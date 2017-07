A harcias király visszatér

A sakkozás 13. világbajnoka, tizenöt évig koronázott királya, minden idők legsikeresebb sakkozója, Garri Kaszparov a Grand Chess Tour 2017 sorozat negyedik versenyén, St. Louisban szabadkártyával játszik. A sorozat ötletgazdája tizenkét évvel visszavonulása után most egykori kihívója, az indiai Viswanathan Anand kivételével a jóval fiatalabb korosztállyal küzd meg a rapid-és villámsakkban.

Kaszparov húsz évig vezette a világranglistát, nyolcszoros olimpiai bajnok, tizenhárom szuperversenyt nyert meg. Tizenegyszer választották az év legjobbjává, vehette át a sakkozás Oscar-díját. 41 éves korában, nyolcadik linaresi elsősége után vonult vissza a profi sakkozástól. Megszámlálhatatlan tornagyőzelmével, csodálatos partijaival, a sakkozás vezérkarával vívott állandó küzdelmével, irodalmi munkásságával, a sakk népszerűsítésért tett erőfeszítéseivel történelmet írt és ír.

Linaresben 2005. március 10-én Garri Kaszparov tornagyőztesként utolsó sajtótájékoztatóját tartotta. Kaszparov nyolcadszor győzött az andalúziai kisvárosban, egyszer Vlagyimir Kramnyikkal teljes holtversenyben végzett az élen. Legnagyobb sikereinek színhelyén jelentette be, hogy visszavonul. A nagy harcos, a megalkuvást nem tűrő, a kompromisszumokra nehezen kész nagymester a New in Chess holland sakkújság 2004. évi 7-es számában adott interjújában mondta: „Ha nyerő pozíciód van, ne írj alá olyan békét, amely ellenfelednek kedvez."

A nagy orosz sakkháború

A sakktörténelem különleges hét esztendeje a K-K párharc jegyében zajlott, Garri Kaszparov és Anatolij Karpov öt világbajnoki döntőben csapott össze. Az elsőt, az 1984/85-ös páros mérkőzést hat győzelemig játszották volna. A csatározás 1984. szeptember 19-én kezdődött. Karpov megnyerte a 3., a 6., a 7., a 9. és a 27. játszmát, de a hatodik győzelmet nem tudta megszerezni. Kaszparov rendezte erősen megtépázott sorait, a 32., a 47. és a 48. játszmában megadásra kényszerítette Karpovot, 5-3-ra szépített. A FIDE akkori elnöke, Florencio Campomanes a küzdő felek teljes kimerültségére hivatkozással - közel féléves csatározás után - 1985. február 15-én félbeszakította a mérkőzést.

Óriási volt az értetlenség, a felháborodás. Hosszas tárgyalássorozat után szeptemberben újra sakkasztalhoz ültek a küzdő felek, ezúttal már a régi, a 24 játszmás szisztéma szerint.

Kaszparov megnyerte az első játszmát, Karpov a negyedikben egyenlített, az ötödikben átvette a vezetést. Előnyét egészen a 11. partiig őrizte, ekkor Kaszparov nyert, majd a 16. és 19. partiban aratott győzelmével előnye két pontra nőtt. Karpov a 22. játszmában elért nyerésével szépített. A világbajnoki 24. összecsapásakor Karpov mindent egy lapra feltéve támadott, de a 22 éves kihívó zseniálisan keresztezte világos királyszárnyi akcióját, 13-11-es győzelemmel Kaszparovot a sakkozás 13. világbajnokaként köszönthették. Egy évvel később a két helyszínen, Londonban és Leningrádban megrendezett visszavágón Kaszparov 12,5-11,5-re nyert. Kiegyenlített küzdelem folyt a nyolcadik játszmáig – egy–egy győzelem volt a tarsolyukban – , de ekkor Kaszparov magához ragadta a kezdeményezést. Megnyerte a 14. és a 16. játszmát is, de Karpov hármas nyerősorozattal kiegyenlített! Kaszparov végül a 22. partiban aratott győzelemmel biztosította be sikerét, címvédését.

