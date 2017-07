Világbajnok a kardvívó Szatmári András

Világbajnoki címet szerzett a Lipcsében rendezett világbajnokságon a kardvívó Szatmári András, aki a döntőben a dél-koreai Gu Bon Gilt verte 15-11-re.

A világranglista tizedik helyezettje nehéz ágon jutott el az esti négyes döntőig: előbb a világ- és Európa-bajnok orosz Venjamin Resetnyikovot győzte le 15-11-re, majd az ukrán Dmitro Pundikon 15-7-tel túljutva az idén Európa-bajnok német Max Hartung ellen nyert 15-11-re, végül a biztos éremszerzésért 15-4-gyel lelépte az izraeli színekben versenyző Kostiantyn Voronovot.

A döntőbe kerülésért a francia Vincent Anstett sem tudta megállítani őt, Szatmári 15-11-re nyert, majd a döntőben komoly hátrányt ledolgozva szintén 15-11-re verte a nemzetközi rangsorban negyedik, dél-koreai Gu Bon Gilt.

A 24 éves Szatmárinak eddig csapatban voltak érmei világversenyekről: vb-n végzett második és harmadik helyen, illetve az idei Eb-n nyert bronzot.

Szatmári előtt legutóbb férfi kard egyéniben 1990-ben Nébald György nyert világbajnoki aranyat. Szatmári András akkor még nem is élt. Óriási dolog, hogy a tavalyi olimpiai arany után, melyet Szilágyi Áron nyert meg Rióban, most az egyéni világbajnoki cím is a magyaroké lett. Szatmári a juniorok között már nyert világbajnokságot, most a felnőttek között is letette a névjegyét.

