Halott nagyapjának üzent a világbajnok távolugró

Az elmúlt két év nem a legjobban alakult a londoni vb előtt már olimpiai, és három-háromszoros szabadtéri és fedett pályás világbajnok amerikai távolugró számára. A legutóbbi, pekingi vb selejtezőjében simán kiesett, majd a riói olimpián hiába ugrotta legjobb szabadtéri világversenyen elért eredményét, nem tudott vele nyerni. Az idén viszont a világbajnokságon minden tökéletesen alakul a számára, a családi tragédia ellenére is.

Pedig nem lehetett könnyű feldolgozni egyiket sem. Egy selejtezőben kiesni sohasem öröm. Sokszoros világbajnokként, címvédőként meg aztán különösen nem. De nem esett késégbe. Kettőzött erővel készült tovább, és a tavalyi olimpia előtt az amerikai válogatóversenyen 731 centis egyéni csúcsot ugrott. Csak hogy érzékeljük, mekkora teljesítmény volt ez: minden idők kilencedik legjobb eredményéről beszélünk. Aztán Rióban élete legjobb szabadtéri világversenyén elért teljesítménye, a 715 sem volt elég az ötkarikás aranyéremhez. Honfitársa, Tianna Bartoletta még nála is messzebb repült.

Vagyis hét, egymást követő világverseny győzelme - olimpia Londonban, vb Berlinben, Teguban és Moszkvában, valamint három fedett pályás vb: Doha, Isztambul, Portland - után egyáltalán nem úgy alakultak az eredményei, ahogy azt szerette volna.

Ebből a gödörből kellett kimásznia. Amit tovább súlyosbított, hogy néhány héttel London előtt hunyt el nagyapja, akihez erősen kötődött. Hiszen rajtszáma hátuljára egy búcsúüzenetet írt fel számára.

Nem ez volt az első igazán mély, emberi megnyilvánulása.

2011. november 14-én, Hálaadás napja tiszteletére száz pulykát adományozott a Mississippi állambeli Gulfport hajléktalanokat segítő szervezeteinek, hogy a rászorulók életét legalább egy kicsit könnyebbé tegye, és így visszaadjon valamit szülővárosa közösségének abból a támogatásból, amit ő kapott még fiatal atlétaként.

A következő év október 26-án a gulfporti tankerület Brittney Reese-napot ünnepelt, amelyen létrehozta a Reese-ösztöndíjat. Ezt egy-egy lány és fiú nyerheti el minden évben, aminek főiskolai ösztöndíj a jutalma.

Azt, hogy nagy bajnok, már számtalan esetben bizonyította. De hogy a megszakadt veretlenségi széria ellenére vissza tud-e kapaszkodni a világ élére, nem lehetett tudni. Főként, hogy a szörnyű körülmények - 12 fokos, esős, hideg, ellenszeles idő volt augusztus 9-én - között megrendezett selejtezőben mindenki annak örült, hogy azt egyáltalán túlélte. Két nappal korábban senki nem tudta megugrani a biztos döntőbe jutást jelentő 670 centis szintet.

A fináléban már lényegesen emberibb körülmények fogadták a versenyzőket. A mezőny rendkívül kiegyenlített volt. Az első, és negyedik helyet jelentő eredmény között végül mindössze hat centiméter volt. Az utolsó két sorozat különösen izgalmasan alakult. A mindössze két érvényes ugrást produkáló Reese első kísérletével biztosította helyét a legjobb nyolc között. Majd harmadikra rukkolt elő legjobbjával, a 702 centivel.

Azonban egyáltalán nem lehetett nyugodt. Az ötödik sorozatban a tavalyi olimpián egyedüli orosz atlétaként induló Darja Klisina hét méterre repült. Aztán a záró felvonásban az olimpiai bajnok Bartoletta hozta rá majdnem a frászt. A 697 centis ugrás azonban csak a bronzéremhez volt elég. A leginkább krimibe illő mégis a szerb Ivana Spanovic esete volt.

Olyat már láttunk nagy világversenyen, hogy egy túl hosszú copf miatt úszott el győzelem. Olyat is, hogy egy olimpiai dobogós fejéről esett le a paróka, és ezért lett lényegeseb rövidebb a lemért ugrás, mint amit a versenyző ténlegesen teljesített.

Ám arra aligha akad példa, hogy valakinek azért legyen rövidebb az ugrása, mert nem elég körültekintően tűzi fel a hátára a rajtszámát. Márpedig a szerb Spanoviccsal ez esett meg.

Pontosan aligha tudjuk meg, mekkora is volt az utolsó ugrása. De hogy nagyon közel lehetett a végül győzelmet jelentő 702 centihez, az egészen biztos. Csakhogy a rajtszám 691 centinél ért a homokba. Így nem hogy az aranyérem nem lett meg a belgrádi fedett pályás Eb-t idén óriási eredménnyel, 724 centivel megnyerő szerbnek, de még a dobogóról is lemaradt egy centivel.

Brittney Reese pedig köszönte szépen, vitte a negyedik szabadtéri világbajnoki aranyát, nyomába eredve a hatszoros bajnok rúdugró Szergej Bubkának és az ötszörös első diszkoszvető Lars Riedelnek.

Amit az elmúlt két évben elvett tőle a sors, azt most visszaadta neki. A bajnokok szerencséje, amelyért megtett minden tőle telhetőt, most vele volt. Győzelme után letépte rajtszámát, amelynek hátulján ott volt a búcsú szövege nemrég elhunyt nagyapja emlékére. Érte is küzdött a döntőben, és egyszerűen nem veszíthetett.