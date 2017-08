Usain Bolt: A világ atlétikáját megmentette, de örökké ő sem futhat

Pénteken megkezdődik az idei év legnagyobb sporteseménye, a sorrendben tizenötödik atlétikai világbajnokság Londonban. Amelynek - függetlenül attól, hogy hány világcsúcs születik, vagy születik-e egyáltalán - a legnagyobb érdeklődéssel várt eseménye Usain Bolt utolsó színre lépése lesz a futópályán. Nyilván sokan vitatkoznak a megállapítással, amely szerint már nem oszt és nem szoroz, hogy a világ leggyorsabb embere végül győz-e búcsúfellépésén, vagy sem. De miért is írjuk ezt? Mert az életmű teljes. Ezt próbáljuk most számba venni.

Sherwood Content három órányi autóútra van északnyugati irányban Kingstone-tól, Jamaica fővárosától. A hegyes-völgyes vidéken, ahol szinte mindenki abból él, amit magának termeszt, sok stressz nem éri az embert. Mindennap friss a levegő, békés a vidék, a csend leginkább álmosító, az emberek a bűnözés fogalmát legfeljebb hírből ismerik. A szülei, akik még most is abban a házban élnek, amelybe Usain Bolt beleszületett és amelyben felnőtt, úgy emlékeznek, hogy fiuk már újszülöttnek nagy volt. Édesapja szerint első pillantásra is néhány hónapos babának tűnt.

Wellesley és Jennifer Bolt úgy emlékszik vissza fiukra, mint aki örökké rohant. „Hiperaktív volt, állandóan mozgásban kellett lennie” - mondja róla édesapja. Bármilyen meglepő, kezdetben nem az atlétika és egyáltalán nem a vágtafutás volt a kedvenc sportja. Az általános iskolai évei alatt krikettezett. Jó dobó- és ütőjátékosnak tartották, amiben nyilván szerepe volt veleszületett adottságainak, a magasságának és gyorsaságának. Ed Barnes sport szaktanácsadónak, aki először figyelt fel rá, a magassága, és vékony testalkata tűnt fel. "Egyáltalán nem úgy nézett ki, mint kortársai. Kitűnt közülük, de nem csak a magassága miatt. KIcsit koordinálatlan volt még a mozgása, de ezzel együtt rendkívül ígéretes volt a srác."

Bár Usain Bolt ragaszkodott volna a kriketthez, édesapja meggyőzte, hogy tegye próbára magát az atlétikapályán.

A szédítő karrier első állomása: Debrecen

Usain Bolt még nem töltötte be a 15. évét, amikor az ifjúsági világbajnokságra nevezte őt a jamaicai szövetség. A nemzetközi karrierje 2001. július 14-én kezdődött, éppen nálunk, Debrecenben. Bármekkora sztár is vált belőle, az első lépés nem hozott óriási áttörést. A 200 méteres síkfutás előfutamában 21.97 másodpercet futva győzött, ám az elődöntő már a végállomást jelentette számára. Persze ez a kudarc relatív, hiszen idősebbekkel kellett versenyeznie, a jamaicai szövetség pedig nyilvánvalóan tapasztalatszerzési céllal indította a jövő lehetséges bajnokát.

Egy évvel később, 2002-ben már igazán megismerhette őt a világ. Kingstone-ban, hazai pályán mutathatta meg, mit tud. Édesapja szerint el sem akart utazni az ifjúsági viilágbajnokságra.

Sírt, és azon kesergett, hogy szerinte úgysem lesz képes legyőzni az ellenfeleit, holott mindenki őt szeretné győztesként látni 200 méteren. Az édesanyjának, és a nagymamának kellett őt vigasztalnia, mielőtt belevágott a versenyekbe" - emlékszik vissza Wellesley Bolt.

A világ atlétikája, és nyugodtan mondhatjuk, a világ egyetemes sportja örök hálával tartozik a mamának és nagymamának. Hiszen Bolt 20.61 másodpercet futva győzött az őt ünneplő mintegy 25 ezer jamaicai előtt, és ez megadta neki azt a kezdőlökést, ami végül elrepítette őt a szédítő eredmények és hírnév felé.

