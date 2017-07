Kajak-kenu: Beindult az éremtermelés Pitestiben

Mindkét női négyesünk, valamint ifjúsági C-2 1000 méteren Slihoczki Ádám és Szőke Attila is világbajnok lett Pitestiben. Ezüstérmet szerzett Varga Ádám és Balla Virág egyesben, valamint ifi K-2 1000 méteren Erős Patrik és Kós Benedek, Kőhalmi Emese pedig harmadikként állhatott fel a dobogóra.

Élénk balos szembeszélben indultak el a világbajnokság döntő futamai szombaton délelőtt Pitestiben, ez pedig a vízen többször alaposan átrendezte az erőviszonyokat. Akik a bal parthoz közeli pályákon rajtoltak, azok jelentős előnyhöz jutottak a magyarokhoz képest, ugyanis a mieink, erős egységként – szokás szerint - inkább középre kerültek a döntőkben. A szél nagyságára jellemző, hogy a nézők szeme láttára dőlt össze a pálya 40 négyzetméteres óriáskivetítője, hatalmas anyagi kárt okozva a román szervezőknek.

A nagy szelet szenvedte meg ifjúsági női C-1-ben Nagy Bianka is, akik ráadásul balos kenusként amúgy is nehéz helyzetben volt a baloldalról fújó szembeszélben. A magyar lány hatalmasat küzdött a négyes pályán, de nem volt esélye a hatos, hetes, nyolcas pályán versenyző kínai, kanadai és mexikói versenyzővel szemben, így Bianka végül negyedik lett.

A szintén középen rajtoló ifjúsági női négyesünket még ezek a körülmények sem tudták megzavarni. Bár az első 350 méteren látszott, hogy ismét előnyben vannak, akik a part közelében versenyeznek - a mieink féltávnál csak a negyedik helyen haladtak - de a végét mindenkinél jobban bírták, méterről-méterre dolgozták le a hátrányukat és lehajrázták a teljes mezőnyt. Így a magyar válogatott első érmét és egyben az első világbajnoki címét ezen a hétvégén az ifjúsági női négyes, vagyis Lucz Anna, Kovács Petra Sára, Biben Karina Klaudia és Csikós Zsóka szerezte a spanyol és a fehérorosz egység előtt.

Nagyon nehéz volt végigbírni, elkötöttünk a hajrára, de bíztunk benne, hogy meglesz – mondta Csikós Zsóka az eredményhirdetés után. -„Zavaró volt a szembeszél, de nekünk kedvezett, mert tudtuk, hogy mi a végét bírni fogjuk. Így is lett, az utolsó 50 méteren nyertük meg a versenyt" – tette hozzá a hajó vezérevezőse, Lucz Anna.

Óriásit ment Varga Ádám a rendkívül erős mezőnyben, férfi ifjúsági K-1 1000 méteren. A magyar versenyző végig dobogót érő helyen haladt, nagyot harcolt a győzelemért a német Schopf-al és az Európa-bajnok dán Knudsennel,végül a német mögött szerzett ezüstérmet.

„A középfutamból ítélve tudtam, hogy a német gyorsabb lesz, mint a dán, így én is őt tartottam esélyesnek. Elégedett vagyok az ezüstéremmel, mert tudom, hogy a dán és a német is nagyon jó versenyző, tavaly is Schopf lett az ifi világbajnok és most alig tudott megverni" – mondta Varga Ádám.

A döntőbe kerülés volt Adolf Balázs célja az ifik között, C-1 1000 méteren. Ehhez képest a fiatal magyar maratoni kenus apait-anyait beleadva hatodik lett a rendkívül erős mezőnyben.

Nagy hátrányban volt a szél miatt Kőhalmi Emese is ifi K-1 1000 méteren. A magyar lány a négyes pályán végig üldözte a hetesen sokkal jobb szélviszonyok között versenyző cseh indulót, közben a finisben a nyolcason a dán lány is elé került. Emese a hajrára teljesen elkészült az erejével, de emberfeletti teljesítménnyel visszaverte a német Bergman hajráját és bronzérmes lett.

„Végig a mexikóira figyeltem, közben a hetes pályán elment a cseh lány. Próbáltam üldözni, minél erősebb iramot menni és az utolsó 150 méteren indítani egyet, tulajdonképpen ennek köszönhetem, hogy sikerült magam mögött tartani a német versenyzőt és megtartani a bronzérmet - mondta a harmadik helyével rendkívül elégedett Kőhalmi Emese.

