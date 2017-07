Még csak trónörökösök vagy már ők az új kajakkirálynők?

Hüttner Csaba, a magyar kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya rendkívül elégedetten értékelte az Origónak a tíz arany-, két ezüst- és négy bronzérmet hozó plovdivi Európa-bajnokságot, amelyen az éremtáblázat élén zártunk. A kajakkirálynők távollétében ragyoghattak a fiatal trónörökösök, a 20 éves Takács Tamara, a 22 éves Lucz Dóra és a 23 éves Bodonyi Dóra is két-két aranyat nyert, de a férfi kajakosok is minden várakozást felülmúltak.

NŐI KAJAK

Az egyaránt várandós Kozák Danuta és Csipes Tamara távollétében is fantasztikusan szerepeltek női kajakosaink, akik minden egyéni számot megnyertek, de a kajaknégyes is győzni tudott.

"Ahogy jöttek ezek a 'szép problémák', hogy a versenyzőink közül ketten is anyai örömök elé néznek, mindenkinek volt egy kis fejfájása, de ez megnyitotta az utat a fiatal tehetségeink előtt, akik az utánpótlás világ- és Európa-bajnokságokon jól szerepeltek" - kezdte az Origónak Plovdivban az Eb értékelését Hüttner Csaba. - Húsz éve is történt egy generációváltás, most is megtörtént ez. A most látott versenyzőink meg fognak ragadni a felnőtt mezőnyben, ha a nagy királynőink visszatérnek. A női kajak szakág erejét az mutatja meg a legjobban, hogy a riói olimpiai bajnok négyes teljes lecserélésével is tudtunk nyerni.

Hüttner Csaba külön kiemelte Lucz Dórát és Takács Tamarát, a 22 és 20 éves két tehetség egyesben (200, ill. 500 méter) és az 500 négyesben is aranyat szerzett. Hihetetlent alkottak a hétvégén, úgy nyertek két-két aranyat, hogy nem piti mezőny jött itt össze" - mondta Hüttner.

Rajtuk kívül Bodonyi Dóra is kétszer állhatott a dobogó felső fokára, a 23 éves kversenyző 1000 és 5000 méter egyesben nyert.

FÉRFI KAJAK

A szakember szerint a férfi kajakszakág is kiemelkedően teljesített, egyetlen számot, az 1000 négyest leszámítva, ahol csupán kilencedik lett a Kammerer, Bárdfalvi, Noé, Ceiner hajó.

"Nagyon sajnálom a Hufnágel Tibor, Ilyés Róbert kajapárost, akik minimálissal csúsztak le a dobogóról. Igaz, ők a válogató után még egy szétlövésen is átestek, így nagyon fáradtan érkeztek az Eb-re. Viszont az, amit a Nádas Bence, Tótka Sándor páros nyújtott a hétvégén, az minden várakozást felülmúlt" - utalta Hüttner arra, hogy a vasárnapi 500 párost megnyerték Tótkáék a világ valaha mért legjobb idejével, szombaton pedig 500 négyesben nem hivatalos világrekorddal győztek Mozgi Milánnal és Molnár Péterrel.

"A csattanót a végén 200-on Birkás Balázs és Balaska Márk adta, akik úgy nyerték meg a sprintszámot, hogy - igaz hogy más párral, de - az előző két olimpia bajnoka is a vert mezőnyben volt. Nem szabad elfelejteni a 200-on ezüstérmes Horváth Bencét sem, aki csupán 75 ezredmásodperccel maradt el az olimpiai bajnok Heath-től, pozitívként fogtam fel ezt a vereséget."

Az 500 és 1000 egyesben otthon egyeduralkodó Kopasz Bálint mindkét számában bronzérmes lett, csak a dán Poulsen volt képes arra az Eb-n, hogy mindkét távon dobogóra álljon.

"Ebben a két számban jön össze mindig a legerősebb mezőny a nemzetközi versenyeken. Bálint is egy nagyon hosszú sorozaton van túl, ráadásul vírusos megbetegedéssel is küzdött, amire antibiotikumot is szedett. Abszolút nem vártam tőle azt, hogy nyerjen, csak annyit, hogy jól teljesítsen, és ezzel a két dobogóval ez sikerült is neki. Azt gondolom, hogy éremesélyes lesz a világbajnokságon, ami 20 évesen hatalmas eredmény lenne."

NŐI KENU

Hüttner Csaba szerint a világkupákon mutatott teljesítményből már lehetett sejteni, hogy jól fognak szerepelni a magyar kenus lányok az Eb-n is.

"Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső az 500 párost nagyon magabiztosan nyerte, tetszett nagyon, ahogy kenuztak. Talán, ha Kincső meg tudta volna tartani azt a húzásszámot a végére is, amivel előtte kenuzott 200-on, akkor megnyerte volna az egyest is. A világbajnokságon ezt kijavíthatja, bár ott erősebb ellenfelek is lesznek. Az biztos, hogy a párosuk aranyesélyes a vébén is."

FÉRFI KENU

Vasbányai Henrik hányásos, hasmenéses betegséggel küzdött az Eb-n, az előfutamot is így teljesítette.

"A középfutamban és a döntőben is maximálisan elégedett voltam vele, ha nem lett volna beteg, biztos, hogy éremesélyes lett volna. A Korisánszky Dávid, Mike Róbert páros mindkét számban partnere volt a mezőnynek annak ellenére, hogy egy nagyon kiélezett harcon vannak túl a válogatók után, kettősük folyamatosan javul. A csattanót a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám páros szolgáltatta, amely 200-on ezüstérmes lett, ennek nagyon örülök, mert pozitívan hathat a kenuszakág teljestésére a világbajnokságon" - értékelt a szövetségi kapitány.

A vébét augusztus 24. és 27. között Racicében rendezik.