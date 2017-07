Magyar sprinter a vb-dobogón?

Elképesztő formában van a 110 gátas Baji Balázs. Vajon mennyire merész gondolat, hogy 13 másodpercen belülre jusson? Ez eddig egyetlen fehér futónak sikerült.

Baji Balázs idén már háromszor futott országos csúcsot. Június 5-én, Prágában 13.24-et, június 28-án, Ostravában 13.23-at futott, július 4-án, Székesfehérváron pedig - óriásit rekordot javítva – 13.15-öt ért el.

"Nagyon szuper az idei szezonom, hiszen nemcsak, hogy háromszor, de jelentősen megjavítottam az országos rekordot. A mostani idény elején még 13.28 volt az országos csúcs 110 méter gáton, most pedig a rekord már 13.15, ami jelentős különbség. Sprintszámban ez óriási - nyilatkozta a DIGI Sport híradójának a friss állatorvosi diplomával rendelkező dr. Baji Balázs.

A 13.15-ös idő egészen elképesztő eredmény, a tavalyi ötkarikás játékokon ezüstérmet nyert volna vele.

Talán tavaly, a riói olimpián is ilyen állapotban voltam, akkor is tudtam volna ilyen időket futni, de technikailag akkor még nem éreztem, kissé elgörcsöltem a versenyzést. Most állt össze minden, ami a gátfutásban nagyon fontos" - fogalmazott a 28 éves atléta, aki 13.52-vel 15. lett tavaly Brazíliában, miután az elődfutamban, a hetedik gátnál kissé kibillent az egyensúlyából.

De vajon képes lehet-e a 13 másodpercen belüli időre?

"Ez egy olyan csillagászati magasság már, amit én nem tartok annyira elérhetőnek. Eddig csak egy fehér ember ért 13 alá, az orosz világbajnok Szergej Subenkov. Nem hiszem, hogy ez reális cél lenne" - mondta Baji, de azért gyorsan hozzátette, még bőven van tartalék a futásában.

Csak amiatt bánkódik egy kicsit, hogy a Gyémánt Liga legutóbbi versenyén már egy átlagos futásával is dobogós lehetett volna.

Londonban, a világbajnokságon nagyon komoly céljai vannak. Az idei világranglistán csak kilencedik, tehát elvileg döntőbe sem jutna. A világversenyeken megszerzett tapasztalatait kamatoztatva viszont, úgy véli, egy döntőben megcélzott 13.15-tel már dobogó közeli eredményt érhet el a vb-n."A célom, hogy minél tisztábban, minél inkább a tökéleteshez közelítően versenyezzek Londonban, és esetleg még javítsak is a legjobb időmön. Ebben az esetben akármi is lesz a végső helyezésem, boldogan fogok lejönni a pályáról."