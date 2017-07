Az első kiemelt búcsúztatta Balázs Attilát Umagban

Balázs Attila a nyolcaddöntőben búcsúzott a horvátországi Umagban zajló, 482 ezer euró (147,5 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztorna szerdai játéknapján.

Az elsőként rangsorolt belga David Goffin az első szettben kétszer is elvette a magyar teniszező adogatójátékát, a második felvonás azonban szorosabban alakult. Balázs Attilának - aki legutóbb 2012 júliusában szerepelt ATP-torna főtábláján - 5:5-nél három játszmalabdája is volt, de ezeket nem tudta kihasználni. A világranglista 14. helyezettje a rövidítés során háromszor is meccslabdához jutott, ám magyar riválisa hárította ezeket, és nagy csatában egyenlített.

A döntő szettben Balázs Attila fáradni látszott, ezért a korábbiaknál csekélyebb ellenállást fejtett ki, és végül 2 óra 23 perc alatt tisztes vereséget szenvedett.

A magyar szövetség honlapjának tájékoztatása szerint a selejtezőből a főtáblára jutott játékos a 174. helyről a világranglista 160. pozíciójának környékére ugrik előre.

Eredmények, nyolcaddöntő:

Lorenzi (olasz, 4.)-Bedene (brit) 7:5, 6:3

Goffin (belga, 1.)-Balázs Attila 6:4, 6:7 (7-9), 6:2

Vesely (cseh, 8.)-Albot (moldovai) 7:6 (7-3), 6:2

Dodig (horvát)-Cecchinato (olasz) 3:6, 7:6 (8-6), 6:2