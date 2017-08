Szívszorító módon búcsúzott az atlétika királya, Usain Bolt

A Londonban zajló atlétikai világbajnokság döntőjében a jamaicai 4x100 méteres váltó nem ért be a célba, mivel az aktív pályafutása során utoljára futó Usain Bolt megsérült, így az atlétika királya szívszorító módon búcsúzott.

A nyolcszoros olimpiai és tizenegyszeres világbajnok, a 100 és 200 méteren, valamint a hazája váltójával is világcsúcstartó Bolt a jamaicai 4x100 méteres váltó tagjaként vehetett volna revánsot a 100 méteres síkfutás döntőjéért az újdonsült világbajnok Justin Gatlinon és az egy hete egyéniben ezüstérmes Christian Colemanon is, de a váltó utolsó tagjaként megsérült, így Jamaika nem ért be a célba.

a 30 éves klasszis a harmadik helyen, viszonylag nagy hátrányban kapta meg a botot, láthatóan hihetetlen erőket kellett volna megmozgatnia a sikerhez, azonban körülbelül 20 méter után begörcsölt és összeesett. Bolt végül percekig feküdt a pályán, majd felkelt és az utolsó métereket sántikálva tette meg.

Az aranyérmet Nagy-Britannia nyerte, a második helyen az amerikaiak, a harmadikon a japánok értek célba.

Atlétikai vb, London

Férfi 4x100-as váltó, döntő

1. Nagy-Britannia (Chijindu Ujah, Adam Gemili, Daniel Talbot, Nethaneel Mitchell-Blake) 37.47

2. Egyesült Államok (Mike Rodgers, Justin Gatlin, Jaylen Bacon, Christian Coleman) 37.52

3. Japán (Tada Suhej, Iizuka Sota, Kirju Josihide, Fudzsimicu Kendzsi) 38.04

4. Kína 38.34

5. Franciaország 38.48

6. Kanada 38.59

7. Törökország 38.73