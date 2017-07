Berobbanhatnak Európába a magyar kajakreménységek

Noha több nagy sztár is hiányzik a magyar kajak-kenu válogatott keretéből, mégis újabb éremeső várható magyar szempontból a pénteken kezdődő plovdivi kajak-kenu Európa-bajnokságon.

Az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta és az ugyancsak olimpiai bajnok Csipes Tamara gyermeket vár, a háromszoros ötkarikás aranyérmes Szabó Gabriellának pedig nem úgy sikerült az idei év, ahogy tervezte, két edzőváltáson is átesett, de ez sem segített neki, nem jutott ki az első válogatón az Eb-re, a második, világbajnoki válogatón pedig már el sem indult. Távollétükben két fiatal versenyző, Takács Tamara és Lucz Dóra bizonyíthat az olimpiai egyes számokban női kajakban, de négyesben is hajóba ülnek az aranyéremért.

„Az időrend miatt kizárt a női K-1 és K-2 500 méteren a duplázás, így nem tud rajthoz állni Takács Tamara és Vad Ninetta párosa, helyettük a második helyen záró Farkasdi Ramóna és Medveczky Erika indulhat - indokolta előbb a páros összeállítását Hüttner Csaba szövetségi edző. - Ugyanez volt a helyzet az ezer méter esetében is, hiszen az egyes és a páros után rendezik meg a női K-4 500 méter fináléját. Az ezer egyest megnyerő Takács Tamara helyett így Bodonyi Dóra szerepelhet ebben a számban, a K-2 1000 métert első Farkasdi Ramóna, Medveczky Erika alkotta hajó helyett pedig a Farkasdi, Bodonyi párost neveztem. A női négyes így a lehető legerősebb összeállításban rajtolhat, Lucz Dóra, Takács Tamara, Medveczky Erika és Vad Ninetta alkotja majd a csapathajót."

avaly júniusban már láthattuk felnőtt Európa-bajnokságon szerepelni Takács Tamarát. Fábián Lászlóné versenyzője, akkor K-1 és K-2 1000 méteren is ezüstérmes lett. Most ő képviselheti hazánkat K-1 500 méteren, ami nagy megtiszteltetés számára.

„Nagyon várom már ezt a hétvégét, hiszen imádok versenyezni, szeretem a pezsgést, és örülök neki, hogy ilyen fiatalon már ott tudok lenni az egyes mezőnyben - kezdte a 20 éves Takács Tamara, aki Fábiánné Rozsnyói Katalin versenyzője. - Biztos vagyok benne, hogy kemény lesz a mezőny, de ahogyan a Világkupán is, itt is szeretném megmutatni, hogy megállom a helyem a felnőttek között"

Lucz Dóra 2014-ben a moszkvai világbajnokságon már a felnőtt 4×200 méteres váltó tagja volt, de ez a verseny lesz az első felnőtt Európa-bajnoksága.

„A felnőtt mezőnyben még nincs túl nagy tapasztalatom, de bízom benne, hogy jól tudom majd venni az akadályokat. A műsor alapján ott lesz mindenki, aki Európában kétszáz méteren számít, de én elsősorban majd magamra koncentrálok, hogy meg tudjam csinálni, amit elterveztünk az edzőmmel, Almási Nándorral. Remélem, hosszútávon meghatározó leszek majd a nemzetközi mezőnyben, azonban ehhez még nagyon sokat kell dolgoznom, illetve itthon is folyamatosan bizonyítani kell, hiszen példának okáért Vad Ninetta nagyon kemény ellenfél. Örülök, hogy idén nekem sikerült kijutni az Európa-bajnokságra és a világbajnokságra is, de tudom, hogy Magyarországon ez csak pillanatnyi állapot, jövőre is és mindig meg kell küzdeni ezekért az eredményekért. Próbálok mindig megbízható és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, hogy a jövőben tudjanak rám építeni, akár csapathajóban is."

A férfiaknál az egyesben Magyarországon egyeduralkodó Kopasz Bálint mutathatja meg, hogy Európában is számolni kell vele.

