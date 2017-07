Szétlövés dönt a kajak vb-részvételről

Csütörtöktől vasárnapig Szolnok ad otthont a kajak-kenu válogatónak, amelyen az augusztusi, racicei világbajnokság indulási jogáért csatáznak a versenyzők. Négy számban várhatóan szétlövésre kerül majd sor, miután a válogató pénteki napján más versenyző, illetve egység nyert, mint a három héttel ezelőtti, szegedi viadalon.

Az érintett számok a férfi C-1 1000 méter, a férfi K-2 200 és 1000 méter, valamint a női C-1 200 méter.

Férfi K-1 200 és 1000 méteren, C-1 és C-2 200 méteren, illetve női K-1 és K-2 200 méteren eldőlt a válogató.

A 20 éves, algyői Kopasz Bálint gyakorlatilag végig uralta a K-1 1000 méter döntőjét, s a célba mintegy másfél hajóhossz előnnyel érkezett.

A szolnoki válogatón keményebb volt a víz, mint Maty-éren, nehezebbnek éreztem a versenyzést. Ott sokszor van hátszél, ami könnyíti a versenyt, általában jobb időket evezünk a másik a pályán. Nem kell szenvednünk a szembeszéllel" – mondta Kopasz Bálint az Origónak, aki az augusztusi világbajnokságon is szeretne maradandót alkotni. A szegedi világkupát megnyertem a felnőttek között, úgyhogy ha sikerül hoznom a mostanában mutatott jó formámat, akkor az első háromban szeretném tudni magamat."

K-1 200 méteren Horváth Bence - Kopaszhoz hasonlóan - fölényesen utasította maga mögé a mezőnyt, a sprinttávon ritkán látható, közel egy hajóhossz előnnyel érkezett a célba. Horváth második sikerének köszönhetően készülhet a vb-re.

Bíztam benne, hogy sikerül nyernem. Csütörtökön az előfutamok, illetve a középfutamok meglepően simán mentek, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem izgultam. Kicsit meg is illetődtem, mert nem voltak körülöttem a versenytársaim, akikről azt gondoltam, hogy meg tudnának fogni. Nem szoktam kinézni, de megláttam egy hajót a felevező sávban, és azt hittem, valaki megelőzött. Akkor azért bennem volt a majré, de hála istennek csak elnéztem" – mondta Horváth Bence, aki ezzel kvalifikálta magát a csehországi világbajnokságra, de egyelőre konkrét célkitűzést nem támasztott maga elé. „Remélem, hogy Racicében minél jobb helyezést tudok elérni, most megint tettem egy kis lépést. Megvan az Európa-bajnokság és a világbajnokság is. Úgyhogy innentől kezdve nyugodtan készülhetek" – tette hozzá a Horváth Bence, aki párosban Szomolányi Mátéval is diadalmaskodott kétszáz méteren.

A nőknél a 200-as specialista, kajakos Lucz Dórát ezúttal sem tudták megszorítani riválisai, ő is második sikerét aratta.

Nagyon boldog vagyok. Izgultam, mert csütörtökön nem ment annyira jól, de sikerült összeszednem magam. Rendesen kellett nyomni, mert láttam az üldözőket a szemem sarkából" – mondta Lucz Dóra, aki úgy érzi, hogy ezúttal sokkal jobban sikerült rajtolni, mint három héttel ezelőtt Szegeden. „Szerintem most a hajrá is erősebb volt. Remélem, hogy jövő héten a plovdivi Európa-bajnokságon mindkettő összejön."

A kenusoknál szétlövésre lesz szükség a legrövidebb távon, miután az első fordulóban győztes Devecseriné Takács Kincső ezúttal másodikként ért be győri klub- és párostársa, Balla Virág mögött.

A nap utolsó döntőjében, férfi K-2 1000 méteren Hufnágel Tibor és Ilyés Róbert ugyanúgy taktikázott, mint szegedi sikere során: hatalmasat hajrázott. Most azonban ez nem jött be, mert a Noé Zsombor, Bogár Gábor kettőst már nem tudták beérni, és utóbbi egység centiméterekkel nyert.

A vasárnapig tartó verseny az augusztus 24. és 27. közötti racicei vb-re válogat.