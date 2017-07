Kajak-kenu: a magyarok három arannyal zárták a pitesti hétvégét

Az ötszáz méteres döntőkben vasárnap délután 3 arany-, 2 ezüst és 1 bronzérmet szerzett a magyar válogatott a romániai Pitestiben zajló ifjúsági és U23-as világbajnokságon. Kajak egyesben nyerni tudott az ifik között Gazsó Alida Dorka és Varga Ádám, ifi párosban pedig Biben Karina és Bakó Olga. Ezüstérmet szerzett a férfi ifi C-4 és a női kenupáros, az U23-as női kajakos duónak bronzérem jutott.

Első éves ifiként aratott fölényes győzelmet Gazsó Dorka a női kajak egyesek 500 méteres döntőjében. A magyar lány fél távig hagyta vezetni a mexikói Fragozat, majd sebességet váltott, állva hagyta a mezőnyt és több mint másfél hajóval nyert világbajnoki címet a szintén nagyot hajrázó fehérorosz Svita és a mexikói előtt. Érdekesség, hogy ebben a számban tavaly is Magyarország nyerte a világbajnoki címet Homonnai Luca révén.

Úgy építettem fel a pályát, hogy csinálok egy kemény rajtot, aztán átmegyek utazóba és 250 méternél ellépek. Ez sikerült is, bár a rajtom nem volt az igazi, de utána fokozatosan hoztam fel a többi hajót, majd megléptem tőlük. Ez a siker nagy löketet adott a jövő évre is, így már tudom, hogy fejben is össze tudom szedni magam bármilyen fontos versenyre" – mondta Gazsó Alida Dorka.

Hasonló pályát ment Varga Ádám, szerencsére ugyanolyan végeredménnyel, mint Gazsó Dorka. A tegnap K-1 1000 méteren ezüstöt szerző kajakos is negyedik volt 250-nél, majd óriási hajrába kezdett és 37 ezreddel verte meg a második helyen befutó szerb Zdelart, az orosz Shasilin pedig harmadik lett.

Nem számítottam a győzelemre, csak dobogós helyezésben reménykedtem, így most még jobban örülök az eredménynek. A befutó után egyébként nem láttam, hogy hányadik lettem" – mondta Varga Ádám.

Iszonyúan elvert viszont mindenkit ifjúsági női kajakpárosban Biben Karina és Bakó Olga. A magyar lányok már a táv elején vezettek, győzelmüket a második 250 méteren sem veszélyeztette senki, a hátukat nézte az egész mezőny. Közel 2,2 másodperccel verték meg a második helyen befutó románokat.

„Szerettünk volna egy jót rajtolni, aztán elnyújtott utazót menni és indítani 250-nél, kétszáznál és az utolsó száznál is, ez lett az eredménye" – mondta Bakó Olga. – „Reméltem, hogy nyerhetünk, azt viszont nem gondoltam, hogy ekkora különbséggel. Szerintem annak köszönhetjük a sikert, hogy fejben nagyon összeszedettek voltunk."

Összejött az érem Nagy Biankának is Pitestiben. A szegediek ifjúsági kenusa egyesben kétszer is a dobogó közelében járt ezen a vb-n, vasárnap délután Bragato Giadával indult a hosszabbik női kenus távon párosban és ezüstérmet szerzett a kínaiak mögött. A mieink 250 méternél még csak a negyedik helyen álltak, de jól osztották be az erejüket és hatalmas hajrá után értek be a második helyen.

Teljesen tudatosan mentünk, mindig így építem a pályámat egyesben is, hogy háromszáztól indulok el, ezt most párosban is elég jól összejött" – mondta Nagy Bianka. – „Talán még a kínaiakat is megfoghattuk volna, ha a rajtunk jobban sikerül" – tette hozzá Bragato Giada.

Nagyot mentek ifjúsági C-4 500 méteren is a magyarok. A Zombori Dominik, Kállai Róbert Gida, Slihoczki Ádám, Szőke Attila összetételű egység sokáig haladt a harmadik helyen, a hajrában viszont meg tudták előzni a lengyel egységet, így előttük és az oroszok mögött szereztek világbajnoki ezüstérmet.

Összesen háromszor edzettünk együtt, kiutazás előtt mentünk volna egy pályát Dunavarsányban, de Attila keze megsérült, így az elmaradt. Elégedettek lehetünk, hogy így is összejött nekünk ez az ezüstérem" – mondta Zombori Dominik – „Valószínűleg a négyes kormányzása közben tettem egy olyan mozdulatot, ami megerőltette a kezem, kezdődő ínhüvelygyulladást állapítottak meg nálam az orvosok, ezért pihennem kellett és a felkészülés utolsó két napján csak futni tudtam, evezni nem. Szerencsére a hétvégén a kenuzásban nem zavart a sérülésem" – tette hozzá a párosban világbajnoki címet szerző Szőke Attila.

Végig a középmezőnyben haladt az Erős Patrik, Obert Ákos, Csokor Erik, Kos Benedek összeállítású ifjúsági férfi kajaknégyes 500 méteren és a negyedik helyet szerezték meg a német, a lengyel és a dán hajó mögött.

Hasonlóan szerepelt az U23-as férfi négyes is az új olimpiai számban. Noé Zsombor, Bogár Gábor, Koleszár Mátyás és Kuli István az ötödik helyen ért célba, a döntőt a spanyolok nyerték meg.

U23 C-2 500 méteren Khaut Kristóf és Hajdú Jonatán hetedik lett, K-1 500 méteren pedig Kopasz Bálint hajszállal lemaradva a dobogóról negyedik helyezést szerzett.

A csattanót a magyar csapat számára pedig az U23-as női kajakpáros szolgáltatta. Racskó Fruzsina és Malcsiner Eszter a táv első felében simán vezetett, a végét a lengyelek és a spanyolok jobban bírták, így a mieink megszerezték Magyarország tizennyolcadik érmét a világbajnokságon.

„Nem ez volt életünk pályája, picit billegtünk, többször megszakadt a ritmus, de ennek ellenére elégedettek lehetünk. Nekem az első évem, amikor nemcsak négyesben, hanem más egységben is ki tudtam jutni a világbajnokságra, boldog vagyok, hogy mindkét számban érmet szereztem" – mondta a páros sikere után Malcsiner Eszter, aki Racskó Fruzsinához hasonlóan világbajnok lett szombaton négyesben.

Magyarország a korábbi évek hagyományainak megfelelően ezúttal is az utánpótlás világbajnokság legeredményesebb nemzete lett, miután a válogatott 7 arany-, 8 ezüst- és 3 bronzérmet szerezett Pitestiben.