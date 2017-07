Szatmári András: Csak most fogom fel, hogy világbajnok lettem

Hatalmas magyar sikerrel kezdődött meg Lipcsében a vívó-világbajnokság. A férfi kardozók egyéni versenyében a mindössze 24 éves Szatmári András nyert. Magyar férfi kardozó ezt megelőzően 1990-ben, a lyoni világbajnokságon állhatott a dobogó tetején. Szatmári egy nappal a győzelme után nyilatkozott az Origónak.

Amikor pénteken reggel felébredt, tudta-e, hogy mikor nyert legutóbb magyar férfi kardvívó egyéni vb-aranyat?

Egyáltalán nem, mert én sem arra készültem, hogy világbajnok leszek – mondta el Szatmári András.

Az éremszerzés a titkos vágyaim között szerepelt, én már azzal is elégedett lettem volna, ha a legjobb nyolc közé bejutok.

Azt meg végképp nem nézegettem, hogy előttem ki és mikor nyert férfi kardban egyéni vb-aranyat. A verseny után persze többen mondták, hogy 1990-ben Nébald György volt legutóbb világbajnok. 1990. Akkor még nem is éltem.

Belegondolt már abba, hogy mekkora tettet hajtott végre ezzel a győzelemmel?

Őszintén mondva, nem. A verseny után alig bírtam elaludni, dolgozott bennem az adrenalin rendesen. Két-három órát tudtam pihenni. Szerintem az óriási dicsőség, hogy a szakág egyéni olimpiai aranyérme és vb-elsősége is a magyaroké. Tavaly Rióban csapattársam, Szilágyi Áron nyert, most meg én. Ez szinte hihetetlen. Mindez azt is mutatja, hogy a magyar kardvívás újra ott van a világ élvonalában. Nagyon remélem, hogy mindezt a csapatverseny során is be tudjuk bizonyítani.

Ha már ezt emlegette, ismeri a régi vívóbabonát?

Tudom, hogy arra gondol, ami a múltban tényleg sokszor megtörtént már. Azaz, ha valaki nagyon jó az egyéni versenyek alatt, annak kevésbé megy a csapatban.

Én most ezt szeretném megcáfolni Lipcsében. Csapatban is tíz éve már, hogy aranyérmesek voltunk, itt az ideje egy újabb győzelemnek. Társaimmal együtt mindent megteszünk ezért.

Egyéni világbajnokként mennyire lesz nehéz feltüzelnie magát a csapatküzdelmekre?

Mivel nyerni szeretnénk, nem hiszem, hogy bármilyen motivációs gondom lenne. Ugyanakkor fizikálisan biztos, hogy egy picit nehezebb lesz összerakni magam.

Ami a dolog mentális részét illeti, igazából csak most fogom fel azt, hogy világbajnok vagyok. Egyre többen jönnek hozzám gratulálni, szóval, lassan elhiszem, hogy tényleg én nyertem.

A kardvívás egyik legneuralgikusabb pontja a bíráskodás. Lipcsében milyen volt a zsűri?

Egy rossz szót nem mondhatok rájuk, tényleg fantasztikusan korrekt bíráskodásban volt részem.

24 évesen ritkán nyer az ember egyéni vb-aranyat a kardozóknál. Minek köszönhette azt, hogy ennyire fiatalon a világ tetejére ért?

Nevelő edzőm, Gerevich György megadta azokat az alapokat, amelyekre aztán lehetett építkezni. Gyuri bácsi – aki 2008-ban sajnos elhunyt – mindig azt mondta, hogy nincsen lehetetlen küldetés. A küzdés a legfontosabb – ezt plántálta belénk.

Hogy mennyire meglepő a győzelmem?