Kijelölték a párizsi vb-re utazó magyar birkózókat

Miközben a válogatott tagjai a tatai edzőtáborban az újságírók és televíziós stábok előtt nyílt edzésen izzadtak, a Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) ugyanitt, a létesítmény konferenciatermében elnökségi ülést tartott, ahol többek között kijelölte az augusztus 21. és 27. között zajló párizsi világbajnokságon induló, tizenhat fős magyar csapatot. A névsor a két eseményt követő sajtótájékoztatón került nyilvánosságra.

Bevezetőként Bacsa Péter, az MBSZ ügyvezető alelnöke szólt az egybegyűltekhez, leszögezvén, hogy magyar birkózás múltja – például 29 vb-arany-, 46 ezüst- és 45 bronzérme –, jelene – az idei újvidéki Eb nyolc medált hozó diadalmenete –, valamint érdekes módon a jövője – a múlt heti kadet Eb történelmi eredménysora – is kötelez a franciaországi jó szereplésre. Komáromi Tibor alelnök, szakmai igazgató kiemelte, hogy főképp a kontinensviadal csapatversenyét megnyerő kötöttfogásúaktól vár dobogós helyezéseket, illetve jelezte, hogy a női csapatból sérülés, műtét miatti lábadozás miatt hiányzik majd két klasszis, Sastin Marianna és Barka Emese.

A szövetségi kapitányok közül előbb Gulyás István mutatta be a három tagú női és az öt főből álló szabadfogású különítményt. Mint mondta, a hölgyeknél elsősorban az idei Eb-2., U23-as Európa-bajnok Németh Zsanett érhet oda a dobogó közelébe negyedik kiemeltként, illetve Veréb István és Ligeti Dániel számíthat a legtöbbre, előbbi idén bronzérmes lett Újvidéken, pár nappal ezelőtt pedig boldog édesapa. A nyolc tagú kötöttfogású gárdában is akad egy újsütetű apuka, Lőrincz Tamás, aki a csapat nevében beszélt az egybegyűltekhez, leszögezve, hogy a hangulat jó, s mindent megtesznek a kiemelkedő szereplésért. Sike András szakvezető szerint a két Lőrincz-fivér mellett a fél év alatt vb-t és Eb-t nyert Korpási Bálint, valamint a korelnök Kiss Balázs és a nehézsúlyú Lám Bálint lehet ott végelszámolásnál. A kisebb sérülést szenvedett Bácsi Pétert Szabó László pótolja 80 kilóban, de már ő is állt vb- és Eb-dobogón.

Bacsa Péter ügyvezető alelnöke a sajtóeseményen azt is jelezte, hogy a párizsi vb helyszínén magyar standot állít fel az MBSZ, amellyel a jövő októberi budapesti világbajnokság népszerűsítése a cél. Hozzátette, a riói olimpiával ellentétben ezúttal három magyar bíró is ott lesz a vb-n, ami komoly sportdiplomáciai sikernek számít, s elejét veheti az esetleges visszásságoknak.

A magyar vb-csapat

Nők:

55: Galambos Ramóna

60: Sleisz Gabriella

75: Németh Zsanett

Szabadfogás:

61 kg: Molnár József

65: Lukács Norbert

70: Gulyás Zsombor

86: Veréb István

125: Ligeti Dániel

Kötöttfogás:

59 kg: Torba Erik

66: Krasznai Máté

71: Korpási Bálint

75: Lőrincz Tamás

80: Szabó László

85: Lőrincz Viktor

98: Kiss Balázs

130: Lám Bálint