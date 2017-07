Az álomnégyes helyett csak Federer az elődöntőben

Nehéz elképzelni, hogy ne Roger Federer nyerje meg nyolcadszor a wimbledoni bajnokságot, miután a Big4 másik három tagja szokatlanul korán elvérzett. Az augusztus 8-án 36 éves svájci egyelőre kizökkenthetetlen, de arra se fogadtak volna sokan, hogy Nadal kikap a 4. fordulóban, majd Murray és Djokovic a Kórház a város szélén sorozatban jut szerephez, az elődöntő helyett.

Hétfő reggel még minden esély megvolt arra, hogy az idei wimbledoni bajnokság elődöntőjébe a címvédő Andy Murray, az ötszörös finalista, kétszeres győztes Rafa Nadal, a háromszoros nyertes Novak Djokovic és a rekorder, hétszeres bajnok Roger Federer jusson be. A Big4, ahogy az eredményeik, a dominanciájuk alapján hívják ezt a kivételes négyest évek óta. A tenisz történetében korábban volt a Négy Muskétás, valamennyien franciák.

Jacques Brugnon (Toto), Jean Borotra (a Repülő Baszk), Henri Cochet (a Varázsló) és René Lacoste (a Krokodil) az 1920-as években uralta a teniszt. Igaz nem tíz éven át, de például Lacoste 25 évesen, 7-szeres Grand Slam-bajnokként vonult vissza. Ráadásul ők párosban is indultak, nem egyszer egymás ellen játszották az egyéni és a páros döntőt is, közben a Davis kupában legyőzhetetlenek voltak éveken át. Négyen együtt összesen 55 Grand Slamet nyertek (egyéniben 18-at, párosban 27-et, vegyes párosban 10-et.) De térjünk vissza a mai szuper-kvartetthez.

Leginkább az első héten mutatott játék, forma alapján joggal gondolhatta mindenki, hogy itt egy újabb Grand Slam, ami a skótról, a szerbről, a svájciról és a mallorcairól szól majd a hajrában. Gyorsan elfelejtettük, hogy Rafa Nadal 2011 óta nem jutott túl a 4. fordulón, Novak Djokovic még csak kifele kapaszkodik a gödörből és Andy Murray tovább keresi tavaly őszi teniszét, ráadásul sérüléssel is bajlódik.

Rafa Nadal talán január 29-én, az elvesztett Australian Open döntő után sem volt annyira szomorú, csalódott, mint hétfőn, miután kikapott az ötödik szettben 15:13-ra Gilles Müllertől. Miért fájhatott annyira ez a vereség a 31 éves spanyolnak? A válasz viszonylag egyszerű: úgy érezte, hitte, hogy hat év után végre megint maradandót alkothat az All England Clubban. Egészségesen és tele önbizalommal érkezett Londonba, ahogy évek óta nem. A teniszezők nem szívesen beszélnek a sérüléseikről, márpedig Nadal az elmúlt években szinte mindig küzdött valami problémával, tehát fizikálisan soha nem játszott száz százalékos állapotban. Olyankor persze könnyebb elfogadni a kudarcot, a korai vereséget, mert ezek a profik bármennyire is vágynak a sikerre, azért a realitásérzékük tökéletesen működik. Néha megpróbálják a lehetetlent, de ha nem sikerül, akkor tudják, nem ők hibáztak. Rafa Nadal viszont hétfőn tudta, ő is hibázott, nyerhetett volna.

„Az első két játszmában nem játszottam igazán jól, elkövettem egy-két hibát és attól kezdve rohantam az eredmény után, ami egy olyan játékos ellen, mint ő, nagyon nehéz, mert nincs ritmusa a játéknak és én nem ronthatok, mert annak nagy ára van – magyarázta a történteket Nadal. Ha újra meg újra 0:15-ről, 0:30-ról kell hoznod az adogatásod, mint nekem az ötödik szettben, akkor előbb utóbb elbukod. Küzdöttem az utolsó pontig, a megfelelő hozzáállással, szenvedéllyel, talán nem ez volt a legjobb meccsem, de az igaz, hogy egy rendkívül kellemetlen ellenféllel játszottam. Kikaptam a 4. fordulóban, nem ilyen eredményre számítottam. Nehéz most pozitívan elemezni a meccset. Jobban ment a tenisz, mint az elmúlt években, készen álltam a fontos dolgokra, elvesztettem egy lehetőséget"- mondta rendkívül szomorúan Rafa Nadal, de egy kérdésre válaszolva határozottan kijelentette, hogy szó sincs arról, többet nem indul Wimbledonban. Szeretné még sokszor átélni a center pálya hangulatát. A mallorcai egyébként ilyenkor veszi ki az éves szabadságát, az amerikai keménypályás idény előtt megy el nyaralni. Most a tervezettnél több ideje lesz golfozni, horgászni, a mallorcai barátokkal bulizni. Megvan az a képessége, hogy néhány nap múlva, már ne Müller és Wimbledon miatt gyötrődjön, hanem a tavaszi menetelése, a 10. Roland Garros diadala határozza meg a hangulatát. Azt azért kijelenthetjük, hogy a Big4-ból ő a legsebezhetőbb füvön, különösen, ha a háló másik oldalán egy ritmustalan teniszt játszó, nagy adogatásra és hatalmas tenyeresre építő ellenfél áll.