Az egyetemes sport nagykövete

A bevezetőben azt írtuk, lényegében nem számít, hogy győz-e Londonban, vagy sem. Természetesen számít. Hiszen a sporttörténészeknek és az utána jövő generációk számára egyáltalán nem mindegy, hogy 11, vagy éppen több világbajnoki aranyérmét kell-e majd valakinek túlszárnyalnia. Hogy lesz-e négyszeres világbajnok 100 méteren, vagy sem. Hárommal is listavezető, és ez legalább olyan elérhetetlennek tetszik, mint Roger Federer 19 Grand Slam-győzelme. Vagy Michael Schumacher hét Formula-1-es elsősége. Hogy Lance Armstrong hét Tour de France-diadaláról már ne is beszéljünk.

Miért is beszélnénk, háborodhat fel teljes joggal az olvasó, hiszen a texasi bringást doppingvétség miatt az összes címétől megfosztották. És itt érünk el Usain Bolt méltatásának lényegéhez. Hiszen az elmúlt években a Nemzetközi Atlétikai-szövetségnek (IAAF) úgy kellett Bolt, mint egy falat kenyér, vagy mint a Sherwood Content-i lakóknak a friss hegyi levegő. Ugyanis az atlétika, bár még mindig meghatározó része a viág sportjának, a körülötte lévő, rendre felszínre kerülő botrányok - dopping, vagy Lamine Diack, korábbi elnök korrupciós ügyei - rendkívül sokat ártottak a megítélésének. Hogy mást ne mondjunk, ott van Justin Gatlin esete. Az amerikai sprinter - Athén 100 méteres olimpiai bajnokáról, és az egy évvel későbbi, 2005-ös helsinki vb 100-as 200-as világbajnokáról beszélünk - két olyan doppingvétséget is elkövetett, amelyért jogerősen eltiltották. Először 2001-ben két évre, majd 2006-ban nyolc! évre tiltották el a versenyzéstől. Utóbbit végül megfelezték, így 2010-től újra versenyezhetett. Mi több, olyan bámulatos visszatérést produkált, amilyen még a mesében sincs. A 2013-as moszkvai és a 2015-ös pekingi vb-n két-két ezüstöt gyűjtött be.

Utóbbi alkalmával 33 éves volt, a legidősebb versenyző, aki valaha vb-érmet tudott nyerni egyéni sprintszámban. 2014-ben az IAAF az Év atlétája díjra is jelölte, amiért Robert Harting, a németek olimpiai, világ-, és Európa-bajnok diszkoszvetője felszólította az IAAF-et, hogy vonják vissza Gatlin jelölését.

Dollármilliók a zsebben A Forbes magazin 100-as hírességek listáján Usain Bolt a 88. helyen szerepel. A tekintélyes kiadvány a világ legjobban fizetett sportolóinak rangsorában az idén a 23. helyre teszi őt. A magazin számításai szerint Bolt bevételei 2.2 millió dollárnyi pénzdíjból, és 32 millió dollárnyi támogatásból, reklámszerződésből adódnak össze. A világ leggyorsabb embere imázs főként a Puma, a Gatorade, a Hublot és a Sprint cégnek éri meg. Ám tucatnyi szponzora van, a legutóbbi 12 hónapban a Mumm, az XM, a Kinder és az Advil látott benne fantáziát. A legjövedelmezőbb kapcsolat számára a futócipőit és sportruházatát szállító Puma céghez köthető, amely évi 10 millió dollárt folyósít számára.

A Forbes magazin sportolói élcsoportja

1. Christiano Ronaldo (portugál labdarúgó) - 93 millió dollár

2. LeBron James (amerikai kosárlabdázó) - 86.2 millió dollár

3. Lionel Messi (argentin labdarúgó) - 80 millió dollár

23. Usain Bolt (jamaicai atléta) - 34.2 millió dollár

Magyarul, amíg ilyen kétes hírű "sztárjai" vannak az atlétikának, addig nem várható, hogy újra emelkedő pályára álljon a sportok királynője. Bolt volt, aki 2008-tól lényegében szinte egymaga vitte a hátán a sportágat, és aki pozitív imázst tudott adni a léket kapott hajónak.

