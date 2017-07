Parádéztak a magyar öttusázók a minszki Európa-bajnokságon

Kasza Róbert mindegyik éremből nyert egyet, hiszen a csapattal első, egyéniben második, a vegyes váltóval pedig bronzérmes lett. A DIGI Sport híradója a repülőtéren fogadta a sikercsapatot.

"Hoztam csillogót, megnézed?" - fordult a kisfiához Kasza Róbert, miután megérkezett a Liszt Ferenc repülőtérre a minszki öttusa Európa-bajnokságról.

"Tavaly ötven másodperccel indultam később a futópályán, az egy elvesztett ezüst volt, de örülök a mostani második helynek, a stabil eredmények mindig is fontosak voltak" - mondta a Sport 24-nek Kasza Róbert, majd rátért a távolabbi terveire is. Tokió már csak három év, nagy álmom, hogy olimpiai érmet nyerjek - vallotta be.

A magyar csapat az egy arany-, három ezüst-, egy bronzéremmel második lett az éremtáblázaton.

Kovács Sarolta egyéniben és a csapattal is második lett, míg a vegyesváltóval - a párja éppen Kasza Róbert volt – bronzérmet nyert. Már nagyon vártam egy egyéni Európa-bajnoki éremre, ez az első, nagyon örülök neki. Idén a Világkupán is sikerült dobogóra állnom, az is hiányzott a gyűjteményemből" - fogalmazott a négyszeres világbajnok.

Nem csalódott, hogy egyéniben második lett, az eredményére nem egy elveszített aranyként tekint. Ez egy megnyert ezüstérem volt, hiszen eleve a negyedik helyről indultam. Több éve az volt a célom, hogy oda fejlődjek, hogy ne csússzak hátra, hanem, legalább a helyemet meg tudjam tartani. Most nagy boldogság számomra, hogy még előbbre is tudtam lépni."

Kovács Sarolta 26 éves, és már régóta a sportága klasszisa. "Fiatalnak érzem magam, de már tíz éve itt vagyok a felnőtt mezőnyben, rutinosnak számítok. Remélem, még jó pár év bennem van. Úgy érzem, nem fáradok, hanem kezdek feljönni."