200 méteren is hibátlanul kezdtek a magyar kajak-kenusok az Eb-n

Remekül kezdték a 200 méteres versenyeket a magyarok a plovdivi kajak-kenu Európa-bajnokságon: a szombat délutáni előfutamokból minden egységük egyenes ágon került a vasárnapi döntőbe, azaz a később sorra kerülő középfutamokban már egyetlen hajójuk sem lesz érdekelt.

A sort délelőtt az 500 méteres négyessel aranyérmes kajakos Lucz Dóra nyitotta, aki másodikként ért célba futamában, amelyben az első három hely ért finálét. Az újpesti versenyző után a sprintspecialista kenus Hajdu Jonatán is egy második hellyel lépett tovább, míg a kajakos Horváth Bencének még az is belefért, hogy körülbelül húsz méterrel a cél előtt megbillenjen, akkora volt ugyanis az előnye, hogy ez sem veszélyeztette győzelmét. A győri sportolónak szüksége is volt a sikerre, ebben a számban ugyanis csak ezzel lehetett megspórolni a középfutamot.

Vidékbajnokság az Eb a magyar kajak-kenusoknak Az egyaránt várandós Kozák Danuta és Csipes Tamara, valamint a szintén olimpiai bajnok Szabó Gabriella és Fazekas-Zur Krisztina távollétében is fantasztikusan szerepeltek és önfeledten, boldogan nyilatkoztak a magyar női kajakosok a plovdivi Európa-bajnokság hosszabb távjain szombaton. Férfi kajakban magyar világrekord is született, összesen pedig öt aranyat és egy bronzot nyert a magyar válogatott 500 és 1000 méteren.

A kenus Devecseriné Takács Kincső - aki Luczhoz hasonlóan már aranyérmes Plovdivban, miután délelőtt Balla Virággal megnyerték az 500 méteres versenyt - ugyancsak egy második hellyel kvalifikálta magát a legjobb kilenc vasárnapi futamába.

A párosoknál a Balaska Márk, Birkás Balázs kajakos duó megnyerte előfutamát, míg a nők hasonló számában a délelőtt K-2 1000 méteren győztes Hagymási Réka ezúttal Szabó Ágnessel versenyezve csípte el a harmadik, még éppen továbbjutó helyet.

A férfi kenupárosoknál éppen kilenc egység nevezett, így nem rendeztek selejtezőt, azaz a Hajdu, Fekete Ádám kettős már döntős.

A zárónapon a 200 méteres távtól az ötezresig összesen 17 finálét rendeznek az Eb-n, mindegyikben lesz magyar hajó a rajtnál.

A további program (magyar idő szerint):

vasárnap:

500 m-es és 1000 m-es döntők 9.05

200 m-es döntők 12.05

5000 m-es döntők 14.22