Kifulladásig

A negyedik K-K mérkőzést 1987-ben, Sevillában vívták. Öldöklő küzdelem folyt, Karpov megnyerte a 2. játszmát, Kaszparov a negyedikben egyenlített. Karpov szerzett ismét vezetést, Kaszparov két nyeréssel a 16. játszmáig vezetett. Karpov ekkor nyert, sőt a 23. játszmában aratott győzelmével fél pontra került a cím visszahódításához. A drámai utolsó partiban Kaszparov összeszedte minden erejét, hatalmas küzdelemben diadalmaskodott, és 12-12-vel megvédte címét.

Három évvel később New York és Lyon volt mérkőzésük színhelye. Kaszparov nyeréssel indított, Karpov a hetedik játszmában kiegyenlített. Sorozatos döntetlenek után a címvédő „behúzta" a 16. partit, 102 lépésben kényszerítette feladásra ellenfelét. Karpov azonnal egyenlített, Kaszparov ismét vezetést szerzett, és a 20. összecsapás is az ő javára dőlt el. Karpov még szépített a 23. partiban, de Kaszparovnak világossal a 24. játszmában csak remiznie kellett, a 12,5-11,5-es végeredménnyel harmadszor is visszaverte Karpov támadását.

Ha van 165 perce, okvetlen nézze meg a párharcról készült dokumentumfilmet:

A világbajnoki döntőkön 144 partit vívtak, Kaszparov 21, Karpov 19 győzelmet aratott, 104-szer megosztoztak a ponton. Összesen 193 partiban mérték össze erejüket, először 1975-ben a nagymesterek és a trónkövetelők meccsén. Kaszparov 38-szor győzte le Karpovot, míg a 12 évvel idősebb előd 25 győzelmet szerzett a 129 döntetlen mellett. Kettőjük versengése, politikai felhangokkal is kísért csatározása, öt világbajnoki döntőjük nagyban befolyásolta a sakktörténelmet. Sakkolimpián négyszer vállvetve szereztek aranyérmet a szovjet válogatottal, fantasztikus csatákat, emlékezetes ütközeteket láttunk kettőjük párharcában, számos játszmájukat a sakkirodalom remekműveiként jegyzik.

Trónkövetelő Angliából és Indiából

Garri Kaszparov kapcsolata többször is változott a FIDE akkori elnökével, a Fülöp-szigeteki Florencio Campomanessel. Az 1992-es manilai sakkolimpián még a világbajnok volt a szupersztár, de egy évvel későbbi világbajnoki döntőjét Londonban az angol Nigel Short ellen már a PCA keretei között játszotta le. Az orosz világelső óriási fölényének jegyében zajlott a párharc, Kaszparov az első, a harmadik, a negyedik, a hetedik és a kilencedik parti megnyerésével gyakorlatilag már eldöntötte a mérkőzés sorsát.

Kaszparov–Short rapid partija 2015-ben:

Döntetlenek után még győzött a 15. játszmában, Short a 16. összecsapás megnyerésével szépített, a 12,5-7,5-ös nyerés mindennél jobban mutatta, hogy Kaszparov óriási klasszissá nőtte ki magát. Az 1994-es elnökválasztáson Kaszparov minden erejével Campomanes újjáválasztásáért korteskedett!

Az orosz profi világbajnok következő döntőjét 1995 őszén New Yorkban az indiai Viswanathan Anand ellen vívta. A mérkőzés nyolc döntetlennel indult, majd Anand győzött a 9. partiban. Kaszparov bevetette a gondosan előkészített fegyvert, a spanyol megnyitás nyílt változatában a Zajcev-Karpov változatot játszotta meg, gondos elemzés, remek bástyaáldozat, és Anandot a vereség összetörte. Gyorsan vesztett még egy partit világossal, és többé nem tudta megnehezíteni az orosz világbajnok életét, a 13. és a 14. játszmában elszenvedett vereség megpecsételte sorsát, Kaszparov 10,5-7,5-es győzelemmel ismét megvédte világbajnoki trónját.

