El: Esélye sem volt a Fradinak a továbbjutásra

A balszerencsésre sikerült első mérkőzést (2-4) követően Herningben várt kőkemény feladat a Ferencvárosra, hogy kiharcolja a továbbjutást a Midtjylland ellen Európa-liga-selejtező 2. fordulójának a visszavágóján. Ehhez minimum három gólra lett volna szüksége a sérülések és eltiltások miatt felforgatott összeállításban pályára lépő FTC-nek. A továbbjutásra végül egyetlen másodpercig sem volt esélye a Fradinak, amely búcsúzott a második számú európai kupasorozattól.

Már a találkozó előtt tudni lehetetett, hogy a Ferencvárosnak hatalmas bravúrra lenne szüksége ahhoz, hogy az El következő körében is érdekelt legyen. Thomas Doll dolgát ráadásul az is nehezítette, hogy számos alapemberére nem számíthatott – 13 egészséges játékosa volt a német mesternek –, így fordulhatott elő például, hogy Gera Zoltán volt a zöld-fehér csapat egyik középhátvédje az összecsapáson. A másik oldalon Korcsmár Zsolt nem léphetett pályára a sérülése miatt.

Ilyen előzményekkel futott neki az FTC a találkozónak, amely komolyabb lehetőségek nélkül indult, a magyar együttesnek nem sikerült gyorsan a kapuja elé szögezni a Midtjyllandot. A mérkőzés elején úgy tűnt, hogy a dánoknak nem sürgős előre menni, inkább a biztos védekezés és az idő pörgetése volt az elsődleges céljuk.

Viszont a Midtjylland a budapesti találkozóhoz hasonlóan ezúttal is veszélyes volt a pontrúgások után, de Tim Sparv fejese után Dibusz Dénes emberfeletti bravúrral tartotta életben a Ferencváros csekély esélyeit a továbbjutásra. Percekkel később Sparv újra nagy helyzetbe került miután a magyar kapus aláfutott a labdának, de két méterről kapu mellé fejelt.

A helyzeteket követően a Midtjylland megérezte, hogy nem feltétlenül kell az időt ölni, lehet futballozni is: előbb Paul Onuachu a kapu torkából, senkitől sem zavartatva is képes volt kihagyni a ziccert, majd Gustav Wikheim nagy lehetősége után ismét Dibusz Dénesnek volt köszönhető, hogy maradt a gólnélküli döntetlen. Egészen a 34. percig, amikor Wikheim már nem rontott és megszerezte a vezetést a házigazdáknak. Csak a rend kedvéért, ekkor négy gólra lett volna szüksége már a Ferencvárosnak a továbbjutáshoz, amelyből az első játékrészben egy sem jött össze. Ráadásul Bőle Lukács is megsérült, tovább növelve a Fradi amúgy sem elhanyagolható gondjait. Újabb említésre méltó mozzanat pedig már nem történt az első félidőben, így egygólos hazai vezetéssel vonultak a csapatok az öltözőbe az esős Herningben.

A második félidőre inkább már csak az maradt nyitott kérdésként, hogy a Fradi kettős vereséggel búcsúzik az Európa-ligától, vagy sikerül legalább egyenlíteni, vagy legalább a visszavágót megfordítani.

A játékrész eleje teljesen eseménytelenül telt. A dánoknak már végképp nem volt sürgős, a Fradin meg látszott, hogy lélekben teljesen feladta az összecsapást. Ennek eredményeképpen mezőnyjáték folyt a pályán, az volt az ember érzése, hogy mindkét csapat már a hármas sípszót várja, miközben még fél óra hátra volt a párharcból, bár az akaratot nem lehetett elvitatni a magyar játékosoktól. Ennek meg is lett az eredménye, a Rui Pedro révén legalább az egyenlítés összejött a 64. percben.

A bekapott gól azonban nem zavart meg a Midtjylland, és még mielőtt vérszemet kapott volna az FTC, hogy esetleg még lehet némi esélye, hét perccel a magyar találatot követően Rasmus Nissen fejese úja hazai vezetést eredményezett. És ha ez még nem lett volna elég, a 81. percben Alexander Sörloth egy az egyben vezethette a labdát az egyébként jól védő Dibuszra és nem hibázott.

A Fradi tehát kettős vereséggel búcsúzott az Európa-ligától, és innentől kezdve újra csak a magyar pontvadászatban bizonyíthat.