Nadal helyett Federer fejére kerülhet a korona

Azt már lehet tudni július eleje óta, hogy az ATP 2017-es szezonjának második fele a férfitenisz két legsikeresebb hősének a versenyfutásáról szól majd. Miközben Roger Federer és Rafa Nadal is visszatérően úgy nyilatkozik a ranglistáról, a világelsőségről, hogy az nem igazán meghatározó, amikor motivációról, célokról van szó. Természetesen mindketten tisztában vannak azzal, hogy az idei eddigi eredményeik következményeként gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy a 2017-es világelsőt ne Roger Federernek, vagy Rafa Nadalnak hívják. Most erre a svájcinak nagyobb az esélye.

A nyári, amerikai keménypályás idény első csúcsállomása, a montreali ATP 1000-s előtt azt tűnt valószínűbbnek, hogy a spanyol, ha csak néhány hétre is, de visszaül a trónra, aztán az izgalmas versenyfutás részeként a svájci beéri és megelőzi. Nadal számára tiszta és teljesíthető volt a képlet: győznie kell a 18 éves, szintén balkezes, a főtáblára szabadkártyával került, a világranglistán 143. Denis Shapovalov ellen, majd jobbnak bizonyulva Adrian Mannarinonál (akit tavaly Pekingben 6:1, 7:6-ra vert) máris övé a korona.

Péntekre virradóra a mallorcai újra megmutatta, hogy minden ellenkező híresztelés ellenére ő is emberből van. Hiába nyerte meg az első játszmát, viszonylag magabiztosan 6:3-ra (a fiatal kanadainak egyetlen fogadóelőnye sem volt), a folytatásban nem várt fordulat következett. A 2. szettben ugyan 1:4-ről visszajött 4:4-re és egy pontra állt attól, hogy a meccsért szerválhasson, de Shapovalov bizonyította, nem véletlenül beszélnek róla a jövő lehetséges bajnokaként. Persze, az is elgondolkodtató, hogy a csatát záró rövidítésben (6:3, 4:6, 6:6-nál) a 15-szörös Grand Slam-bajnok 3:0-ról ki tudott kapni az ezen a szinten összehasonlíthatatlanul tapasztalatlanabb tinitől.

Korai lenne bármilyen következtetést levonni a kudarcból, arról beszélni, hogy Nadalnál beütött a Roland Garros-szindróma, mint tavaly Novak Djokovicnál, de az biztos, hogy a tízedik párizsi diadala óta a spanyol mérlege négy győzelem mellett két vereség. Shapovalov hat éves volt, amikor Rafa Nadal először nyerte meg a Canadian Opent (2005) és most ő lett az ATP Masters Tour 1000-s versenyeinek a történetében a legfiatalabb negyeddöntős. Sőt, Nadal 2004-es Federer elleni sikere (Miami, 3. forduló) óta a kanadai a legfiatalabb játékos, aki le tudta győzni, egy befejezett meccsen a világranglista 2. helyezettjét.

Denis Shapovalov februárban azzal került a sportvilág híreibe, hogy a Davis kupa-mérkőzésen, nem szándékosan, de szemen találta a labdával a székbírót, miután dühében elütötte, kontrolálatlanul. Már akkor lehetett látni, hogy nagyon megbánta a tettét és tanulni fog belőle.

„Teljesen más ember lettem hat hónap alatt. Tudom, kicsit örülten hangzik, de a profi tenisz arra késztett, hogy nagyon gyorsan felnőj, érett legyél. Nagyon sokat dolgoztam az edzőmmel a játékomnak a mentális részén, de még bőven van miben fejlődnöm"- nyilatkozta a kanadai újhullám legnagyobb ígérete.

Rafa Nadal gondolhatta, hogy nem lesz könnyű kaland a hazai publikum előtt Shapovalovot megállítani, már csak azért sem, mert Juan Martin del Potrot nem szokták akárkik megverni.

„Ez egy kemény vereség, talán az idei legrosszabb vereségem. Ez történik akkor, ha az ellenfél jól játszik, te pedig rosszul –kezdte az értékelést Nadal, határozottan kijelentve, hogy egy pillanatig nem becsülte le az ellenfelét, mert ilyet soha nem tesz. – Ilyenkor nincs más, mint a legjobbat kívánod neki a végén. Nem éreztem a labdát, túl sokat hibáztam, különösen a fontos pontoknál, csak vártam az ütéseit és nem játszottam agresszívan, de még így is nyerhettem volna és ez bosszantó.

Igen, az idei legrosszabb vereségem, mert egy alacsony ranglistájú játékostól kaptam ki, miközben lehetőségem volt a világelsőségre. Nem volt egy lehetetlen sorsolásom. Az igazság az, hogy ez egy komoly hiba, de el kell fogadnom és dolgozni tovább. Amúgy 18 évesen egyszerűbb kiugró eredményeket elérni, mint 30-on túl. Fiatalon, az út elején nincsenek idegeid. Én 18 voltam, mikor először megnyertem a Roland Garrost, tehát ismerem ezt az állapotot. Neki nem volt semmi veszítenivalója, ha kikap, akkor is már egy jó versenyt zár. Számára ez egy nagyszerű történet, én meg nem örülök, hogy a része vagyok"- magyarázta Rafa Nadal többször is megismételve, hogy ez a legrosszabb veresége az idén és nagy hibát követett el.

Azt mondta, pénteken nem fog edzeni. Elutazik Cincinnatiba, a következő ATP 1000-s helyszínére, van ideje mentálisan regenerálódni, és ott folytatja a felkészülést. Ez a kudarc könnyen jelentheti azt, hogy Rafa Nadal nem tud 2014 júniusi trónfosztása után visszakerülni a csúcsra és a korona Federer fejére kerül. Apró érdekesség, hogy szerdán azt a Borna Coricot intézte el pazar játékkal (6:1, 6:2), aki még 18 éves sem volt, amikor 2014-ben, Bázelben jobbnak bizonyult Nadalnál.

Roger Federer számára tehát nem csak Montrealban nyílt meg az út, de a világelsőség is még elérhetőbb közelségbe került.

A svájci a családja nélkül versenyez ezen a héten, így a születésnapját is nélkülük ünnepelte kedden. Öt extra tortát kapott és naponta csipeget belőle, meg is jegyezte, még szerencse, hogy minden nap mozog. A wimbledoni diadala után 10 napra szabadságra ment, majd hat napig csak kondizott, tehát nagyon keveset teniszezett, ezért is vállalta be az indulást Kanadában. Csütörtökön azzal viccelődött, hogy azért indult Montreálban, mert már a 2020-as, tokiói olimpiára készül, majd a félreértések elkerülése érdekében hozzátette, nem tekint annyira előre, a jövő évi Wimbledonig tervez egyelőre.