Kaszparov kevés kivétellel sorban nyerte a szuperversenyeket. Meglepő fordulatként 1998-ban, a linaresi szuperversenyen egyetlen győzelemmel remikirályként végzett. Ekkor 11 hónapos „önkéntes száműzetésre" ítélte magát, 1999 januárjától azonban páratlan sorozattal írta be magát a sakktörténelembe. A világranglista-vezető tíz szuperversenyen játszott, kilencszer egyedül lett első, 2000-ben, Linaresben Kramnyikkal megosztozott a dicsőségen. Ezt a sikerszériát szakította meg Lékó Péter 2003-as linaresi tornagyőzelmével.

Végül egy oroszé lett a dicsőség

Kaszparov aligha számított arra, hogy éppen pártfogoltja, a Vishy Anand ellen New Yorkban játszott meccsén még szekundánsként pt segítő Vlagyimir Kramnyik fosztja meg világbajnoki címétől. A Braingames londoni világbajnoki döntő békés döntetlennel indult, majd a következő partit Kramnyik egy értékes újításnak köszönhetően megnyerte, és gyorsan kiderült, hogy a 25 éves kihívó sokkal jobban felkészült.

Kaszparov tőle szokatlan hibákat követett el. Kramnyik könnyű nyerést hibázott el a negyedik játszmában, kihasználatlanul hagyta esélyét a hatodikban. Meglepetésre a címvédő repertoárja világossal korántsem tartogatott „nyerő változatokat". A tízedik összecsapás pedig egyenesen katasztrófát jelentett, a 25. lépésben Kaszparov feladásra kényszerült. A hajrában Kramnyik vált kissé bizonytalanná, de kétpontos előnyét megőrizte, 8,5-6,5-ös győzelemmel elnyerte a profi világbajnoki címet, Kaszparov 15 éves uralkodásának végére tett pontot. Az 1927-ben játszott Capablanca-Lasker döntő óta nem fordult elő, hogy a címvédő még játszmát sem tudott nyerni. Kaszparov hasztalan próbálta visszavágó mérkőzésre kényszeríteni Kramnyikot.

Visszavágás helyett visszavonulás

A címétől megfosztott „király" taktikát változtatott, tárgyalásokba kezdett a FIDE vezérkarával, amely a Prágai Egyezményhez vezetett. A címegyesítésről szóló megállapodást aláírta Kramnyik, Kaszparov és a FIDE elnöke, Kirszan Iljumzsinov is. Ennek értelmében Kramnyik a dortmundi világbajnok-jelölti torna győztesével, Lékó Péterrel játszotta a világbajnoki döntőt (Kramnyik 7-7-tel megvédte címét), a másik ágon a FIDE világbajnoka, az ukrán Ruszlan Ponomarjov a világranglista-vezető Kaszparovval mérkőzött volna meg.

A Ponomarjov-Kaszparov párharc körül nagy bonyodalmak keletkeztek, amely végül meglepő fordulattal ért véget, az újabb és újabb követeléssel előálló Ponomarjovot megfosztották címétől.

A FIDE Líbiában megrendezte újabb kieséses rendszerű világbajnokságát, és a meglepetésember, az üzbég Rusztam Kaszimdzsanov játszott volna Kaszparovval. A januárra tervezett mérkőzést elhalasztották, és ekkor Kaszparov már eldöntötte visszavonulását. A linaresi záróünnepségre tervezte ennek bejelentését, de Topalov elleni váratlan vesztésének hatására még a partit követően ezt megtette.

