Mo Farah: Most már tényleg lovaggá üthetik az atlétika prófétáját

A londoni atlétikai vb első napján telt ház, 60 ezernél is több néző volt az Olimpiai stadionban. A britek atlétikaszeretete legendás, ám ez nem csak ennek szólt, hanem nemzeti hősüknek, a verseny napjáig ötszörös világ-, és négyszeres olimpiai bajnok Mo Farah-nak, aki ezúttal 10.000 méteren próbálta megvívni csatáját az afrikaiakkal. A szomáliai származású brit atléta az ellene szinte tökéletesen összedolgozó futókkal szemben is győzni tudott, újra sporttörténelmet írva.

Hosszú út vezetett odáig, hogy a Szomáliában született Mohamed Muktar Jama Farah megkapja a Sir kitüntető címet II. Erzsébet királynőtől. Mindez karrierje elején történt. Először is a családnak el kellett költöznie Szomáliából az Egyesült Királyságba. Hősünk nyolc éves volt, amikor ez megtörtént. Alig beszélt néhány szót angolul, és minden vágya volt, csak az nem, hogy a világ legsikeresebb 5000 és 10.000 méteres futója legyen. Először is autószerelő szeretett volna lenni, majd, mint szinte minden srác Angliában, futballista. Mo Farah álmaiban az Arsenal jobbszélsője volt. Az atlétika persze nem váratott magára, általános iskolai testnevelő tanára, Alan Watkinson gyorsan felfedezte tehetségét. Mint mondta, nem kellett hozzá különösebben éles szem, hiszen a foglalkozásokon rendre ő futott az élen, és a többiek legfeljebb tisztes távolból követték.

Első komolyabb sikerét 13 évesen érte el, amikor a brit mezeifutó-bajnokságon ötödik lett. Majd ezt követően ötször győzött. Eddie Kulukundis, a fiatal atlétikai tehetségek felkarolója úgy döntött, ő fizeti ki a brit állampolgárság megszerzéséhez szükséges összeget, így ettől kezdve Mo Farah már nem csak egy tehetséges „jöttment” volt Angliában, hanem az Egyesült Királyság egyik atlétikai reménysége.

A két említett úrnak örök hálával tartozhat az Egyesült Királyság, hiszen - bár nem adták olcsón, és főleg nem gyorsan a sikereket - idővel Mo Farah sporttörténelmet írt. Olyat, amelyet nem biztos, hogy valaha képes lesz bárki is felülmúlni.

2005-ben Craig Mottram vette szárnyai alá. A sikeres ausztrál távfutó elvitte őt, hogy elit kenyai futókkal eddzenek együtt. A csoportban ott volt a későbbi pekingi olimpia bronzérmese, Micah Kogo is.

"Ezek az atléták semmi mást nem csináltak, csak aludtak, ettek, edzettek és pihentek" - emlékezett vissza Farah ezekre az időkre.

Ekkor döbbentem rá, hogy nekem is ezt kell tennem, ha le akarom győzni őket. Mert közelről látva az edzéseiket, az életüket, rájöttem, hogy már nem csak országos bajnok akarok lenni, hanem a világ legjobbja!"

A következő évi, göteborgi Európa-bajnokságon már dobogóra állhatott, majd néhány év elteltével jöttek az igazi sikerek.

A korábbi távfutó legenda, Alberto Salazar vette kezei alá, és edzésmódszereinek köszönhetően legyőzhetetlen atlétát faragott belőle. 2011-ben, a tegui vb-n még "csak" az 5000 méter aranyát nyerte meg, 10.000 méteren második lett. Egy évvel később, a hazai rendezésű olimpián - ugyanabban a stadionban, mint most - már duplázni tudott, megismételve ezzel a csehszlovák Emil Zapopek és a finn Lasse Virén bravúrját, aki szintén 5000 és 10.000 méteren győzött olimpián. A hazai közönség olyan extázisban szurkolta végig az 5000 méter döntőjét, hogy a közvetítő kamera képe többször remegett, és a célfotó sem látszik tisztán a tomboló közönség ugrálása miatt remegő stadionban.

Ezek után természetes volt, hogy neve elé odaírhatta a Sir-t. Ám mentorai, és a közvélemény legnagyobb csalódására nem ütötték lovaggá, "csak" a Commander of the Order of the British Empire címet adományozták neki. Még David Cameron, akkori brit miniszterelnök is csalódottságának adott hangot.

Majd jött a dupla-dupla, amely jelen esetben nem kosárlabda szakkifejezés, hanem arra utal, hogy az olimpia után a világbajnokságokon is megcsinálta ugyanezt a bravúrt. Ez korábban soha senkinek nem sikerült. A 2011-es tegui vb-n elért 5000 méteres győzelme óta nagy világversenyen soha senki nem tudta legyőzni. Pedig az afrikaiak megpróbáltak már mindent. Hajráversenyben legyőzni, óriási tempót diktálva megelőzni. Soha, semmi nem működött ellene. Volt, hogy elesett a 10.000 méter olimpia döntőjében Rióban, még fél táv előtt. De ez sem tudta megtörni.

Ezúttal a teljes ugandai, kenyai és etióp sor - kilenc atléta - "ellene futott" Londonban. Többször meg is billent a futása során, utoljára az utolsó kör hajrájában. Ám a hatalmas tempó, az őrületes hajrá mit sem ért, Mo Farah ezt a döntőt is behúzta, méghozzá világbajnoki csúccsal, mindössze három másodperccel elmaradva élete legjobb eredményétől.

Amelyet úgy futott, hogy akkor mindenki az ő keze alá dolgozott. Most pedig mindenki ellene játszott.

Salazar és a dopping 2014-ben Mo Farah egyik edzőtársa, Hamza Driouch szervezetében tiltott teljesítményfokozó anyagot találtak. Tanácsadói azt javasolták neki, hogy mondja azt: csak azon az edzésen futottak együtt, amelyeken az ominózus képeken együtt szerepeltek, és nem állandó edzőpartneréről van szó. Később a BBC Panorama című 2015-ös dokumentumfilmje szerint edzője, a 80-as évek kiválósága, aki háromszor nyerte meg a New York Marathont, teljesítményfokozó szereket adott egyes atlétáinak a Nike Oregon projekt keretein belül. Mo Farah, hogy bizonyítsa ártatlanságát, nyilvánosan adott vér-, és vizeletmintát, amelyben természetesen nem találtak tiltott anyagot.

És a történetnek még nincs vége. Néhány nap múlva jön az 5000 méter, amelyen jó eséllyel ismét győz. S bár ezzel búcsút int a pályaatlétikának, alighanem hallunk még felőle. Hiszen mint elmondta, ezentúl a félmaratoni, és maratoni távra koncentrál. Csak emlékeztetőül: félmaratoni távon a kontinensrekordot jelentő 59:32 perc a legjobbja, maratonin, amelyet eddig csak „viccből” futott, 2:08:21 óra. Alighanem hallunk még felőle. Ahogy ismerjük, addig nem nyugszik, amíg olyan eredményeket nem fut, hogy végül lovaggá üssék.