Hiszen vele kapcsolatban soha nem merült fel a dopping gyanúja, Hivatalosan legalábbis soha. A vert mezőnyben viszont szinte mindenkinek akadt doppingvétsége. A bűvös Ben Johnson-i 9.79 másodperc - amely után a kanadai sprinter a világ egyik, ha nem eddigi legnagyobb doppingbotrányát kavarta 1988-ban, Szöulban - alá viszonylag sokan eljutottak az elmúlt közel 30 évben, ám többen akadtak fenn közülük a doppingvizsgálatokon, mint nem.

Az ember Bolt mögött Joviális, pocakos, a versenyzőit a kellő pillanatban ugrató ősz borostás jamaicai. Kinézete alapján simán lehetne a zöldséges is a kingstone-i piacon. Ő csinált Usain Boltból szupersztárt. No meg ne feledjük, Glenn Mills összességében 71 éremhez segítette sprintereit az atlétikai világbajnokságok történetében, és 33 olimpiai medál megszerzésében is tevékeny része volt. Fiatal korában maga is vágtázó volt, ám nem volt különösebben tehetséges. Edzőként viszont! Hogy mi a titka? Glenn Mills szentül hisz a kemény munka utáni pihenésben. Mint mondja, más edzők félnek elvenni a terhelést a nagy világversenyek előtt, mert azt gondolják, ezzel a versenyzőjük izmai leépülnének. A jamaicai mester azonban azt vallja, 48 órával a fő verseny előtt a legjobb, ha atlétái már egy fűszálat sem tesznek keresztbe, mert frissességükön, formájukon az már csak rontana.

És itt van velük szemben Usain Bolt, akinek a tehetsége megkérdőjelezhetetlen. Hiszen már 17 évesen 19.93 másodpercet futott 200 méteren, fejlődése egyenletes volt, nem voltak benne kiugróan nagy lépcsők. Ahhoz pedig tényleg nagyon gonosz módon kellene megközelíteni a kérdést, hogy azt mondjuk, már 14 évesen doppingolták. Szóval van egy tiszta, ráadásul szerethető bajnokunk, a nagy mókamester, a showman aki eladja nem csak a 100 métert, a király számot, hanem akivel önmagában el lehet adni az egész atlétikát, mint sportágat, és aki egyben az egyetemes sport nagykövete is.

A nagy áttörés: a pekingi olimpia

Bármennyire is hihetetlen, Boltot pont úgy kellett rábeszélni a 100 méterre, mint a krikett helyett az atlétikára. Eredetileg 200-on és 400 méteren versenyzett. Nem is eredménytelenül. A 2002-es kinsgtone-i vb után egy évvel Sherbrookban is győzött 200-on, az aktuális korosztályos vb-n. 400-on pedig 2003-ban futott 45.35 másodpercet, ami jobb, mint az érvényben lévő felnőtt magyar csúcs. Bár 200-on minden évben fejlődött, és 2007-re az ugyancsak jelentős 19.75-ös időig elért, felnőtt világversenyen az áttörés váratott magára. Igaz, abban az évben állhatott először világbajnoki dobogóra 200-on és 4x100-on. Mindkétszer második lett.

BOLTolás Nyilván minden sportrajongó látta már hősünket, amint egy-egy megnyert versenye után szokásos pózába merevedik egy pillanatra. De mi is ennek a jelentése? Pontosabban van-e jelentése ennek a kultikussá vált mozdulatnak? Hadd lőjük le a poént az elején: nincs.

BOLTolás Nyilván minden sportrajongó látta már hősünket, amint egy-egy megnyert versenye után szokásos pózába merevedik egy pillanatra. De mi is ennek a jelentése? Pontosabban van-e jelentése ennek a kultikussá vált mozdulatnak? Hadd lőjük le a poént az elején: nincs.

