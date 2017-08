Dopping nélkül a közelébe sem érnek Boltnak

A londoni atlétikai világbajnokság 100 méteres döntőjében a doppingolás miatt kétszer is eltiltott Justin Gatlin megverte Usain Boltot. A jamaicai 2008-ban robbant be a 100 méteres síkfutás világába. Peking előtt 9,72-es időt futott, az olimpián 9,69-et, majd egy évvel később a berlini vb-n 9,58-at, ami azóta is megközelíthetetlen. Ellenfeleinek esélyük sem volt mellette, amikor úgy tűnt mégis, dopping miatt lebuktak.