Tizenhat fővel utazik a magyar csapat a birkózó vb-re

Kijelölték a párizsi birkózó-világbajnokságra utazó magyar csapatot, mely 16 versenyzővel utazik az év augusztus 21-én kezdődő főeseményére.

A magyar szövetség csütörtöki, tatai elnökségi ülésén fogadta el a névsort. A kötöttfogásúaknál teljes, nyolcfős lesz a válogatott, míg szabadfogásban öten, a nőknél pedig hárman képviselik a magyar színeket a francia fővárosban.

Bacsa Péter, a szövetség ügyvezető alelnöke a tatai edzőtáborban tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a sportág múltja és jelene is "kötelez", ezért Párizsban is jó szereplés remélhető.

Sike András, a kötöttfogásúak kapitánya megjegyezte, hogy a májusi Európa-bajnokságon magasra tette a lécet a csapat azzal, hogy két arany-, egy ezüst- és két bronzéremmel, illetve két ötödik hellyel megnyerte a csapatversenyt. Mint mondta, a világbajnokság nehezebb lesz, de a versenyzők formája alapján bízik abban, hogy többen is éremért küzdhetnek, s akár aranyérmet is szereznek.

A szakember elsősorban Lőrincz Viktort (85 kg) emelte ki, aki nem csupán az újvidéki Eb-n diadalmaskodott, de néhány hete a hagyományos lengyelországi nemzetközi versenyen is, ahol a riói olimpia négy érmese közül hármat legyőzött, köztük az orosz ötkarikás aranyérmest is.

A vb- és Eb-címvédő Korpási Bálint (71 kg) szintén esélyesként lép szőnyegre a vb-n, melyen ráadásul a verseny első kiemeltje lesz.

Sike András ugyancsak a dobogóra pályázók között említette a háromszoros Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes - friss apuka - Lőrincz Tamást, akire szavai szerint ugyan még kell majd néhány kiló izmot építeni a következő időszakban, hogy teljesen beleerősödjön a 75 kg-ba, ám az Eb-bronzéremmel is bizonyította, hogy már most is fel tudja venni a versenyt a kategória legjobbjaival.

Mellettük többek között az Újvidéken második Lám Bálint (130 kg) és harmadik Kiss Balázs (98 kg) is utazó, s ha szerbiai formájukat hozzák, szintén messzire juthatnak Sike meglátása szerint.

A csapat nagy hiányzója a vb- és Eb-győztes Bácsi Péter lesz, aki kisebb sérüléssel bajlódik, ennek ellenére 80 kilóban sem elképzelhetetlen a magyar dobogó, mivel az FTC klasszisát a világbajnoki bronzérmes Szabó László helyettesíti.

Gulyás István, a szabadfogásúak és a nők kapitánya előbbi fogásnemben az idei Eb-n bronzérmes Veréb Istvántól és Ligeti Dánieltől várja az igazán jó szereplést. Reményei szerint legalább egyikük dobogóra állhat majd a világbajnokságon.

Veréb, aki Lőrinczhez hasonlóan újdonsült apukának mondhatja magát, idén második Eb-bronzát gyűjtötte be, s már van egy vb-harmadik helye is, míg Ligetinek számos Eb-érme mellől még hiányzik a vb-medál, amit Gulyás reményei szerint most megszerezhet.

A nőknél a két talán legnagyobb név hiányzik a csapatból, hiszen a vb-győztes Sastin Marianna, s a vb- és Eb-harmadik, az idei kontinensviadalon is dobogós Barka Emese sem indulhat sérülés miatt. Ott lesz ugyanakkor az ebben az évben U23-as Eb-aranyat és felnőtt Eb-ezüstöt is nyert Németh Zsanett (75 kg), valamint az Eb-harmadik Galambos Ramóna (55 kg), illetve az idén egyre jobb formát mutató Sleisz Gabriella (60 kg).

Gulyás István bízik abban, hogy a háromból legalább az egyik birkózó dobogós helyért lesz majd versenyben.

Bacsa Péter a sajtóeseményen azt is jelezte, hogy a párizsi vb helyszínén magyar standot állítanak fel, mellyel a cél, hogy népszerűsítsék a jövő októberi budapesti világbajnokságot.

A magyar vb-csapat:

férfiak

kötöttfogás:

59 kg: Torba Erik

66: Krasznai Máté

71: Korpási Bálint

75: Lőrincz Tamás

80: Szabó László

85: Lőrincz Viktor

98: Kiss Balázs

130: Lám Bálint

szabadfogás:

61 kg: Molnár József

65: Lukács Norbert

70: Gulyás Zsombor

86: Veréb István

125: Ligeti Dániel

nők:

55: Galambos Ramóna

60: Sleisz Gabriella

75: Németh Zsanett