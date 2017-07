Rapport is játszik a genfi GP-versenyen, Aronjan vezeti a rajtlistát

Genfben július 6. és 15. között rendezik meg a 2017-es Grand Prix négy versenyből álló sorozatának harmadik tornáját, amelyen Rapport Richárd is játszik. A rajtlistát az örmény Levon Aronjan vezeti az összetett versenyben első helyen álló azerbajdzsáni Sahriyar Mamedgyarov előtt, Rapport a 15. a rangsorban.

A GP-re meghívott, kijelölt 24 sakkozónak három-három viadalon kell játszania, amelyeket 18-18 résztvevővel 9 fordulós svájci rendszerben bonyolítanak le. Valamennyi viadalnak 130 ezer euró a díjalapja.

A Genf központjában fekvő híres Hotel de Richemond lesz a színhelye a 2017-es Grand Prix-sorozat harmadik versenyének. A világbajnoki rendszer szabályzata szerint ketten az Élő-listáról juthatnak be a 2018-as, 8 résztvevős világbajnok-jelölti versenyre. A Tbilisziben megrendezésre kerülő Világkupáról a döntő két résztvevője lesz világbajnokjelölt, a GP összetett pontversenyének első két helyezettje nyer részvételi jogot. A tavalyi világbajnoki döntő vesztese, az orosz Szergej Karjakin játék nélkül vb-jelölt, egy sakkozót a torna rendezője jelölhet.

Az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik már a Grand Chess Tour sorozattól is visszalépett, az indiai exvilágbajnok Viswanathan Anand sem vállalta a GP-n való játékot. Nem nevezett a jelenlegi világranglista harmadik és ötödik helyezettje, az amerikai Wesley So és Fabiano Caruana sem, Élő-pontjuk alapján lehetnek világbajnok-jelöltek, de ebben a lehetőségben reménykedik Kramnyik is. (A 2017-es év 12 Élő-listájának súlyozott Élő-pontszáma dönt, ezért az említett nagy hármas alighanem játszik Tbilisziben, a Vk-n.)

A GP első versenye Sardzsában az orosz Alekszandr Griscsuk, a francia Maxime Vachier-Lagrave és az azerbajdzsáni Sahriyar Mamedgyarov holtversenyes elsőségével fejeződött be. Rapport ötvenszázalékos eredménnyel kilencedik lett. Moszkvában a kínai Ding Liren győzött Mamedgyarov előtt.

Genfben a rajtlistát a Sardzsában gyengén játszó, majd Baden-Badenben és Stavangerben is tornagyőztes örmény Levon Aronjan vezeti, aki közel három év után ismét tagja a + 2800 Élő-pontos elit klubnak. Az összetett pontversenyben az élen álló Sahriyar Mamedgyarov követi őt. Mamedgyarov jó helyezéssel már világbajnok-jelöltséget is ünnepelhetne.

Rapport Richárd a remek mezőnyben a 15. jelenlegi 2694-es pontszámával. Olimpiai-és kontinensbajnokkal, korábbi világbajnok-jelöltekkel kell megküzdenie. Első partiját az orosz Jan Nepomnjacsijjal vívja, a színelosztás a torna megnyitóján derül ki. A viadalt a worldchess.com közvetíti.

Július 6-án 14 órától játsszák az első fordulót, július 11-én, az ötödik kör után pihenőnapot kapnak a nagymesterek. Az első 40 lépésre 100-100 perc a gondolkodási idő, a következő 20 lépésre 50-50 perc, majd a játszma befejezéséig még 15-15 perc, az első lépéstől kezdve 30-30 másodperc bónusszal.

A GP-verseny résztvevői az Élő-pontszámok sorendjében:

1.Levon Aronjan (örmény, 2809)

2. Sahriyar Mamedgyarov (azerbajdzsáni, 2800)

3. Anish Giri (holland, 2775)

4. Alekszandr Griscsuk (orosz, 2761)

5. Peter Szvidler (orosz, 2749)

6. Jan Nepomnjacsij (orosz, 2742)

7. Pavel Eljanov (ukrán, 2739)

8. Pentala Harikrishna (indiai, 2737)

9. Michael Adams (angol, 2736)

10. Li Chao (kínai, 2735)

11. Borisz Gelfand (izraeli, 2728)

12. Tejmur Radzsabov (azerbajdzsáni, 2724)

13. Erneszto Inarkijev (orosz, 2707)

14. Dmitrij Jakovenko (orosz, 2703)

15. Rapport Richárd (magyar, 2694)

16. Hou Ji-fan (kínai, 2666)

17. Alekszandr Rjazancev (orosz, 2654)

18. Salem Saleh (Egyesült Arab emírségekbeli, 2638)

Az összetett pontverseny élcsoportja:

1.Sahriyar Mamedgyarov (azerbajdzsáni) 280 pont (140, 140)

2. Ding Liren (kínai) 240 (70, 170)

3-4. Maxime Vachier-Lagrave (francia) és Alekszandr Griscsuk (orosz) 211,43 (140,71,43)

5. Hikaru Nakamura (amerikai) 141,43 (70, 71,43)

6. Hou Ji-fan (kínai) 78,43 (7, 71,43)

7-8. Michael Afams és Jan Nepomnjacsij (orosz) 73 (70, 71,43)

9-11. Anish Giri (holland), Peter Szvidler (orosz) és Tejmur Radzsabov (azerbajdzsáni) 71,43)

12. Dmitrij Jakovenko (orosz) 70

13. Francisco Vallejo Pons (spanyol) 32

14-16. Pavel Eljanov (ukrán), Li Chao (kínai) és Rapport Richárd (magyar) 25