Hasonló pályát futott az U23-as mezőnyben Mihalik Sára, simán lehetett volna dobogós, ha a finisben nem előzi meg a szélcsendes pályán versenyző ukrán Kolesnyk, így a magyar kajakos negyedik lett.

Negyedik lett Kopasz Bálint is, férfi U23 K-1 1000 méteren a kilences pályán versenyző argentin Vernice nyert. Érdekesség, hogy a két hete felnőtt Európa-bajnoki címet szerző cseh Zavrel csak hatodik lett.

Ismét a hármas pálya jutott a magyaroknak U23 C-1 1000 méteren, így már a döntő előtt látszott, hogy Bodonyi Andrásnak nagyon nehéz lesz dobogóra állnia. A szegediek kenusa ötödik lett, a világbajnoki címet pedig az olimpiai ezüst- és bronzérmes brazil Dos Santos szerezte meg.

Végig a második helyen haladt és ezüstérmet szerzett az ifik között az Erős Patrik, Kós Benedek kajakpáros. A versenyben tulajdonképpen rajt-cél győzelmet aratott a német duó, de ez a mieinket egyáltalán nem lepte meg, nagyon örültek az ezüstnek.

„Nehéz volt, már a középfutamban megpróbáltunk úgy taktikázni, hogy a szélére kerüljünk, mert tudtuk, hogy nagy csata lesz bent középen, mi pedig a saját pályánkkal akartunk foglalkozni és így meg tudtuk csinálni, amit akartunk" – mondta Erős Patrik.

A tavalyi szegedi ORV legjobbja volt Slihoczki Attila és Szőke Ádám, miután több számban is aranyérmet szereztek C-2-ben. A duó tagjai akkor arról beszéltek, hogy az idei világbajnokságon aranyérmet akarnak nyerni és ez ezer párosban ma össze is jött nekik. Nem ők kezdtek a leggyorsabban, de végig lőtávolságban maradtak, nagyon jól osztották be az erejüket és hatalmas hajrát nyitottak az utolsó kétszázon, így több mint egy hajóval győztek és nyertek világbajnoki címet a kubai és a fehérorosz egység előtt.

„Az Európa-bajnokság után azért reménykedtem a dobogóban, de erre nem számítottam" – mondta Szőke Attila – „Megnyomtuk a rajtot, aztán mentünk azzal az erős utazóval, amit megbeszéltünk, a végén úgy éreztem, hogy olyat indulunk, mintha 200 párost mennénk – tette hozzá

Az U23-as férfi K-2-ben Noé Zsombor és Bogár Gábor talán kissé elmaradt a várakozástól és ötödik lett, annak ellenére, hogy a legjobb idővel kvalifikálták magukat a döntőbe, viszont ugyanebben a korosztályban a női négyes nem hibázott.

Racskó Fruzsina, Malcsiner Eszter, Szabó Ágnes és Szénási Zsófia jól rajtolt, féltávnál vezetett női K-4 500 méteren és a legvégén is nagyot indított, így hiába nyomták meg a németek az utolsó 200 métert, a mieink meg tudták tartani az előnyüket és közel 8 tized másodperccel nyertek világbajnoki címet az U23-as korosztályban.

„Megbeszéltük, hogy erős utazónk lesz és a végén később indítunk, mint a többiek. Kétszáznál a riválisok robbantottak, mi akkor még tartalékoltunk és az utolsó 120 méteren csaptunk oda – mondta Szénási Zsófia. - „Tökéletes pályát jöttünk, lényeg, hogy mindannyian higgadtak maradtunk, így meg tudtuk csinálni" – tette hozzá Racskó Fruzsina.

Az utolsó 500 méteres versenyszámban Balla Virág szerzett újabb érmet Magyarországnak egyesben. A kiváló kenus végig ott loholt a fehérorosz Nazdrova nyakán, de a nagyobb izomzattal rendelkező magyar versenyző jobban elkötött a végére, mint a riválisa, ennek ellenére simán második lett.

„Nehezen tudtam magam ráhangolni erre a versenyre, de végül sikerült. Úgy érzem, hogy mindent kiadtam, a hajrára teljesen besavasodtam, de örülök ennek az ezüstéremnek, annak pedig különösen, hogy sikerült mindent kiadnom magamból" – mondta Balla Virág.

A magyar válogatott a szombati döntők során 3 arany- 3 ezüst és 1 bronzérmet szerzett, ezzel máris az élre állt az összesített éremtáblázaton. Folytatás holnap az 500 és a 200 méteres döntőkben.

