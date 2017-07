Nézzen bele McGregor Mayweather elleni felkészülésébe!

Kőkemény edzéssel készül a Floyd Mayweather elleni meccsére Conor McGregor. A 29 éves ír ketrecharcos stábjával együtt Las Vegasban dolgozik azon, hogy a lehető legjobb formáját hozza az évszázad bokszmeccsének kikiáltott augusztus 26-i összecsapáson.

A promóciós körút végeztével McGregor naponta több edzésen is részt vesz, most néhány percet meg is mutatott felkészüléséből a nyilvánosságnak. Guggolásokat és hasizomgyakorlatokat végez, az evezőpadon is kínozza magát, mindehhez minden szerénytelenség nélkül csak annyit írt kommentként, "Én vagyok Batman."

Mayweather kihívója korábban úgy nyilatkozott: a klasszikus boksz sehol nincs a ketrecharchoz képest. "Az igazi küzdelemben használod a könyöködet és a térdedet is, nemcsak ütsz, hanem rúgsz is.