hetedik körben a világbajnok is botlott, mumusának számító Anish Giri állította meg, a holland nagymester az éllovas amerikaira is vereséget mért. Az utolsó fordulóban Carlsen élt a nagy eséllyel, So elleni győzelmével már holtversenyben az élen zárta az első játéknapot.

A fordulatot jól jellemzi, hogy So hét forduló után még 2 pontos előnnyel vezetett, a 11. kör után már Carlsen állt az élen, és megállíthatatlanul tört előre. A romantikus kor sakkját idézte Vachier-Lagrave elleni sziporkázó játéka, gyalogáldozatok, minőségáldozat hozta lázba a sakkrajongókat, Garri szinte extázisban kommentálta a partit, míg So keserű pillanatokat élt át Viswanathan Ananddal szemben. Egyre több volt a hiba, Magnus kivételével már nem tudtak úgy koncentrálni a nagymesterek, az örült tempó felőrölte erejüket. Carlsen az alapsor gyengeségére rámutató vezéráldozattal is szórakoztatta híveit – kevésbé örült a kiskombinációnak Jan Nepomnjacsij. Remek tisztáldozat után némi bizonytalankodás a sereghajtó Baadur Dzsobavával szemben, a gyaloggal adott mattot azért „megsüvegelhettük". Két fordulóval a befejezés előtt már győztesként köszönthették.

Wesley So második helye is már-már veszélybe került, szerencséjére Vachier-Lagrave is bukdácsolt. Magnus Carlsen 4,5 pontos előnnyel nyerte meg a villámversenyt, három ponttal az összetett versenyt. A Grand Chess Tour pontversenyben 7 ponttal vezet Vachier-Lagrave előtt.

Az összetett verseny végeredménye:

1.Magnus Carlsen 25,5 pont (11, 14,5)

2. Wesley So 22,5 (14, 8,5)

3. Maxime Vachier-Lagrave 22 (12, 10)

4. Anish Giri 20 (10, 10)

5-6. Levon Aronjan (9, 9,5) és Vlagyimir Kramnyik (9, 9,5) 18,5

7. Jan Nepomnjacsij 18 (9, 9)

8. Viswanathan Anand 16 (8, 8)

9. Vaszilij Ivancsuk 15,5 (7, 8,5)

10. Baadur Dzsobava 3,5 (1, 2,5)

A Grand Ches Tour pontversenyének állása:

1.Magnus Carlsen 25 pont (12, 13)

2. Maxime Vachier-Lagrave 18 (10, 8)

3. Wesley So 14 (4, 10)

4. Hikaru Nakamura 8

5. Levon Aronjan 5,5

6. Szergej Karjakin 5

7. Jan Nepomnjacsij 4

8-9. Viswanathan Anand és Fabiano Caruana 3

--

A Nemzetközi Sakkszövetség közzétette a 2017. július 1-től érvényes világranglistáját. A háromszoros világbajnok Magnus Carlsen előnye csak 10 pont az exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik előtt. Stavangeri elsőségével három helyet lépett előre Levon Aronjan, hatan a + 2800 Élő-pontosok elitjében. Legjobb magyarként Almási Zoltán a 42. a rangsorban, Rapport Richárd az 53., Lékó Péter a 65. a top százas listán.

A stavangeri szuperverseny, a minszki Európa-bajnokság és a Hanti-Manszijszkban megrendezett csapat-világbajnokság eredményei döntően befolyásolták az új világranglistát. Magnus Carlsen csak tíz ponttal előzi meg Vlagyimir Kramnyikot, Wesley So mögött már a stavangeri győztes Levon Aronjan a negyedik. Kramnyik, So és Caruana között nagy küzdelem zajlik, hogy a súlyozott Élő-pont alapján melyik kettős lesz világbajnokjelölt. Még számos verseny vár rájuk, ha biztosra akarnak menni, akkor a szeptemberi 128 résztvevős, kieséses rendszerű Világkupán is játszaniuk kell.



Öt orosz, négy kínai, három amerikai, két indiai nagymester mellett egy-egy norvég, örmény, azerbajdzsáni, francia, holland, bolgár, kubai, ukrán, cseh, angol és lengyel sakkozó a legjobb 25-ben.

Sakkozóink közül csak Almási Zoltán a + 2700 Élő-pontosok táborában. Rapport Richárdra a GP-sorozat következő versenye, a genfi viadal vár. A minszki Eb-n nagy kudarcot átélt Lékó Péter a bieli nagymesterversenyen javíthat.



A világranglista élcsoportja:

1.Magnus Carlsen (norvég) 2822 (- 10)

2. Vlagyimir Kramnyik (orosz) 2812 (+ 4)

3. Wesley So (amerikai) 2810 (- 2)

4. Levon Aronjan (örmény) 2809 (+ 16)

5. Fabiano Caruana (amerikai) 2807 (+ 2)

6. Sahriyar Mamedgyarov (azerbajdzsáni) 2800

7. Hikaru Nakamura (amerikai) 2792 (+ 7)

8. Maxime Vachier-Lagrave (francia) 2791 (- 5)

9. Viswanathan Anand (indiai) 2783 (- 3)

10. Ding Lirewn (kínai) 2781 (- 2)

11. Anish Giri (holland) 2775 (+ 4)

12. Szergej Karjakin (orosz) 2773 (- 8)

13. Alekszandr Griscsuk (orosz) 2761

14. Yu Yangyi (kínai) 2753 (+ 4)

15. Peter Szvidler (orosz) 2749 (- 7)

...

42. Almási Zoltán (magyar) 2707

53. Rapport Richárd (magyar) 2694

65. Lékó Péter (magyar) 2678 (- 13)

A női világranglistán a kínai exvilágbajnoknő Hou Ji-fan 94 ponttal előzi meg honfitársnőjét, Ju Wenjunt. Olimpiai válogatottunk éltáblása, Hoang Thanh Trang 26. a rangsorban.