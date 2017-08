Triatlonhónap Magyarországon augusztusban

A hónap első hétvégéjén először U23-as Európa-bajnokság lesz Velencén, míg a hónap utolsó hétvégéjén rendezik a Budapestman olimpiai távú országos bajnokságot, amelynek kísérőrendezvénye a Visegrádi Négyek triatlon próbafutama.

"A triatlonsport kiemelt hónapja lesz az augusztus hazánkban, amire már ráhangoltunk a két hete rendezett tiszaújvárosi világkupával" - mondta Lehmann Tibor, a magyar szövetség (MTSZ) szakmai alelnöke a csütörtöki sajtótájékoztatón.

Kiemelte, hogy a viadalok beleillenek a szövetség fejlesztési terveibe, ugyanis az élsportolók és az utánpótlás képviselőinek versenyeztetése mellett amatőröknek is lehetőséget adnak arra, hogy belekóstoljanak a sportágba.

"A vizes világbajnokság és az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál elkényeztetett minket, és most következik a triatlon hónapja. Méltán neveznek minket sportnemzetnek, hiszen versenyzőink eredményei és a rendezés miatt is a világ élmezőnyébe tartozunk" - hangsúlyozta Sárfalvi Péter nemzeti utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, korábbi világbajnok öttusázó. Megígérte, hogy bár hosszú ideje nem sportolt rendszeresen, jövőre elindul egy triatlonversenyen.

Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) sportigazgatója szerint "a MOB örömmel tapasztalja, hogy a már régóta népszerű triatlonsport hazai eredményei is egyre javulnak, s a fejlődést jelzi a versenyek növekvő száma is. A sportág népszerűségét a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is értékeli, ezért bővítette olimpiai programját a vegyesváltók viadalával" - fogalmazott.

"Nagy öröm úgy rangos világversenyt rendezni, hogy esélyes sportolónk van" - harangozta be a szombati U23-as kontinensviadalt Szabó Zita volt olimpikon, az MTSZ főtitkára. A kontinens legjobb 23 év alatti versenyzői között favoritnak számít Bicsák Bence, aki megnyerte a tiszaújvárosi világkupát, míg a nőknél Bragmayer Zsanett az esélyes. Vasárnap, az Eb másnapján az utánpótlás ob-t rendezik meg Velencén, majd záróeseményként bemutatkozik az új olimpiai szám: a vegyesváltók Európa-bajnoki viadala.

Szombaton az U23-as Eb-n a nők 15, a férfiak 17 órakor rajtolnak. Vasárnap az utánpótlás ob futamai 8.20-tól, míg a vegyesváltó Eb-viadala 13 órától kezdődnek.

Augusztus utolsó vasárnapján kerül sor a Budapestman elnevezésű prémiumkategóriás olimpiai távú ob-ra. Ezután indul a Visegrádi Négyek magyar elnökségéhez kapcsolódó triatlon próbafutam, amelyen közel hetven rendvédelmi és közel nyolcvan honvédségi sportoló vesz részt a cseh, a lengyel és a szlovák társszervek által delegáltakkal együtt.

Amint azt Farkas László, a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke elmondta, tervük, hogy a jövőben a V4-es országokban triatlon körversenyt rendezzenek.

A Budapestman versenyét amatőrök, családok számára kiírt futóversenyekkel egészítik ki.