„A sajtótájékoztató előtt szeretnék egy rövid nyilatkozatot tenni. Ez sokak számára meglepetés lesz. Már a verseny előtt véglegesen elhatároztam, hogy az idei linaresi lesz az utolsó profi versenyem, így ma este profi pályafutásom utolsó játszmáját játszottam. Azt reméltem, hogy ez jobbra sikeredik, de az utolsó két parti nagyon nehéz volt számomra, óriási nyomás alatt játszottam, mert tudtam, hogy ez pályafutásom – amire joggal lehetek büszke – végét jelenti" – mondta elcsukló hangon.

Garri Kaszparov mindig nagy célok elérésére törekedett, oly sokszor bizonyította, hogy mindenkinél jobb sakkozó. Nem akart rossz emlékeket hagyni maga mögött, ezért halogatta a visszavonulást, pályafutása során először nyert orosz bajnokságot 2004 novemberében. Az utolsó két év eseményei azonban megérlelték benne az elhatározást. Úgy érezte, hogy sokan örültek annak, hogy nem kapta meg a lehetőséget a világbajnoki cím visszahódítására. A Dubaiban tervezett mérkőzés elhalasztása volt a döntő érv.

Kivételes játékerejére jellemző, hogy 1986-tól 2005-ben történt visszavonulásáig folyamatosan vezette a FIDE világranglistáját. Élő-pont világrekordját, a 2851-es pontot a norvég Magnus Carlsen döntötte meg, 2013. január 1-én vette át a stafétabotot 2861-gyel. (A 2851 pont az inflálódás miatt nehezen hasonlítható össze a jelenlegi pontszámokkal.)

Anatolij visszavár

Valamikor 2009 májusában született meg az ötlet, hogy Garri Kaszparov és Anatolij Karpov hat hónap alatt valamennyi olyan városban újra megmérkőzzön, ahol világbajnoki döntőket vívtak. Valencia elsőként jelentkezett Sevilla helyett, és Lyon helyett Párizsban tervezték a következő meccset. Karpov egyfajta pszichológiai hadviseléssel indított: Én nyertem a sakktörténelemben a legtöbb versenyt, Kaszparov csak a második a ragsorban... A meccsnek Kaszparov volt az esélyese, különös tekintettel arra, hogy a megállapodásuk szerint 4 rapid, majd 8 villámpartiban mérték össze erejüket, és Karpovnak mindig is meggyűlt a baja a gondolkodási idővel. Kaszparov 3-1-re nyerte meg a rapidmecset, Karpov két partiban is túllépte a 25 perces és lépésenként 5 másodperces időkorlátot.

Következett a 8 villámjátszma, 5-5 percük volt és 2-2 másodperc lépésenként. Hiába kezdett Karpov győzelemmel, és folytatták remivel, de ezután Kaszparov lendületbe jött. Ötöt nyert zsinórban, remi az utolsóban, 6-2 a villámpartik végeredménye. Nagy médiaérdeklődés kísérte párharcukat, de a remélt nagy küzdelem elmaradt. Kissé disszonáns volt mindkettőjük nyilatkozata, ahogy a mostani éljátékosokról nyilatkoztak. Elfelejtkeztek arról, hogy jóval kiegyensúlyozottabbak lettek az erőviszonyok, az informatika térhódítása miatt már nincs orosz fölény a sakkban, sokat fiatalodott az élmezőny. A párharcuk nem folytatódott...

2010-ben Karpovot támogatta a FIDE elnöki posztjáért vívott kampányban, Kaszparov nem titkolta, hogy az ősi rivális sikere esetén ő lenne a FIDE igazi irányítója, Karpov csak a „kinyújtott keze". A kalmük Kirszan Iljumzsinovval szemben alulmaradtak, tavaly olyan híreket olvashattunk, hogy a 13. világbajnok már maga is elnöki ambíciókat dédelget.