Az edzéseken és a versenyek előtt, egészen a rajt előtti bemutatásig a hihetetlenül fókuszált Bolt a kamerák előtt mókázással oldja a feszültséget, és a győzelmei után is szeret ellazulni. Mi mást is várnánk attól, aki Bob Marley zenéin nőtt fel? Kezdetben simán csak táncolt, majd 2008-ban, a pekingi olimpia 100-as döntője után mutatta be először ezt a pózt. Az ok rendkívül prózai: Jamaicában abban az évben a diszkókban éppen ez a mozdulat volt a legmenőbb, ő pedig, aki imád táncolni és rendre nyomon követi a legújabb tánctrendeket, bemutatta ezt a nagyvilágnak. "Egyszerűen csak adódott. Nem volt semmi különleges jelentése. De az emberek imádták. Ha elhagytam volna, szerintem hiányolták volna" - vallott a mozdulatról a világ leggyorsabb embere. Ha néhány napon belül le is lép a sport színpadáról, eredményein túl ezt a mozdulatot egészen biztosan nem felejtjük. Hiszen óriásplakátok reklámjairól köszön vissza. Valamint olyan hírességek pózoltak vele így, mint Barack Obama, Harry herceg, vagy Mickey Rourke. De még a Twitteren is rendeztek Bolt-pózban fényképezett babaszépségversenyt, amelyet ő maga zsűrizett. Az időskála másik végpontja a 105 évesen korosztályos világcsúcsot futó japán versenyző volt, aki, miután 42.22 másodperc alatt végzett a 100 méterrel, gondolkodás nélkül vette fel hősünk kedvenc győzelmi pozícióját.

Aztán Peking évében megtörtént a csoda. Az addig 100 métert szinte egyáltalán nem futó Bolt áttörte a 10 másodperces határt, méghozzá nem is kevéssel. Az olimpia előtt - szinte a semmiből - 9.72-re javította a világcsúcsot.

Megvolt az állóképessége, az ereje, és a gyorsasága. Megvolt mindene ahhoz, hogy a legnagyobb bajnokok sorába emelkedjen. És a pekingi Madárfészekben a világ csodát látott. Hiszen úgy futott a 100-as döntőben elképesztő világcsúcsot, hogy féltávnál kikötődött a cipőfűzője, és nagyjából a táv utolsó negyedén már szinte csak az ünnepléssel volt elfoglalva. Itt mutatta be először az azóta ikonikussá vált győzelmi pózát, a "To Di World"-öt. Aztán néhány nappal később 200-on, az "igazi" távján bedarálta Michael Johnson megdönthetetlennek hitt világcsúcsát is.

Egy évvel később Berlinben megmutatta, milyen az, ha rendesen végigfutja a 100-at elejétől a végéig. A 9.58 másodperces futás azóta megközelíthetetlen. Legnagyobb riválisa, Tyson Gay 9.69-ig jutott. 11 századmásodperc elképesztő fölény ezen a távon. Mondhatni utcahossznyi távolság.

A többi történelem. A kilenc - végül csapattársa doppingesete miatt nyolcra redukált - olimpiai bajnoki címe, a tény, hogy rajta kívül soha senki nem nyert 100-on és 200-on három-három ötkarikás aranyat, 11 világbajnoki diadala, három 100-as, négy-négy 200-as és váltós győzelme. Az egyetlen folt a végtelen győzelmi sorozaton a 2011-es tegui vb-n esett. A 100 döntőjében kiugrott a rajtnál, így teljes joggal zárták ki. Ám a mérhetetlen feszültség ellenére is kifejezetten higgadtan fogadta az ítéletet (amellyel persze nehéz lett volna vitatkoznia, tudta ő is azonnal, milyen következménnyel jár a rossz mozdulat.)

De ez sem törte meg karrierjét, száguldott tovább a világ stadionjaiban. Nyilván csillagászati összegeket megkeresve a nagy versenyeken. Ám hogy mennyire tudott közvetlen, segítőkész, a szó legjobb értelmében ember maradni, az mutatja, hogy az olyan, kisebb jelentőségű versenyekhez is kitartóan ragaszkodott, mint az ostravai. A miértre nagyon egyszerű a válasz. Karrierje kezdetén a cseh versenyszervezők segítették őt évről évre versenylehetőséggel, amit soha nem felejtette el. Amikor már szupersztárként ünnepelte őt a világ, ebből a csillogásból ő is visszaadott, amennyit tudott az őt felkarolóknak a jelenlétével.

Nem csak világcsúcsai, megdönthetetlennek tűnő olimpiai és világbajnoki címei, ikonikus győzelmi mozdulatai, hanem az ilyen emberi hozzáállása miatt is hiányozni fog, amikor néhány nap múlva lelép az atlétika színpadáról. És, ahogy írtuk, lényegében mindegy, hogy győz, vagy sem. Usain Bolt életműve teljes.