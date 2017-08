A világelső sérülés miatt visszalépett Cincinnatiben

A világranglistát vezető és a cincinnati tornán az első helyen kiemelt Andy Murray lemondta a szereplést a jövő heti, 4,97 millió dollár (1,29 milliárd forint) összdíjazású amerikai teniszviadalon.

A skót játékos a csípőjével bajlódik, s már az e heti, montreali tornán sem vállalta az indulást, korábban pedig a wimbledoni bajnokságon is sérülten játszott, ahol a negyeddöntőben búcsúzott. Az angolok nyílt bajnokságán az amerikai Sam Querreytől kapott ki július 12-én, azóta nem lépett pályára.

Murray Facebook-oldalára azt jegyezte be, hogy keményen dolgozik, mert fitt akar lenni a US Openre, amely augusztus 28-án rajtol.