Mi rátesszük a terhet, úgyis azalatt nő a pálma: nem lepődnénk meg, ha aranyérmet nyerne valamelyik számában, 500-on vagy 1000 méteren az algyői csodagyerek.

Érdekes lesz még Kammerer Zoltán részvétele is (az 1000 méteres négyes hajóban kapott helyet), a 39 éves háromszoros olimpiai bajnok pontosan 20 évvel ezelőtt Plovdivban szerezte első Európa-bajnoki aranyérmét. Viccesen megjegyezte, hogy a jelenlegi válogatottban több olyan versenyző is indul, aki még meg sem született akkor.

„Az Európa-bajnokságon nincsenek elvárások, mert a második válogatót követően úgymond lendületből érkezik majd csapatunk - mesélt már az Eb-várakozásokról Hüttner Csaba. - A forma nyilván meglesz, de ez a verseny csak egy állomást jelent a világbajnokság felé vezető úton, Racicében szeretnénk csúcsformában szerepelni. A válogatottunk változáson megy át, fiataljaink beleerősödtek a felnőtt mezőnybe, ugyanakkor több rutinos versenyzőre is számíthatunk. A sportágunk erejét, színvonalát mutatja, hogy az első válogatón több olimpiai és világbajnoknak nem sikerült kvalifikációt szerezni. Bízom benne, hogy az Európa-bajnoki szereplésünk ad majd olyan képet, amelynek köszönhetően négyesben és párosban is lezárható a válogatás, és versenyzőink már a világbajnoki felkészülésre koncentrálhatnak" – tette hozzá a kapitány.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ EB-N:

Férfiak

K-1

200 m: Horváth Bence (Graboplast Győri VSE)

500 m: Kopasz Bálint (Algyő SE)

1000 m: Kopasz Bálint (Algyő SE)

5000 m: Solti László (Vasas SC)

K-2

200 m: Balaska Márk, Birkás Balázs (Bp. Honvéd, Démász Szeged)

500 m: Nádas Bence, Tótka Sándor (Démász Szeged, UTE)

1000 m: Hufnágel Tibor, Ilyés Róbert (Bp. Honvéd)

K-4

500 m: Nádas Bence, Tótka Sándor, Mozgi Milán, Molnár Péter (Démász Szeged, UTE, Graboplast Győri VSE, Bp. Honvéd)

1000 m: Kammerer Zoltán/Noé Bálint/Ceiner Benjámin/Bárdfalvi Márk/Pauman Dániel (Graboplast Győri VSE, Bp. Honvéd, Bp. Honvéd, Vasas SC/UTE)

C-1

200 m: Hajdu Jonatán (Dunferr)

500 m: Fekete Ádám (UTE)

1000 m: Vasbányai Henrik (KSI SE)

5000 m: Varga Dávid (Graboplast Győri VSE)

C-2

200 m: Hajdu Jonatán, Fekete Ádám (Dunaferr, UTE)

500 m: Korisánszky Dávid, Mike Róbert (KSI SE)

1000 m: Korisánszky Dávid, Mike Róbert (KSI SE)

C-4

1000 m: Vasbányai Henrik, Varga Dávid, Sarudi Pál, Fekete Ádám (KSI SE, Graboplast Győri VSE, Közgép SE, UTE)

Nők

K-1

200 m: Lucz Dóra (UTE)

500 m: Takács Tamara (Vasas SC)

1000 m: Bodonyi Dóra (Közgép SE)

5000 m: Bodonyi Dóra (Közgép SE)

K-2

200 m: Hagymási Réka, Szabó Ágnes (Bp. Honvéd, KSI SE)

500 m: Farkasdi Ramóna, Medveczky Erika (Bp. Honvéd, Démász Szeged)

1000 m: Farkasdi Ramóna, Bodonyi Dóra (Bp. Honvéd, Közgép SE)

K-4

500 m: Lucz Dóra, Takács Tamara, Medveczky Erika, Vad Ninetta (UTE, Vasas SC, Démász Szeged, Vasas SC)

C-1

200 m: Devecseriné Takács Kincső (Graboplast Győri VSE)

C-2

500 m: Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső (Graboplast Győri VSE)