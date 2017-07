Jó magyar kezdés Plovdivban a kajak-kenu Eb-n

A magyar egységek öt győzelemmel mutatkoztak be a plovdivi kajak-kenu Európa-bajnokság pénteki nyitónapjának reggelén, amikor az 1000 méteres és a K-4 500 méteres előfutamokat bonyolították le.

A magyarok közül elsőként a kajakos Bodonyi Dóra szállt vízre, aki magabiztos versenyzéssel tette le névjegyét. Féltáv után az élre állt, előnyét a célig még növelte is, így első helyével megspórolta magának a délutáni középfutamot, azaz egyből a szombat délelőtti döntőbe került.Hozzá hasonlóan a kenus Vasbányai Henriknek is az első három között kellett volna zárnia az egyenes ági továbbjutáshoz, de ez neki nem jött össze. A néhány napja gyomorrontással bajlódó, 26 éves magyar versenyző csak negyedik helyen ért célba, így délután is vízre kell szállnia.

"Henrik a betegsége miatt tegnap nem is edzett, remélem, ez a pihenő jól fog jönni neki a délutáni versenyben. Össze fogja kapni magát" - mondta Vasbányai edzője, Oláh Tamás, miután a kenus sokáig kimerülten feküdt a stégen a célba érkezése után.

Férfi kajak egyes 1000 méteren csak az első hely ért finálét, s a 20 esztendős Kopasz Bálint - aki idén hazai vizeken még veretlen és májusban Szegeden világkupát is nyert - élt a lehetőséggel. Rendkívül harmonikusan mozogva teljesítette a távot, a hajrához érkezve már két hajóhossz volt az előnye, így a végén még az is belefért, hogy körbenézzen, hol jönnek a többiek. Az 1000 méteres előfutamok sorát a két 500 méteres kajaknégyes előcsatározásai törték meg. Ezekben a versenyekben a férfiaknál csak az első, a nőknél pedig az első három hely valamelyikével lehetett kihagyni a délutáni középfutamot, a magyar egységek pedig teljesítették a feladatot. A Nádas Bence, Tótka Sándor, Molnár Péter és Mozgi Milán alkotta férfi és a Lucz Dóra, Medveczky Erika, Takács Tamara, Vad Ninetta alkotta női egység is nyert, azaz már biztosan döntős.

Az ezres előfutamokat aztán két férfi páros szám zárta. A kenusoknál Korisánszky Dávid és Mike Róbert duója nagy csatában győzött, míg a kajakosoknál a honvédos kettős, Hufnágel Tibor és Ilyés Róbert ugyancsak szoros küzdelem után második lett, ezzel mindkét egység készülhet a szombati éremcsatára. Egy kilométeren női K-2-ben, illetve férfi C-4-ben és K-4-ben a kevés nevező miatt csak döntőt rendeznek, a magyar egységek mindhárom számban ott lesznek a rajtnál.

A vasárnapig tartó bulgáriai Eb-n 36 ország kajakosai és kenusai versenyeznek.