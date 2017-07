Kiss Tamás 500 méteren is győzött

Az 1000 méteren aratott pénteki sikerét követően a kenus Kiss Tamás vasárnap 500 méteren is a leggyorsabb volt a kajak-kenusok Szolnokon zajló világbajnoki válogatóján, így ebben a számban is kiharcolta a szétlövés lehetőségét.

Az olimpiai bronzérmes csepeli versenyző mögött a három héttel ezelőtti, szegedi első fordulóban győztes Fekete Ádám érkezett be a második helyen, míg a harmadik Bodonyi András lett.

Női K-2 1000 méteren is új győztest avattak, az 500-on is első Takács Tamara, Vad Ninetta duót. Ebben a versenyben is az első válogatót megnyerő egység, ez esetben Farkasdi Ramóna és Medveczky Erika lett a második.