Olimpiai bajnokokkal bővült a Balaton-átevezés mezőnye

2017. augusztus 12-én, szombaton kerül soir a MOL Balaton-átevezésre a Fonyód-Badacsony-Fonyód távon. A Kajak-kenu Szövetség által rendezett eseményen két háromszoros olimpiai bajnok kajakozó, Storcz Botond és Szabó Gabriella is rajthoz áll.

Storcz Botond a 10,2 kilométeres távon saját egyes versenykajakjával áll rajthoz. A korábbi szövetségi kapitánnyal együtt már 700 fő nevezett az eseményre több mint 300 hajóegységben.

„Nyerni megyek - nyilatkozta nevetve a rendező Magyar Kajak-Kenu Szövetség honlapjának a szakember.

Nem tudom, milyen mezőny lesz, de nyilvánvaló, hogy ez a rendezvény nem elsősorban a versengésről szól. A Balatonon máskor tilos átevezni, nagyon jó, hogy erre most lesz lehetőség, mert a sportágban ez sokunk fantáziáját izgatta."

Szabó Gabriella is rajthoz áll, ráadásul éppen egy balatoni kerékpáros túrán lesz.

„Két barátnőmmel körbetekerjük a Balatont, a végállomásunk Fonyód lesz, így mindenképpen rajthoz állok majd a Balaton-átevezésen. Bár nem tudom, hogyan fog esni a kajakozás, hiszen az elmúlt hat hétben körülbelül ötször ültem hajóban. Ez nem azt jelenti, hogy nem edzettem, mert futottam, bringáztam, úsztam és ettől napról-napra jobban érzem magam. A pihenőm első időszakában nem is akartam a kajakozásra gondolni, de nehéz kizárni ezt, amikor látod, hogy milyen sikeresen szerepel a csapat. Furcsa volt kívülről nézni a többieket, de elfogadtam, hogy ez egy ilyen időszak. Most már motoszkál bennem, hogy részt vennék vezetett edzésen is, de az augusztus még a töltődésé , a családommal, utazással, aktív pihenéssel telik, szeptembertől pedig megkezdem a komoly munkát" – mondta Szabó Gabriella, aki ezért is örül az eseménynek, mert a kajakozók ritkán szállnak vízre a Balatonon.

„Hogy miért döntöttem úgy, hogy elindulok a Balaton-átevezésen? Mert Magyarország egyik legcsodálatosabb része ez és mi kajakosok nem igazán szoktuk kihasználni a tó adta lehetőségeket. Most már csak azért szorítok, hogy ne legyen nagy szél és az időjárás kedvezzen nekünk."

A résztvevők a legkülönfélébb vízi járművekkel állnak rajthoz, az érdeklődés az esemény iránt minden várakozást felülmúl.

Online nevezést péntek délig lehet leadni a www.balatonatevezes.hu oldalon, de a verseny napján déli 12 óráig a rajt helyszínén, a fonyódi szabadstrandon is lehet még nevezni.

A jelenlegi előrejelzések szerint a hét közepén érkező hidegfront után szombaton szélcsendes, napos, 26 fokos idő várja az átevezőket, akiket a célban nyereményekkel és lángossal várnak a szervezők.