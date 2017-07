Pusztai Liza: Megtetszett a vívás, mert semmit sem értettem belőle

A 16 éves kardvívó, Pusztai Liza mind a junior, mind a felnőtt korosztályban letette a névjegyét. Az idei felnőtt Európa-bajnokságon, Tbilisziben pedig mindenki döbbenetére bronzérmet nyert. Ezzel ő a legfiatalabb magyar vívó, aki érmet tudott szerezni felnőtt világversenyen. Így nem meglepetés, hogy a július 19-én kezdődő, lipcsei felnőtt világbajnokságon is elindul.

Olvastam, hogy korábban számos sportot kipróbált, majd nyolcévesen döntött a vívás mellett. Mik voltak ezek a sportágak, és mi mást látott a vívásban, ami miatt azt választotta?

Így van, előtte tornáztam, úsztam, teniszeztem is.

Mikor kipróbáltam a vívást, leginkább az tetszett meg benne, hogy nem értettem belőle semmit.

Igazából korábban azt sem tudtam, mi az a vívás. Viszont nagyon vonzott engem, hogy kardokkal küzdenek, csapkodnak. Ez fogott meg igazán, nagyon izgalmasnak tűnt számomra.

A többi fegyvernemet nem próbálta ki?

Nem, egyből a kardot választottam.

Mit jelent önnek a vívás?

Konkrétan mindent. A napjaimat, az egész életemet a vívás tölti ki.

Mit élvez benne a legjobban?

Mindent élvezek, magát a sportot, az edzéseket, a versenyeket is. Nincs, amit ne szeretnék.

Tudjuk, hogy példaképe Cristiano Ronaldo. Igen érdekes, hogy egy ilyen fiatal lánynak, egy férfi sportoló legyen a példaképe, aki ráadásul még más sportot is űz. Miért őt választotta?

Kisebb koromban nagyon szerettem nézni a focit, mindig a Real Madridnak szurkoltam, ahol Cristiano Ronaldo is játszott.

Elolvastam az összes könyvét, nagyon megtetszett az emberi és sportolói oldala is. Szerintem nagyon példaértékű amit, és ahogy tesz.

Mire gondol?

Például a könyvéből tudtam meg azt is, hogy egy nagyon szegény családból származik, ahonnan mégis kiemelkedett, és ekkora sportolóvá tudott válni. Emellett nagyon sokat adakozik is.

Van esetleg más valaki, akire felnéz?

Természetesen.

Mivel vívok, így számomra Szilágyi Áron is hatalmas példakép. Szenzációs dolog, hogy kétszeres olimpiai bajnok, ráadásul, hogy kétszer egymás után tudta megnyerni az olimpiát.

Mennyire érzékelte korábban, hogy korosztályát felülmúló tehetséggel rendelkezik? Ezt csak az eredmények jelezték, vagy már érezte korábban is, hogy többre képes, mint társai?

Mikor elkezdtem versenyezni, még nagyon kicsi voltam, semmiben nem különböztem a többiektől. Sőt, picike és törékeny voltam, sokan meg is tudtak verni.

Viszont szerintem abban tűntem ki a többiektől, hogy én voltam köztük a legszorgalmasabb. Ez a mai napig így van, és szerintem ezért tartok most itt.

Mit gondol, mi kell ahhoz, hogy ilyen fiatalon, ilyen szintű eredményeket érjen el valaki?

Sok edzés, szorgalom, és persze tehetségre is szükség van. Az is fontos, hogy összhangban legyen a sportoló az edzővel, ami szerencsére az esetemben így van.

Ha már megemlítette az edzőjét, minek köszönhető ez az összhang?

Szerintem sokat számít, hogy én a mostani mesteremnél (Bódy István- a szerk.) kezdtem el a vívást, így már kiskorom óta ő edz engem. Mindig kedves velem, nagyon szeretem az edzőmet.

Lelkileg hogyan tudja ezeket a hatalmas sikereket kezelni?

Nyilván ezek a sikerek azzal is járnak, hogy elég nagy teher van rajtam, de ezt igyekszem kizárni a versenyek alatt, és nem erre koncentrálni.

Tavaly ősszel, az Orleans-i vk-n csapatban harmadikok lettek, a negyeddöntőben pedig az oroszok ellen léptek pástra. Milyen érzelmekkel, taktikával készültek arra az asszóra, hiszen mégis csak az olimpiai bajnok orosz csapatról volt szó.

Előtte a lengyelekkel vívtunk, nekem az volt az első asszóm felnőtt csapatban. Korábban a lengyelektől mindig kikapott a magyar csapat, most pedig megvertük őket.

Ez a győzelem annyira felspannolt minket, hogy úgy gondoltuk, hogy ezután most majd az oroszokat is megpróbáljuk legyőzni.

Igaz, hogy az oroszok Rióban olimpiai bajnokok lettek, de az ottani csapatban összesen egy vívó szerepelt, aki Rióban is ott volt. Sokat fiatalítottak ők is, így juniorok vagy épp a felnőtt korosztályba lépett vívók kaptak helyet. Tehát nem tartottuk teljesen lehetetlen küldetésnek, és sikerült is.

Össze tudja egyeztetni az iskolai kötelességeit a vívással?

A Vörösmarty Mihály Gimnáziumba járok, ahol jelenleg magántanuló vagyok, mert másképpen lehetetlen lenne a vívást és az iskolát együtt csinálni.

De úgy érzem ez a gimnázium a legjobb választásom volt, mert a tanárok nagyon segítőkészek, annak ellenére is, hogy konkrétan nem járok be az órákra. Mindenben segítenek, szeretnek engem, az eredményeimet is elismerik. Ezzel nagyon megvan könnyítve a dolgom.

Le kell mondania bármiről a vívás miatt, ami fájdalmasan érint?

Sajnos nincs olyan sok időm programokra, mint egy átlagos tizenhat évesnek, de nem bánkódom emiatt. Néha azért nekem is van szabadidőm kikapcsolódni. Úgy gondolom, hogy ez ezzel jár, ettől vagyok én sportoló.

Mit csinál szívesen, ha van ideje kikapcsolódásra, szórakozásra?

Általában a barátaimmal találkozom, mostohatestvéremmel is eljárok ide-oda. Illetve családommal is szeretek együtt lenni.

Hogyan telnek a napjai a július 19-én kezdődő felnőtt világbajnokságig?

Most volt egy háromhetes edzőtábor Pesten és Tatán, ezalatt rengeteget edzettünk. Az utazás előtt inkább a pihenésre és kikapcsolódásra koncentrálunk, nem kell már halálra edzenünk magunkat.

Vannak esetleg elvárásai a teljesítményét illetően?

Úgy utazom ki, hogy nincsenek elvárásaim. Ahogy minden felnőtt versenyhez, az Eb-hez is így álltam hozzá.

Az a fontos, hogy jól vívjak, és ha ez így lesz, akkor a verseny is jól fog menni. Ha úgy kapok ki, hogy jól és odafigyelve vívtam, akkor se bánkódom majd, mert mindent megtettem, amit tudtam.