Amikor Federer, Nadal, Djokovic és Murray folyamatosan ott játszott a negyeddöntőben, az elődöntőben, a döntőben a Grand Slameken, akkor az egész annyira természetesnek tűnt, miközben egyáltalán nem az. Az a szintű konzisztencia, ami jellemezte, jellemzi őket talán nagyobb teljesítmény, bravúr, mint sok más rekordjuk. Folyamatosan, éveken át ennyire megbízhatóan, hétről hétre, napról napra hozni a meccseket, akkor is, amikor nem megy úgy a játék, vagy fáj mindenhol, elképesztő akaratot, elszántságot, szenvedélyt, elkötelezettséget jelez. Az Australian Openen 2008 óta, a Roland Garroson 2011 óta (és előtte még négy alkalommal), Wimbledonban 2006 óta, a US Openen 2007-től 2015-ig mindig legalább ketten bejutottak a legjobb négy közé a Big4-ból. Így talán jobban érthető, miért is akkora szenzáció, hogy pénteken Roger Federer a cseh Tomas Berdych ellen játszik a döntőért, míg a felsőágon Marin Cilic és Sam Querrey csap össze (mindketten újoncnak számítanak ezen a szinten Wimbledonban.)

Azt lehetett tudni, hogy Andy Murray csípősérüléssel bajlódik. Persze, arról csak neki és a stábjának van pontos információja ilyenkor, hogy mekkora a baj. A legtöbbször a szurkolók, de még bennfentesek sem tudják, ki milyen egészségügyi problémákkal küzd, mondjuk egy Grand Slamen. Vannak olyan sérülések, amik leveszik a terhet a játékos válláról, de közelebb áll az igazsághoz az ahogy Nadal magyarázta néhány hete a sérülés lényegét. „Ha fizikálisan nem vagy száz százalékos az óhatatlanul elvonja a figyelmedet a játékról, nem tudsz maximálisan a feladatodra koncentrálni, mert ott van a fejedben, hogy vigyáznod kell, mit ne csinálj, amivel terheled a sérült részt"- mondta a spanyol.

Andy Murray szerdán hősiesen küzdött, miközben láthatóan úgy teniszezett, mintha egy Jumbo Jetnek az egyik hajtóműve leállt volna az óceán felett. A skót nem fordult vissza, nem dobta be a törülközőt, megpróbált mindent, amiért büszke volt magára, a vereség ellenére.

Novak Djokovicról nem nagyon lehetett hallani, hogy másfél éve van egy visszatérő, nem múló könyöksérülése. Ha a szerb felad egy Grand Slam negyeddöntőt, annak nyomós oka van. „A verseny elején újult ki, kezdett megint fájni. Mindent megpróbáltam. Valószínűleg nem segített, hogy nekem nem volt egy nap pihenőm a 4. forduló után. Körülbelül 30 perc játékot követően kezdett fájni, egyre rosszabb lett, a szervánál és a tenyeresnél különösen"- magyarázta az okokat Novak Djokovic, aki azt még nem tudja, műtét vár-e rá. Tavaly Roger Federer hagyta ki a szezon második felét és Rafa Nadal is idő előtt tette le az ütőt. Most úgy néz ki, hogy Novak Djokovic és Andy Murray is kiszállhat az őrült hajszából néhány hónapra. Igazából az volt a csoda, hogy eddig így bírta a szervezetük a terhelést. Wimbledon után Andy Murray még világelső marad néhány hétig, de csak idő kérdése, hogy Rafa Nadal, vagy Roger Federer visszaüljön a trónra.