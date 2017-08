Nem indulnak az orosz atléták az Universiadén

Távol maradnak az orosz atléták az idei nyári Universiadétól, mivel semleges zászló alatt kellene versenyezniük Tajvanon, az egyetemisták és főiskolások ez évi csúcseseményén augusztus 19. és 30. között.

A döntést szerdán jelentették be Moszkvában annak hatására, hogy a sportág orosz versenyzői számára a nemzetközi szövetség (IAAF) előírta a semleges zászló használatát, ahogyan a jelenleg is zajló londoni felnőtt atlétikai vb-n sem versenyezhetnek az orosz sportolók saját országuk lobogója alatt.

Az IAAF a múlt héten úgy szavazott, hogy változatlanul fenntartja orosz tagszövetsége felfüggesztését, amelyet 2015 novemberében azért rendelt el, mert a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vizsgálata során azt állapította meg: Oroszországban szisztematikus doppingolás zajlott.Az IAAF a nemzeti színek viseletét azért tilthatja meg az Universiadén rajtolni szándékozóknak is, mivel ez az atlétikai versenyforma ugyancsak az ő hatáskörébe tartozik.

Ugyanakkor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) nem tiltotta meg az orosz zászló használatát a július végi győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF), ahol RUS felirattal, hivatalos orosz színekben indulhattak az érintett atléták, miután erről az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) és az IAAF megállapodást kötött.