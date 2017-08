A rekordok emberének bérelt helye van a dobogón

Több szempontból is rekorder a balatonfüredi masters nyíltvízi úszó-világbajnokságon indult amerikai Steve Mullins.

Az Illinois államból érkezett versenyző nemcsak a hosszútávúszó mezőny legidősebb tagja a maga 85 évével, hanem azt is elmondhatja magáról, hogy már az első, 1986-os tokiói masters úszó vb-n is ott volt.

"Amióta FINA masters világbajnokságot rendeznek, én mindig elindultam, sőt, mindig dobogóra is állhattam" - büszkélkedett Mullins, akinek kategóriájában ugyan egyetlen, ausztrál ellenfele mögött most be kellett érnie a második hellyel, de fiatalabb korában lényegesen több vetélytársa akadt, így akkoriban az érmes helyezést is nehezebb volt kiharcolnia.

A 17. masters vizes vb vb-t öt sportágban rendezik meg, a nyíltvízi úszók Balatonfüreden, a medencés úszók, a szinkronúszók, a műugrók és a vízilabdázók Budapesten versenyeznek.