A tábla királya a sakkon túl is király

Politikai ambíciók, irodalmi munkásság, lobbizás a sakk iskolai oktatásáért, ez mind Kaszparov "civil" civil élettének a része. Jelentősek politikai ambíciói is nagyok. Létrehozta az Egyesült Civil Front mozgalmat, és csatlakozott a Vlagyimir Putyin akkori elnök politikáját ellenző A Másik Oroszország koalícióhoz. 2008-ban jelölt volt az oroszországi elnökválasztáson. A rendőrség több alkalommal előállította Putyin-ellenes tüntetéseket követően.

Úgy látszik, ezt is meg lehet szokni:

Visszavonulása után irodalmi munkásságának jóval több időt szentelhetett. „Az Én elődeim" sorozat öt kötete óriási sikert aratott. Kaszparov számos nagy versenynek volt meghívott díszvendége, a partik kommentátora. A Belgrádban három havonta megjelenő Chess Informatorban külön fejezet a „Garry's Choice", rendszeresen publikál a New in Chess magazinban. Lenyűgöző előadó, briliáns vitapartner, fantasztikus munkabírású, a sakk népszerűsítésében kimagasló a szerepe.

Nagy siker volt az a kétnapos konferencia, amelyet többek között Garri Kaszparov részvételével rendeztek meg az Európai Parlamentben a sakk oktatási és kulturális aspektusainak megvitatására.

Kaszparov az írásbeli nyilatkozattal kapcsolatban kiemelte: "Meggyőződésem, hogy a sakktanításnak komoly hatása lehet az oktatásban, ez a játék segíti ugyanis a kritikus gondolkodást, valamint fejleszti a kreativitást és a döntéshozó képességet. Manapság kiemelten fontos, hogy az őket érő rengeteg információból a gyermekek képesek legyenek a hasznos információk kiszűrésére, s a probléma-megoldási minták kialakítására".

Sakkot a suliba!

A sakk tanítása Kaszparov véleménye szerint nyitottá teszi a gyermekeket arra, hogy megfeleljenek az oktatás, s az élet egyéb kihívásaira is. A a képviselők többségi támogatását megkapta a "Chess in School", vagyis a "Sakk az iskolában" program. A szükséges 378 EP-képviselő helyett 415-en írták alá, hogy támogatják a kezdeményezést. (Itthon a Polgár Judit Sakk Alapítvány által kidolgozott képességfejlesztő sakk kerettantervnek a Nemzeti Alaptantervbe történő hivatalos befogadásával a sakk 2013-tól válaszható tantárggyá válhat az általános iskolai oktatásban.) Az Egyesült Államokban 2012-ben ünnepelték a Kasparov Chess Foundatin megalakulásának 10. évfordulóját.

Garri Kaszparov szekundánsként, edzőként is támogatta Magnus Carlsent. Számos megnyitási ötletét, középjátékban hasznosítható elképzelését játszotta meg elsöprő sikerrel Carlsen, aki 2013-ban csúcsra ért Viswanathan Anand legyőzésével, majd kétszer sikerrel védte meg koronáját. Kaszparov 2014-ben horvát színekben jelöltette magát FIDE elnöknek, az Orosz Sakkszövetség a regnáló elnököt, Kirszan Iljumzsinovot támogatta, Kaszparov számára a versenyfutás vereséggel zárult. Elnök-jelölti programjának egy jelentős pontját azonban megvalósította, a legjobbak számára létrejött a Grand Chess Tour sorozat, amelyet 2015-ben három verseny összesített pontszáma alapján Magnus Carlsen nyert meg, tavaly négy tornát rendeztek meg, Wesley So diadalmaskodott.

A nagy szervező ezúttal maga is farkasszemet néz majd a mai legjobbakkal, érdeklődéssel várhatjuk a csatákat. Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, Levon Aronjan, Szergej Karjakin, Viswanathan Anand, Jan Nepomnjacsij, David Navara, Le Quang Liem, Leinier Dominguez lesznek ellenfelei.