Magyarországon is látható lesz a Mayweather-McGregor gála

Évek óta várják a küzdősportok rajongói, nevezték már az évszázad, de az évezred bokszmeccsének is a veretlen ökölvívó, Floyd Mayweather és a UFC királya, Conor McGregor összecsapását.

Az ökölvívás szabályai szerint küzd meg egymással a 49-0-s profi mérleggel rendelkező bokszoló szupersztár, Floyd „Money" Mayweather, és a legnépszerűbb ketrecharcos, az ír Conor McGregor.

Szinte garantált, hogy a 12 menetesre tervezett ütközet lesz minden idők legértékesebb küzdősport-mérkőzése.

A szakértők szerint az 1 milliárd dollárt is meghaladja majd a meccs összértéke. A fizetés is jutányos, állítólag az amerikai legalább 100 milliót, az ír legalább 75 milliót kap (dollárban). A közösségi média és a híroldalak hónapok óta tele vannak a meccsel kapcsolatos hírekkel, a két nagyszájú harcos aktív közösségi profiljaiból is sorra jönnek a beszólások, de egy négyállomásos sajtóturnét is szerveztek nekik négy világvárosban, Los Angelesben, Torontóban, New Yorkban és Londonban, hogy mindenhol egymásnak ugorhassanak. A körítésre tehát nem lehet semmi panasz.

Az Egyesült Államokban mélyen zsebbe kell nyúlnia a szurkolóknak, ha HD-minőségben szeretnék élvezni, akkor 100 dollárért, ha csak SD-ben, akkor 90-ért. A meccset sugárzó Showtime 5 milliós nézettségre számít, ami már akkor is legalább 450 millió dollár bevételt jelent, ha mindenki csak az SD-jelet választaná, de nem azt fogják. Az Egyesült Királyságban és McGregor hazájában, Írországban közvetítő Sky Sport Box Office szintén pay-per- view közvetít, előbbiben 20 fontért, utóbbiban 25 euróért lesz elérhető McGregor első profi bokszmeccse.

Magyarországon a UFC-t és számos rangos ökölvívó-gálát közvetítő Sport TV vásárolta meg az esemény közvetítési jogait. És nem csak az élő közvetítésről van szó, hanem két kiváló sorozatról is. A Showtime által készített négy harmincperces epizódból álló All Access: Mayweather vs. McGregorról, amely a két sportoló felkészülését és a gála előkészületeit mutatja be. Embedded: Mayweather vs. McGregor címmel pedig a UFC jelentkezik a gálát megelőző héten minden nap egy-egy videóval.

Floyd Mayweather–Conor McGregor: augusztus 27., vasárnap, 02:00; Sport1