Újabb magyar aranyérem a wroclawi Világjátékokon

Pénteki ezüstje után szombaton aranyérmet nyert Szűcs Kristóf ju-jitsuban a Wroclawban zajló Világjátékokon. Ezzel a magyar sportolók már hat arany-, négy ezüst és négy bronzérmet szereztek a lengyelországi multisport-eseményen.

Visszavágott a ju-jitsu földharc szakágának 94 kg-os döntőjében – vitatható bíráskodás mellett – elszenvedett vereségért Szűcs Kristóf az egyesült arab emírségekbeli Alketbinek. A magyar küzdősportoló az abszolút kategóriában előbb fojtással verte a svéd Hederströmöt, majd 7-2-re nyert az orosz Szak ellen, a belga Deputter elleni karfeszítéses sikere pedig a finálét jelentette számára. A döntőben a Szűcs ezúttal nem bízott semmit a véletlenre, egyértelmű akciókat végrehajtva 2-0-ra győzött Alketbi ellen.

„A végére időzítettem az akciómat, hogy már ne tudjon fordítani, és utána még egy előnyponttal sikerült bebiztosítani a győzelmet. Be akartam bizonyítani, hogy jobb vagyok, mondtam is tegnap, hogy nem elég fényes az ezüst, és most elértem azt a célt, amit kitűztem, a Világjátékok győzelmet. Jelenleg ez a csúcsa annak, amit ebben a sportágban meg lehet nyerni." – nyilatkozta a 2014-es világbajnok magyar versenyző.

Nem lett meg a remélt bronzérem a férfi strandkézilabda válogatottnak. Gulyás István szövetségi edző csapata a harmadik helyért 2-1-re maradt alul Katarral szemben. Az elején elhúztak az ázsiaiak, amit a magyarok már nem tudtak behozni, így 20-17-re az ellenfél nyerte az első félidőt. A második játékrészben jobban játszottak Gábori Mátéék, és 23-20-ra nyertek. A szétlövést is jobban kezdték a magyarok, végül azonban 7-6-ra Katar bizonyult jobbnak. Ezzel a férfi válogatott sorozatban negyedik világversenyén végzett a negyedikként.

„Kicsit szomorú, de itt a helyünk, még nem érett meg a társaság arra, hogy ezt az utolsó lépcsőfokot megmássza. A nálunk gyengébb csapatokat magabiztosan verjük, de ha megérkezünk az érem közelébe, akkor, férfiasan be kell vallanunk, hogy kevesek vagyunk. Ugyanakkor ez egy nagyon szép eredmény, ne felejtsük el, hogy számos erős csapat el sem jutott ide. Négyéves cikluson vagyunk túl, ahol a legfontosabb cél az volt, hogy kijussunk a Világjátékokra. Amiatt, hogy nem nyertünk érmet, persze, most keserű a szánk íze, de valamikor ez még egy értékes helyezés lesz." – összegzett Gulyás István.

Befejezték szereplésüket a fallabdázók is. Az alsóházi küzdelmek zárultával a férfiaknál Farkas Balázs a 25., míg a nőknél Kiss-Máté Csenge a 28. lett.